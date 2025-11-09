Astrologinja: Tri horoskopska znaka čeka velika sreća u novembru 2025.

Astrološki gledano, 2025. godina bila je ispunjena izazovima i prekretnicama, no mjesec studeni donosi toliko očekivani zaokret. Prema analizi astrologinje Matilde Zhuang, tri znaka – Rak, Škorpion i Ribe, doživjet će značajan napredak u području karijere, odnosa i osobnog razvoja, piše YourTango. Za ove znakove, studeni je mjesec u kojem se sve počinje slagati: prilike dolaze, prepreke nestaju, a samopouzdanje raste.

Rak

Ako ste Rak, studeni će vam donijeti olakšanje i jasnoću. Prema astrologinji Zhuang, “Mjesec započinjete svježe. Oslobađate se odnosa i rutina koji vam više ne služe ili vas iscrpljuju.”

Ovo razdoblje donosi važno restrukturiranje svakodnevice, od prioriteta do navika, čime postajete učinkovitiji i mirniji. Iako vam se promjene u početku mogu činiti nelagodnima, one postavljaju čvrste temelje za dugoročan uspjeh.

Utjecaj Merkurova retrogradnog hoda potaknut će kreativnost i introspekciju, dok će vam novi pogled na osobni imidž pomoći da se osjećate samouvjerenije. Nakon razdoblja stagnacije, napokon ćete razumjeti zašto ste se osjećali zaglavljeno i što trebate promijeniti. Studeni je za vas mjesec buđenja i stvaranja prostora za novi početak.

Škorpion

Za Škorpione, studeni je mjesec velike transformacije i unutarnjeg rasta. Ako ste posljednjih mjeseci prolazili kroz težak period, sada se sve mijenja u vašu korist. Prema Zhuang, “odnosi koji vam više ne služe će nestati”, oslobađate se ljudi i situacija koje vam više ne donose mir.

Kako gradite snažniji osjećaj identiteta, u vaš život počinju ulaziti osobe koje vas istinski razumiju i podržavaju. “Kako se vaš osjećaj sebe stabilizira”, objašnjava i dodaje: “počinjete magnetizirati ili privlačiti ljude koji su na vašoj razini.”

Ovo je razdoblje osobnog preporoda. Vaša karizma i odlučnost bit će jače nego ikad, a studeni će vam donijeti potvrdu da ste na pravom putu. Sve što ste naučili o sebi sada postaje vaša najveća snaga.

Ribe

Za Ribe, studeni će biti mjesec inspiracije, jasnoće i novih početaka. Tijekom mjeseca redefinirat ćete svoje ciljeve i ono što za vas znači osobni uspjeh. Ljudi i prilike koje ćete privući pomoći će vam da se približite svojoj životnoj svrsi.

Iako će neki trenuci zahtijevati disciplinu, studeni vam otvara vrata prema profesionalnim uspjesima i dugoročnim ostvarenjima. Ako planirate novi projekt, suradnju ili promjenu karijere, sada je idealan trenutak za pokretanje, piše index.

Facebook komentari