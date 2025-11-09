Kineski horoskop za narednu godinu: Kome će godina Konja promijeniti život?

Astrologija otkriva kako će 2026. godina Crvenog vatrenog konja prema kineskom horoskopu, promijeniti živote svih znakova Zodijaka!

Simbol nadolazeće 2026. godine, prema kineskom kalendaru, biće Crveni vatreni konj. Ovaj znak horoskopa poznat je ne samo po svojoj brzini i energiji, već i po odlučnosti, kao i težnji ka slobodi i nezavisnosti. Vjeruje se da godina kojom upravlja Konj može da donese bogatstvo događaja i pruži visok emotivni naboj, povoljan za mnoge plodne početke.

Godina Crvenog vatrenog konja obično se povezuje s vremenom brzih promjena, hrabrih odluka i svijetlih događaja. Period velikih prilika mnogo obećava onima koji su spremni da djeluju aktivno i preuzimaju inicijativu.

Prognoza za 2026. za sve znakove Zodijaka

PACOV

1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

Preuzmite našu iOS ili Android aplikaciju.

Energetski ton godine: brze promjene, nove prilike, moguće stresne situacije.

Savjeti: budite fleksibilni, ne opirite se promjenama, djelujte smireno i promišljeno.

BIVO

1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Energetski ton godine: godina može da bude napeta, konflikti mogu da nastanu na poslu ili kod kuće.

Savjeti: budite strpljivi, planirajte korake, ne forsirajte događaje.

TIGAR

1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Energetski ton godine: visoka aktivnost, napredovanje, rast lične snage.

Savjeti: koristite energiju za karijerni napredak, ali kontrolišite emocije.

ZEC

1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

Energetski ton godine: stres i nepredvidivi događaji, emotivno opterećenje.

Savjeti: brinite o sebi, okružite se podrškom, izbjegavajte konflikte.

ZMAJ

1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

Energetski ton godine: sreća, energija i prilike za rast, ali moguća pretjerana impulsivnost.

Savjeti: rizikujte promišljeno, planirajte akcije, koristite harizmu i uticaj.

ZMIJA

1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

Energetski ton godine: može da bude dinamično, brzi događaji u privatnom i poslovnom životu.

Savjeti: ostanite pribrani, djelujte strateški, ne podležite panici.

KONJ

1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

Energetski ton godine: ovo je vaša godina, spremite se za snažnu energiju, strast i novi uspjeh.

Savjeti: koristite svoju energiju, ali izbjegavajte nepromišljene postupke i konflikte.

KOZA

1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

Energetski ton godine: nestabilnost, emotivne oscilacije, moguća razočaranja.

Savjeti: održavajte unutrašnju ravnotežu, vjerujte intuiciji, ne žurite s odlukama.

MAJMUN

1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

Energetski ton godine: prilika za snalažljivost, inicijativu, brze promjene.

Savjeti: djelujte fleksibilno, izbjegavajte brzoplete odluke, fokusirajte se na ličnu korist i razvoj.

PIJETAO

1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.

Energetski ton godine: teškoće s organizacijom, mnogo sitnih prepreka.

Savjeti: planirajte unaprijed, izbjegavajte konflikte, budite strpljivi.

PAS

1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

Energetski ton godine: stabilnost, ali moguća emotivna iskustva.

Savjeti: oslonite se na bliske ljude, ostanite vjerni svojim vrijednostima, izbjegavajte brzoplete odluke.

SVINJA

1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.

Energetski ton godine: promjene, susreti, nove prilike.

Savjeti: otvorite se novom, ali filtrirajte uticaje ljudi, održavajte ravnotežu između rizika i sigurnosti.

Prije nego što se uključite u aktivnosti godine, korisno je da se oslobodite starog – završite nefunkcionalne odnose, pokušajte da zatvorite teške

projekte i dugove. Zapišite šta vas iz prošlosti „vuče“ unazad. To mogu da budu strahovi, obaveze ili osjećaj krivice, piše alo.

Facebook komentari