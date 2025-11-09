Astrolozi upozoravaju: Ove stvari nikako ne smijete raditi dok traje retrogradni Merkur

Retrogradni Merkur nije samo astrološki mit – to je period kada se čini da sve ide naopako. Ako ste ikada primijetili da se dogovori raspadaju, tehnologija zakazuje baš kad Vam je najpotrebnija ili da se nesporazumi gomilaju, velika je vjerovatnoća da ste osjetili njegov uticaj, piše alo.

Retrogradni Merkur uvijek donosi izvesnu dozu zabune, nesporazuma i povratka u prošlost, ali ovaj novembar će biti posebno intenzivan zbog jedne ključne činjenice – Merkur počinje svoju retrogradnu fazu u Strijelcu 9. novembra i traje do 18. novembra, a zatim se vraća u Škorpiju (od 18. do 29. novembra).

Suština je jednostavna: u vrijeme retrogradnog Merkura najbolje je izbjegavati donošenje krupnih odluka i potpisivanje ugovora. To je trenutak kada se greške najlakše potkradaju, a posljedice mogu biti dugotrajne.

Šta nikako ne treba raditi tokom retrogradnog Merkura

-Ne potpisujte nove ugovore. Papiri koji izgledaju čisto danas, sutra mogu otkriti skrivene klauzule.

-Ne kupujte skupu tehnologiju. Laptop ili telefon kupljen u ovom periodu često se pokaže kao loša investicija.

-Ne ulazite u nove emotivne odnose. Strasti jesu jake, ali retrogradni Merkur donosi iluzije koje kasnije pucaju.

-Ne planirajte putovanja bez rezervnog plana. Kašnjenja, otkazivanja i izgubljeni prtljag su češći nego inače.

Šta možete da uradite umjesto toga

Retrogradni Merkur nije samo zabrana – on je i prilika.

-Vratite se starim projektima. Ono što ste odlagali sada može dobiti novu energiju.

-Preispitajte odnose. Umjesto da ulazite u nove, očistite nesporazume u postojećim.

-Organizujte prostor. Retrogradni Merkur voli introspektivne aktivnosti – sređivanje fioka ili digitalnih foldera može biti oslobađajuće.

Znaci najmanje skloni lošem uticaju retrogradnog Merkura

Dok retrogradni Merkur donosi haos i izazove većini horoskopskih znakova, astrolozi izdvajaju nekoliko znakova koji su najmanje skloni lošim efektima ovog tranzita. Ovi znaci obično lakše prolaze kroz ovaj period i često ga mogu iskoristiti čak i za lično usavršavanje ili reviziju važnih oblasti života.

Ljudi rođeni u ovim znacima obično imaju jak karakter i izvestan otpor prema promjenama koje donosi retrogradni Merkur.

Najmanje pogođeni znaci su: Bik, Lav, Ovan.

Kako da preživite retrogradni Merkur

Retrogradni Merkur nije neprijatelj, već upozorenje. Ako ga shvatite ozbiljno, on Vas može naučiti strpljenju i introspekciji. Ključ je da ne pravite krupne poteze, već da se fokusirate na ono što već imate.

Facebook komentari