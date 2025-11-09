Arkanđeo povezan s vašim znakom Zodijaka – Kako utječe na vaš životni put i svrhu duše?

Arhanđeo Rafael bdije nad drevnom zvijezdom Blizanaca. Arkanđeo Rafael je anđeo ozdravljenja i sposoban je voditi sve iscjelitelje. Osobe rođene u ovom znaku su iznimno nadarene i pametne, imaju beskrajnu žeđ za znanjem i uvijek su znatiželjni. Arhanđeo Hagiel je vladar znaka Vage, a osobe rođene u ovom znaku su diplomatične i harmonične.

Postoje anđeli i arkanđeli koji vladaju nad 12 znakova zodijaka. Kad se inkarniramo na Zemlji kao čovjek, mi “dobivamo” planet – zvijezdu s kojom se najviše povezujemo. To nam pomaže da odaberemo vrstu lekcija koje trebamo naučiti.

Anđeli zodijaka mogu nam pomoći da razumijemo naš astrološki znak i kako to utječe na naš životni put i svrhu duše. Oni nam govore o našim inherentnim osobinama i osobnosti.

Ovan

Arkanđeo Kamael bdije nad zvijezdom Ovna i donosi samosvijest i samopouzdanje. Arkanđeo Kamael povezuje se sa ‘Sunčevim anđelima’.

Osobe rođene u znaku Ovna obično su društvene, impulzivne i pune ideja. Ovan ima kratak fitilj, brzo se naljuti, ali u idućem trenutku sve lako zaboravlja.

Bik

Arkanđeo Hagiel bdije nad zvijezdom Bika. Bik je zemljani znak i voli materijalnu udobnost i luksuz.

Usklađen je s prirodom, praktičan je i njegova životna lekcija je usavršavanje “strpljivosti”.

Blizanci

Arhanđeo Rafael bdije nad drevnom zvijezdom Blizanaca. Arkanđeo Rafael je anđeo ozdravljenja, liječnik u višem carstvu i sposoban je voditi sve iscjelitelje.

Osobe rođene u ovom znaku su iznimno nadarene i pametne. Imaju beskrajnu žeđ za znanjem i uvijek su znatiželjni.

Rak

Arkanđeo Gabriel vlada Mjesecom i znakom Raka. Kada je u pitanju Rak sve je povezano s balansiranjem svih emocija na svakoj razini.

Odnosi su vrlo važni za Raka, ali njegove emocije često ga tjeraju da bude nepovjerljiv.

Lav

Arkanđeo Mihael bdije nad zvijezdom Lava. Osobe rođene u ovom znaku su velikodušne i otvorene. Natjecateljski su raspoložene i zasigurno žele pobijediti.

Njihova najbolja osobina je njihova sposobnost da budu intenzivno individualni, a istodobno odani i velikodušni prema onima koje vole.

Djevica

Arhanđeo Rafael je vladar znaka Djevice i daruje im učinkovitost i analitički um. Pozitivne osobine ovog znaka mogu se naći u njihovoj pouzdanoj prirodi.

Oni nisu osobe koje osuđuju i vole raditi mirno iza scene.

Vaga

Arhanđeo Hagiel je vladar znaka Vage, a osobe rođene u ovom znaku su diplomatične i harmonične. Vaga može vidjeti obje strane problema što je ponekad može dovesti do neodlučnosti.

Također je poznata po svojim logičkim sposobnostima. Ima jak intelekt i veliko srce i komunikacija joj je vrlo važna.

Škorpion

Arkanđel Azrael i Kamael vladaju zvijezdom ovog znaka. Oni koji su pod njihovim utjecajem imaju snažnu i intenzivnu osobnost.

Vrlo su odani i imaju snažan osjećaj odgovornosti.

Strijelac

Arkanđeo Zadkiel vlada nad zvijezdom ovog znaka. Oni rođeni pod njegovim utjecajem su optimistični i skloni su avanturi, znatiželjni su i uvijek spremni za novu avanturu.

Često su filozofi i učitelji, uživaju dijeliti svoja mišljenja s drugima. Oni apsolutno ne vole da im se govori što trebaju učiniti.

Jarac

Arkanđeo Asariel vlada kućom Jarca. Oni pod njegovim utjecajem su oprezni i odgovorni u svemu što poduzimaju.

To je znak koji želi status i visoku poziciju u svijetu, stoga je društveno prihvaćanje od velike važnosti za njih. Imaju najozbiljniju namjeru da postignu svoje ciljeve.

Vodenjak

Arkanđeli Uriel i Kasiel vladaju znakom Vodenjaka. Vodenjaci su progresivni, otvoreni i humanitarci su. Vodenjak može djelovati drugima hladan i neugodan.

Ali on djeluje za najveće dobro koje je u ljudskom interesu.

Ribe

Arkanđeli Asariel i Zadkiel vladaju zvijezdom ovog znaka. Ribe su velikodušne, simpatične i suosjećajne, iako zbog svoje osjetljive prirode mogu biti razdražljive i ponekad su sklone pretjerivanju.

Ribe su snalažljive, inspirativne i maštovite. One su vrlo osjetljiva bića koja jako dobro razumiju ljude.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

Facebook komentari