Arkanđeo povezan s vašim znakom Zodijaka – Kako utječe na vaš životni put i svrhu duše?

Postoje anđeli i arkanđeli koji vladaju nad 12 znakova zodijaka. Kad se inkarniramo na Zemlji kao čovjek, mi “dobivamo” planet – zvijezdu s kojom se najviše povezujemo. To nam pomaže da odaberemo vrstu lekcija koje trebamo naučiti.
Anđeli zodijaka mogu nam pomoći da razumijemo naš astrološki znak i kako to utječe na naš životni put i svrhu duše. Oni nam govore o našim inherentnim osobinama i osobnosti.
Ovan
Arkanđeo Kamael bdije nad zvijezdom Ovna i donosi samosvijest i samopouzdanje. Arkanđeo Kamael povezuje se sa ‘Sunčevim anđelima’.
Osobe rođene u znaku Ovna obično su društvene, impulzivne i pune ideja. Ovan ima kratak fitilj, brzo se naljuti, ali u idućem trenutku sve lako zaboravlja.
Bik
Arkanđeo Hagiel bdije nad zvijezdom Bika. Bik je zemljani znak i voli materijalnu udobnost i luksuz.
Usklađen je s prirodom, praktičan je i njegova životna lekcija je usavršavanje “strpljivosti”.
Blizanci
Arhanđeo Rafael bdije nad drevnom zvijezdom Blizanaca. Arkanđeo Rafael je anđeo ozdravljenja, liječnik u višem carstvu i sposoban je voditi sve iscjelitelje.
Osobe rođene u ovom znaku su iznimno nadarene i pametne. Imaju beskrajnu žeđ za znanjem i uvijek su znatiželjni.
Rak
Arkanđeo Gabriel vlada Mjesecom i znakom Raka. Kada je u pitanju Rak sve je povezano s balansiranjem svih emocija na svakoj razini.
Odnosi su vrlo važni za Raka, ali njegove emocije često ga tjeraju da bude nepovjerljiv.
Lav
Arkanđeo Mihael bdije nad zvijezdom Lava. Osobe rođene u ovom znaku su velikodušne i otvorene. Natjecateljski su raspoložene i zasigurno žele pobijediti.
Njihova najbolja osobina je njihova sposobnost da budu intenzivno individualni, a istodobno odani i velikodušni prema onima koje vole.
Djevica
Arhanđeo Rafael je vladar znaka Djevice i daruje im učinkovitost i analitički um. Pozitivne osobine ovog znaka mogu se naći u njihovoj pouzdanoj prirodi.
Oni nisu osobe koje osuđuju i vole raditi mirno iza scene.
Vaga
Arhanđeo Hagiel je vladar znaka Vage, a osobe rođene u ovom znaku su diplomatične i harmonične. Vaga može vidjeti obje strane problema što je ponekad može dovesti do neodlučnosti.
Također je poznata po svojim logičkim sposobnostima. Ima jak intelekt i veliko srce i komunikacija joj je vrlo važna.
Škorpion
Arkanđel Azrael i Kamael vladaju zvijezdom ovog znaka. Oni koji su pod njihovim utjecajem imaju snažnu i intenzivnu osobnost.
Vrlo su odani i imaju snažan osjećaj odgovornosti.
Strijelac
Arkanđeo Zadkiel vlada nad zvijezdom ovog znaka. Oni rođeni pod njegovim utjecajem su optimistični i skloni su avanturi, znatiželjni su i uvijek spremni za novu avanturu.
Često su filozofi i učitelji, uživaju dijeliti svoja mišljenja s drugima. Oni apsolutno ne vole da im se govori što trebaju učiniti.
Jarac
Arkanđeo Asariel vlada kućom Jarca. Oni pod njegovim utjecajem su oprezni i odgovorni u svemu što poduzimaju.
To je znak koji želi status i visoku poziciju u svijetu, stoga je društveno prihvaćanje od velike važnosti za njih. Imaju najozbiljniju namjeru da postignu svoje ciljeve.
Vodenjak
Arkanđeli Uriel i Kasiel vladaju znakom Vodenjaka. Vodenjaci su progresivni, otvoreni i humanitarci su. Vodenjak može djelovati drugima hladan i neugodan.
Ali on djeluje za najveće dobro koje je u ljudskom interesu.
Ribe
Arkanđeli Asariel i Zadkiel vladaju zvijezdom ovog znaka. Ribe su velikodušne, simpatične i suosjećajne, iako zbog svoje osjetljive prirode mogu biti razdražljive i ponekad su sklone pretjerivanju.
Ribe su snalažljive, inspirativne i maštovite. One su vrlo osjetljiva bića koja jako dobro razumiju ljude.
ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić