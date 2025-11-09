Studeni/novembar je najbolji mjesec u 2025. za ova 3 znaka – sudbina im napokon ide u prilog

Ovaj trojac ulazi u razdoblje u kojem se napokon sve slaže – posao, odnosi, planovi i osobni put.

Studeni/novembar 2025. nosi iznimno snažnu i osvježavajuću energiju. Nakon niza mjeseci ispunjenih neizvjesnostima i unutarnjim preispitivanjima, ovo razdoblje djeluje kao prijelomna točka godine. Planetarni obrasci sada se pomiču u smjeru jasnoće, napretka i osobne snage. Sve što se činilo usporeno ili odgođeno počinje se kretati – i to velikom brzinom.

Mars, Merkur, Saturn, Sunce i Venera stvaraju neobično živu i dinamičnu kombinaciju koja otvara prostor za rješenja i napredak. Mars je 4.11. prešao u Strijelca, donoseći val motivacije i želju za slobodom, a puni Mjesec u Biku otkrio je plodove onoga što se gradilo proteklih mjeseci.

Merkur od 9. do 29.11. ide retrogradno i pritom nas poziva da usporimo, sagledamo stvari iz druge perspektive i završimo ono što je ostalo otvoreno. Mladi Mjesec u Škorpionu 20.11. budi potrebu za emocionalnim resetiranjem i novim počecima, dok ulazak Sunca u Strijelca 21.11. razvedrava opću atmosferu i unosi više vedrine i vjere u budućnost.

Saturn, koji 27.11. završava svoj retrogradni hod, donosi osjećaj stabilnosti i napredovanja, a kraj mjeseca, uz Veneru u Strijelcu, ispunjen je toplinom, druženjem i lakoćom.

U takvom dinamičnom i aktivnom sklopu, tri znaka posebno istupaju: Djevica, Lav i Jarac. Za njih je studeni/novembar mjesec rasta, jasnih rezultata i unutarnjeg ispunjenja. Dok se kod drugih znakova još osjećaju posljedice neodlučnosti ili umora, ovaj trojac ulazi u razdoblje u kojem se napokon sve slaže – posao, odnosi, planovi i osobni put.

Djevica: Vrijeme kada se trud pretvara u uspjeh

Za Djevice, studeni/novembar je mjesec u kojem se dugotrajan rad i disciplinirani pristup konačno isplate. Nakon mjeseci tihe predanosti i analitičnog promišljanja, dolazi trenutak da rezultati postanu vidljivi.

Tokom prvog dijela mjeseca, retrogradni Merkur može izazvati povremene nesporazume ili kašnjenja, no upravo ta razdoblja introspekcije pomažu vam da preispitate planove i preciznije postavite ciljeve. Kada Merkur krajem mjeseca ponovno krene direktno, osjećaj jasnoće i usklađenosti s vlastitim putem bit će snažniji nego ikad. Neki će Djevice tada primiti važan poziv, potpisati ugovor ili napokon završiti nešto što je dugo čekalo svoj trenutak.

U osobnim odnosima mjesec donosi dublju komunikaciju i iskrenost. Sredina mjeseca potiče razgovore koji čiste nesporazume i vraćaju povjerenje. Ako ste u vezi, osjetit ćete da partner bolje razumije vaše potrebe i da ste emocionalno bliži nego prije.

Ako ste slobodni, povećava se mogućnost novog poznanstva – ne nužno kroz romantični susret, već kroz razgovor, suradnju ili intelektualno povezivanje. Ljudi koje sada upoznajete mogli bi dugoročno postati važan dio vašeg života.

Mars u Strijelcu potiče vas da napustite ustaljenu rutinu i prigrlite nova iskustva. Mogli biste se odlučiti na kraće putovanje, upisati tečaj ili započeti nešto što vas oduvijek privlačilo, ali za što niste imali vremena. Mladi Mjesec u Škorpionu 20.11. donosi duboku unutarnju promjenu – odjednom shvaćate da ne morate sve kontrolirati i da vaša autentičnost vrijedi više od savršenstva.

Saturnov izlazak iz retrogradnog hoda krajem mjeseca učvršćuje nove temelje: vaša strpljivost i upornost napokon počinju donositi dugoročne rezultate. Studeni/novembar Djevicama donosi osjećaj da ih svemir čuje, razumije i podržava. Ono što je bilo mukotrpno sada postaje laganije, a sve što ste radili s ljubavlju i poštenjem dobiva svoj oblik i priznanje.

Lav: Proboj, priznanje i povratak unutarnjeg sjaja

Za Lavove, studeni/novembar 2025. dolazi kao kulminacija svih lekcija koje su morali svladati tijekom godine. Ovo je mjesec kada se vrata otvaraju, a prilike koje ste dugo čekali napokon se pojavljuju.

Početkom mjeseca mogli biste rješavati i neka financijska pitanja koja su dugo bila otvorena. Sada se stvari stabiliziraju, a planovi koje ste s oprezom postavljali počinju davati konkretne rezultate. Saturn 27.11. ponovno kreće direktno, čime se uklanjaju prepreke koje su vas ranije usporavale. Sve ono što ste naučili iz prethodnih izazova sada vam služi kao snaga i mudrost.

U ljubavnom životu osjeća se nova iskra. Mars u Strijelcu budi vašu vatrenu prirodu, donosi više samopouzdanja i želju za povezivanjem. Samci bi se mogli zaljubiti gotovo iznenada, u nekom neobičnom kontekstu, dok Lavovi u vezama osjećaju svježinu i strast koja ponovno oživljava odnos.

Retrogradni Merkur može donijeti poruku ili susret s nekim iz prošlosti, ali ovaj put sve se sagledava realnije. Ako se nešto vraća, vraća se da biste razumjeli, ne da biste ponavljali.

Emocionalno, Lavovi se u studenom/novembru otvaraju prema sebi na nov način. Mladi Mjesec u Škorpionu 20.11. donosi snažno unutarnje oslobađanje – prestajete se opterećivati prošlim razočaranjima i birate slobodu. Mnogi će osjetiti potrebu da očiste odnose, oproste, preurede svoj dom ili se ponovno povežu s obitelji. Kroz to dolazi mir koji niste dugo osjećali.

Krajem mjeseca, s ulaskom Venere u Strijelca, raste osjećaj radosti i zahvalnosti. Energija postaje lagana i inspirativna, a vi ponovno osjećate da život ima boju, ritam i toplinu. Studeni/novembar za vas nije samo mjesec uspjeha – to je trenutak povratka vlastitoj snazi i svjetlosti. Nakon svega što ste prošli, napokon dišete punim plućima i ponovno vjerujete sebi.

Jarac: Nova energija, podrška i osjećaj napretka

Za Jarce, studeni/novembar 2025. donosi osvježenje i osjećaj da se tlo pod nogama konačno stabilizira. Nakon duljeg razdoblja u kojem ste morali preuzimati odgovornost i nositi se s težinom obaveza, sada dolazi vrijeme kada se vaši planovi počinju kretati naprijed.

Ovo je i vrijeme kada se ponovno povezuje s ljudima – prijatelji, kolege i suradnici sada igraju važnu ulogu u vašem napretku. Mnoge prilike stižu upravo kroz kontakte i suradnju. Saturn, vaš vladar, 27.11. prestaje biti retrogradan i vraća osjećaj kontrole i smjera. Projekti koji su bili zamrznuti ponovo se pokreću, a odluke koje ste morali odgađati sada možete donijeti s jasnoćom i sigurnošću.

Energija mjeseca nije samo radna – ona je i društvena. Sunce i Mars veći dio studenog borave u vašem sektoru povezanosti, pa ćete osjećati želju da više izlazite, družite se i stvarate nove kontakte.

Neki Jarci mogli bi upoznati zanimljivu osobu preko prijatelja ili zajedničkih interesa. Ako ste u vezi, zajedničke aktivnosti i druženja vraćaju spontanost i toplinu. Merkur retrogradan može nakratko unijeti male nesporazume, ali do kraja mjeseca sve se razjašnjava i odnosi postaju čvršći.

Mladi Mjesec u Škorpionu 20.11. donosi unutarnji zaokret – počinjete osjećati dublju povezanost s vlastitim željama. Umjesto da sve mjerite obavezama i praktičnošću, sada dopuštate sebi i da uživate. Krajem mjeseca, s Venerom u Strijelcu, osjećate mir i zahvalnost. Događaji iz prethodnih mjeseci koji su vas iscrpili sada dobivaju smisao, jer shvaćate što ste kroz njih naučili.

Studeni/novembar vam vraća ravnotežu između posla i života, razuma i emocija. Nakon duge faze ozbiljnosti, ponovno osjećate radost i lakoću. Svemir vas nagrađuje za uloženi trud, a vi shvaćate da ste, unatoč svim izazovima, ostali vjerni sebi. Ovo je mjesec u kojem Jarci ponovo preuzimaju kormilo svog života – s više snage, stabilnosti i vjere u ono što dolazi.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

