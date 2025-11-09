SEDMIČNI HOROSKOP od 10. do 16. novembra 2025. : BIKOVIMA se planovi postepeno ostvaruju, pred LAVOVIMA su izazovi, JARČEVIMA ubrzo stižu rezultati truda iz prethodnih mjeseci

Ovan

Posao: Energija ti raste – vrijeme je da pokreneš ono što odavno planiraš. Veruj instinktu i ne čekaj savršen trenutak.

Ljubav: Strasti su pojačane; ako si u vezi, očekuj iskren razgovor, a slobodni Ovnovi mogu sresti osobu koja ih izaziva.

Zdravlje: Potrebno ti je više sna i pauza – stres može iscrpiti energiju ako pretjeraš s obavezama.

Bik

Posao: Iako ti tempo djeluje spor, planovi se postepeno ostvaruju. Ne forsiraj stvari, stabilnost je tvoj adut.

Ljubav: Emocije su duboke i ozbiljne — manji nesporazumi brzo se rješavaju ako pokažeš razumjevanje.

Zdravlje: Obrati pažnju na ishranu i probavu, izbegavaj preterivanja u hrani i piću.

Blizanci

Posao: Završavaš obaveze koje si dugo odlagao; moguća je nova ponuda ili promene u timu.

Ljubav: Komunikacija je ključna – ne žuri s odlukama, ali govori otvoreno o onome što osjećaš.

Zdravlje: Sitni problemi s nervima ili spavanjem – pronađi način da se mentalno odmoriš.

Rak

Posao: Fokusiraj se na detalje i ne potpisuj ništa bez provjere. Tvoj osećaj za intuiciju sada je jak.

Ljubav: Emotivna bliskost jača – ali moguća je i nostalgija zbog prošlih veza.

Zdravlje: Pazi na stres; voda, šetnje i vreme u tišini pomoći će ti da se stabilizuješ.

Lav

Posao: Pred tobom su izazovi, ali i šanse da pokažeš liderske sposobnosti. Finansije zahtevaju pažnju.

Ljubav: Partner očekuje više pažnje; ako si sam, moguća je privlačnost na poslu.

Zdravlje: Fizički si snažan, ali izbegavaj iscrpljivanje – odmori se kad telo to traži.

Djevica

Posao: Usredsredi se na dugoročne planove – sada se postavlja temelj budućih uspeha.

Ljubav: U vezi može doći do povlačenja, ali to donosi jasnoću. Slobodne Device dobijaju novu priliku.

Zdravlje: Potrebna ti je promena rutine – uvedi više kretanja i odmora.

Vaga

Posao: Saradnje zahtevaju preciznost – dvostruko proveravaj dogovore. Mogući novi projekti.

Ljubav: Veze prolaze kroz test stabilnosti; iskrenost je jedini pravi put.

Zdravlje: Umor je naglašen, napravi balans između posla i privatnog života.

Škorpion

Posao: Vrijeme je da preuzmeš kontrolu nad situacijom. Tvoja moć ubeđivanja donosi rezultate.

Ljubav: Emotivno si intenzivan – strasti se bude, ali pazi da ne pređeš granicu posesivnosti.

Zdravlje: Energija je jaka, ali mogući su problemi sa spavanjem zbog preopterećenja mislima.

Strelac

Posao: Nove prilike dolaze iznenada – koristi svoj optimizam i znanje da ih prepoznaš.

Ljubav: Slobodni Strelčevi mogu ući u zanimljiv flert, a zauzeti da obnove strast.

Zdravlje: Energija ti raste, ali ne zaboravi na odmor; telo traži balans.

Jarac

Posao: Uspeh dolazi kroz strpljenje i posvećenost. Ubrzo stižu rezultati truda iz prethodnih meseci.

Ljubav: Ljubavni život traži iskrenost – ne zadržavaj emocije u sebi.

Zdravlje: Potrebno ti je više fizičke aktivnosti; pokret oslobađa stres.

Vodolija

Posao: Timski rad i nove ideje vode te ka napretku. Pokaži fleksibilnost.

Ljubav: U vezi su moguće oscilacije, ali otvoren razgovor donosi razumevanje.

Zdravlje: Pazi na cirkulaciju i iscrpljenost – regeneriši se kroz odmor i zdrave navike.

Ribe

Posao: Nisi u punoj formi, ali intuicija te vodi pravim putem. Slušaj unutrašnji glas.

Ljubav: Emotivno si osetljiv, ali tvoja empatija privlači druge. Otvori srce bez straha.

Zdravlje: Pronađi mir kroz umetnost, muziku ili meditaciju – duhovni balans vraća snagu.

