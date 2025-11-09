SEDMIČNI HOROSKOP od 10. do 16. novembra 2025. : BIKOVIMA se planovi postepeno ostvaruju, pred LAVOVIMA su izazovi, JARČEVIMA ubrzo stižu rezultati truda iz prethodnih mjeseci

Ovan
Posao: Energija ti raste – vrijeme je da pokreneš ono što odavno planiraš. Veruj instinktu i ne čekaj savršen trenutak.
Ljubav: Strasti su pojačane; ako si u vezi, očekuj iskren razgovor, a slobodni Ovnovi mogu sresti osobu koja ih izaziva.
Zdravlje: Potrebno ti je više sna i pauza – stres može iscrpiti energiju ako pretjeraš s obavezama.
Bik
Posao: Iako ti tempo djeluje spor, planovi se postepeno ostvaruju. Ne forsiraj stvari, stabilnost je tvoj adut.
Ljubav: Emocije su duboke i ozbiljne — manji nesporazumi brzo se rješavaju ako pokažeš razumjevanje.
Zdravlje: Obrati pažnju na ishranu i probavu, izbegavaj preterivanja u hrani i piću.
Blizanci
Posao: Završavaš obaveze koje si dugo odlagao; moguća je nova ponuda ili promene u timu.
Ljubav: Komunikacija je ključna – ne žuri s odlukama, ali govori otvoreno o onome što osjećaš.
Zdravlje: Sitni problemi s nervima ili spavanjem – pronađi način da se mentalno odmoriš.
Rak
Posao: Fokusiraj se na detalje i ne potpisuj ništa bez provjere. Tvoj osećaj za intuiciju sada je jak.
Ljubav: Emotivna bliskost jača – ali moguća je i nostalgija zbog prošlih veza.
Zdravlje: Pazi na stres; voda, šetnje i vreme u tišini pomoći će ti da se stabilizuješ.
Lav
Posao: Pred tobom su izazovi, ali i šanse da pokažeš liderske sposobnosti. Finansije zahtevaju pažnju.
Ljubav: Partner očekuje više pažnje; ako si sam, moguća je privlačnost na poslu.
Zdravlje: Fizički si snažan, ali izbegavaj iscrpljivanje – odmori se kad telo to traži.
Djevica
Posao: Usredsredi se na dugoročne planove – sada se postavlja temelj budućih uspeha.
Ljubav: U vezi može doći do povlačenja, ali to donosi jasnoću. Slobodne Device dobijaju novu priliku.
Zdravlje: Potrebna ti je promena rutine – uvedi više kretanja i odmora.
Vaga
Posao: Saradnje zahtevaju preciznost – dvostruko proveravaj dogovore. Mogući novi projekti.
Ljubav: Veze prolaze kroz test stabilnosti; iskrenost je jedini pravi put.
Zdravlje: Umor je naglašen, napravi balans između posla i privatnog života.
Škorpion
Posao: Vrijeme je da preuzmeš kontrolu nad situacijom. Tvoja moć ubeđivanja donosi rezultate.
Ljubav: Emotivno si intenzivan – strasti se bude, ali pazi da ne pređeš granicu posesivnosti.
Zdravlje: Energija je jaka, ali mogući su problemi sa spavanjem zbog preopterećenja mislima.
Strelac
Posao: Nove prilike dolaze iznenada – koristi svoj optimizam i znanje da ih prepoznaš.
Ljubav: Slobodni Strelčevi mogu ući u zanimljiv flert, a zauzeti da obnove strast.
Zdravlje: Energija ti raste, ali ne zaboravi na odmor; telo traži balans.
Jarac
Posao: Uspeh dolazi kroz strpljenje i posvećenost. Ubrzo stižu rezultati truda iz prethodnih meseci.
Ljubav: Ljubavni život traži iskrenost – ne zadržavaj emocije u sebi.
Zdravlje: Potrebno ti je više fizičke aktivnosti; pokret oslobađa stres.
Vodolija
Posao: Timski rad i nove ideje vode te ka napretku. Pokaži fleksibilnost.
Ljubav: U vezi su moguće oscilacije, ali otvoren razgovor donosi razumevanje.
Zdravlje: Pazi na cirkulaciju i iscrpljenost – regeneriši se kroz odmor i zdrave navike.
Ribe
Posao: Nisi u punoj formi, ali intuicija te vodi pravim putem. Slušaj unutrašnji glas.
Ljubav: Emotivno si osetljiv, ali tvoja empatija privlači druge. Otvori srce bez straha.
Zdravlje: Pronađi mir kroz umetnost, muziku ili meditaciju – duhovni balans vraća snagu.