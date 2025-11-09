POSLJEDNJI RETROGRADNI MERKUR u 2025. godini bit će intenzivan – evo kako će utjecati na tebe

Retrogradni Merkur je izraz kojeg su se svi milenijalci počeli bojati Doslovno, to znači da se čini da planet Merkur tri tjedna ide unatrag u svojoj orbiti, dok duhovno, te tri male riječi znače da će se život pretvoriti u kaos Završetak retrogradnog Merkura u 2025. godini nam je pred vratima i mrzimo biti nositelji loših vijesti, ali posljednji u godini je poznat po tome što je ‘najneuredniji’ od svih Za neupućene, retrogradni Merkur se dugo smatrao pokretačem razdoblja promjena i općeg kaosa, a mnogi smatraju da ovaj astrološki fenomen utječe na sve, od raspoloženja do postupaka.

Od svađa s prijateljima do općenito lošeg osjećaja, retrogradni Merkur odnosi se na vrlo specifičnu vrstu kaosa koji se događa tijekom određenih razdoblja u godini kada je planet retrogradan. Kada je Merkur retrogradan u 2025. godini? U 2025. godini imamo tri porcije retrogradnog Merkura. Prvi puta je retrogradni Merkur bio od 14. ožujka do 7. travnja, zatim od 17. srpnja do 10. kolovoza, a posljednji retrogradni Merkur 2025. godine je od 9. do 29. studenog. Gori, gori! Vatreni horoskopski znakovi i dalje zauzimaju središnje mjesto za posljednju retrogradnu 2025. godinu, s retrogradnim Merkurom u studenom koji počinje u strijelcu prije nego što prijeđe u vodeni znak škorpiona 18. studenog.

Ovo je razdoblje u kojem trebaš biti posebno svjesna svojih romantičnih veza i učiniti sve što možeš kako bi spriječila bilo kakve nesporazume. Što očekivati kada Merkur bude retrogradan u od 9. do 29. studenog Službeno je – posljednji retrogradni Merkur 2025. je ovdje da donese još jedan kaos. Premda svaka retrogradna kretnja utječe na sve horoskopske znakove, najdublje učinke ima onaj pod koji spada, stoga čitatelji rođeni u znaku strijelca i škorpiona trebaju biti oprezni, jer ovaj retrogradni Merkur iz 2025. pada pod vaš znak. Kada se retrogradni Merkur kreće kroz znak strijelca, naša energija postaje nemirna i zahtjevna, što znači da će strpljenja biti malo. Očekuj da će ljudi biti kaotični i izazovni bez ikakvog pravog razloga i pokušaj se sjetiti da je sve to dio retrogradne promjene.

Dana 18. studenog vidjet ćemo ovu retrogradnu kretnju kada ćemo biti u boljem položaju za samorefleksiju. Premda s refleksijom može doći i pretjerano razmišljanje, pazi da ne dopustiš da se upustiš u spiralu glasina ili rekla-kazala, osobito kada se to odnosi na tvoje romantične veze. Učini sve što možeš da ostaneš prizemljena. Daj si vremena i prostora da budeš vjerna onome što osjećaš, a da se ne uhvatiš u koštac s onim što drugi možda misle. Važnije je nego ikad iskoristiti ovo vrijeme za preispitivanje svojih ciljeva, izbjegavanje pretjeranog obećanja i jasnu komunikaciju. S obzirom na to da ova retrogradna rotacija pada pod tvoj znak, vjerojatno ćeš se osjećati samosvjesnije nego ikad, stoga redovito provjeravaj sve i usredotoči se.

Iznad svega, odvoji vrijeme za što jasniju komunikaciju, pazeći da nema mjesta za pogrešno tumačenje bilo koje poruke koju šaljete. Kako retrogradni Merkur utječe na nas? Ako si se ikada pitala zašto ljudi naizgled paničare kada je retrogradni Merkur, to je zato što je Merkur planet koji utječe na komunikaciju, a općenito se smatra da retrogradno kretanje označava negativne prizvuke za astrološki svijet.

To može dovesti do svega, od gubitka emailova do poremećaja na putovanjima, a astrolozi također vjeruju da to može rezultirati:

• promjenama u prijateljstvima ili svađama

• nesporazumima

• maglom u mozgu, tjeskobom i glavoboljama

• neizvjesnošću oko posla i osobnih projekata Što učiniti kada je Merkur retrogradan Retrogradni Merkur utječe na svakoga drugačije, a postoje načini da se snalaženje u ovom neizvjesnom vremenu malo olakša.

Evo što možeš učiniti kako bi se pregrmjela retrogradni Merkur ove godine… Iznad svega, nemoj paničariti – prihvati promjenu Važno je zapamtiti da su potencijalni utjecaji retrogradnog Merkura u konačnici teoretski. Dakle, čak i ako ti se čini da stvari možda nisu u uobičajenom ritmu, nemoj zaboraviti priznati da bi to moglo biti zbog toga što si svjesnija potencijalnih promjena i stoga im posvećuješ više pažnje. Stres zbog potencijalnih problema u konačnici neće ništa promijeniti, stoga se pokušaj nositi s udarcima najbolje što možeš i izbjegavaj dramatiziranje.

Ostani smirena jer će ti to pomoći s općim izgledima, a i osigurati da budeš u puno boljoj poziciji za snalaženje u svim neočekivanim promjenama tijekom ovog razdoblja. Usavrši svoju komunikaciju S obzirom na to da planet Merkur vlada komunikacijom u svakom obliku, bilo da se radi o pisanju ili govoru, potrudi se obratiti više pažnje na ono što to obuhvaća, od stvari poput pregovora i poslovnih dogovora do planova putovanja i razmjene poruka.

Jednostavne stvari poput pregledavanja e-pošte kako bi bila sigurna da nema mjesta za nesporazume ili davanja dodatnog vremena za pregled bilo kakvih novih ugovora učinit će veliku razliku, stoga imaj to na umu i napravi tolerantne odluke ako se čini da ljudi krivo tumače tvoje riječi. Pažljivo govori, aktivno slušaj i potrudi se biti što empatičnija prema osobi s kojom imaš posla. Ako nailaziš na probleme prilikom slanja poruka putem SMS-a ili e-pošte, razmisli o prelasku komunikacije na osobni kontakt – to će smanjiti prostor za nesporazume.

Odgodi sve veće razgovore Retrogradni Merkur je zreo za nesporazume, stoga razmisli o pauziranju svih važnih razgovora koji će imati dugoročan utjecaj na tebe. Kad god je to moguće, najbolje je sačuvati velike razgovore za vrijeme kada se Merkur vrati u normalu jer će ti to vjerojatno uštedjeti neke probleme u budućnosti.

Pokušaj biti što fleksibilnija Gdje god možeš, daj si malo prostora za stvari koje ne idu po planu. Ako ti vlak ide u određeno vrijeme, razmisli o tome da si daš deset dodatnih minuta. Ako nisi sigurna u vezi s novim ugovorom ili sporazumom, budi toga svjesna i odvoji vrijeme da se raspitaš prije donošenja bilo kakvih odluka. Premda ne možeš potpuno staviti svoj život na čekanje, mudro je imati rezervne planove i uzeti u obzir sve nesporazume.

Pregledaj u što ulažeš energiju Premda je retrogradni Merkur lak žrtveni jarac za opći kaos u svakodnevnom životu, također je prikladno vrijeme za osvrtanje i razmišljanje o tome u što ulažeš svoje vrijeme i energiju. Možda si se našla zauzeta poslom što je značilo manje vremena za obitelj, ili podjednako zanemaruješ da si daš prostora da se posvetiš omiljenom hobiju. Ravnoteža je važna u svakom trenutku, ne samo tijekom retrogradnog Merkura, stoga je dobra stvar napraviti inventuru i pregledati jesi li zadovoljna svojim trenutačnim stanjem, prenosi miss7.24sata.hr.

