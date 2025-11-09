I muškarcima otkucava biološki sat

Muškarci, s druge strane, smatrani su vječno plodnim odnosno bez vremenskog ograničenja za očinstvo.

Naučna istraživanja

Međutim, najnovija naučna istraživanja pokazuju da to više nije slučaj i muškarci imaju svoj biološki sat, samo što otkucava tiše, i to na genetskom nivou.

Novo istraživanje potpuno mijenja način na koji razumemo plodnost.

Naučnici sa Penn State University i Wellcome Sanger instituta analizirali su genetske promijene u spermatozoidima i jajnim ćelijama i otkrili da žene, zapravo, mnogo duže zadržavaju kvalitet svojih jajnih ćelija nego što se ranije mislilo.

Iako se broj jajnih ćelija s godinama smanjuje, njihova mitohondrijska DNK, koja obezbjeđuje energiju i vitalnost ćeliji, ostaje gotovo nepromenjena i stabilna do 40 godina. Drugim riječima, ženska jajašca imaju prirodnu zaštitu od mutacija koje se s godinama gomilaju u drugim ćelijama tijela.

S druge strane, nauka sada potvrđuje da se kod muškaraca događa upravo suprotno. Kako muškarci stare, proces neprekidnog stvaranja spermatozoida dovodi do nakupljanja genetskih grešaka. Svaka nova generacija spermatozoida nosi male, ali značajne promjene u DNK, koje se vremenom sabiraju.

Naučnici su otkrili da se broj ovih mutacija kod muškaraca u četrdesetim godinama gotovo udvostručuje u poređenju s onima u dvadesetim.

Genetske promjene

Ove genetske promjene mogu uticati na smanjenu plodnost, ali i povećati rizik od pobačaja i određenih neuroloških poremećaja kod djece, uključujući autizam.

Iako većina mutacija ne dovodi direktno do bolesti, istraživanja jasno pokazuju da starost oca igra značajnu ulogu u kvalitetu spermatozoida i zdravlju potomstva.

Zbog toga stručnjaci danas pozivaju na novu ravnotežu u razgovoru o plodnosti da se prestane gledati samo na biološke granice žena i da se muškarcima pruži jednaka pažnja u savjetovanju o reproduktivnom zdravlju.

Dok žene često planiraju zamrzavanje jajnih ćelija ili redovne ginekološke kontrole, muškarci bi takođe trebalo da razmisle o testiranju plodnosti, pogotovo ako odlažu roditeljstvo. Kombinacija zdrave ishrane, fizičke aktivnosti, prestanka pušenja i umjerenog konzumiranja alkohola može značajno pomoći u očuvanju kvaliteta spermatozoida, prenosi b92.

Najvažnija poruka nove nauke jeste, vrijeme ne prolazi samo za žene. Iako su one decenijama bile suočene s pojmom biološkog sata, sada je jasno da i muškarci imaju svoj, samo što on mjeri mutacije u spermi, a ne broj jajnih ćelija.

Dakle, ako ste mislili da sat otkucava samo za žene, vrijeme je da promijenite perspektivu. Muški biološki sat zaista postoji i već dugo otkucava.

