Ovo bi mogla biti najgora sezona gripe u posljednjoj deceniji, evo i zašto

Virus sezonske gripe iznenada je mutirao tokom ljeta; čini se da izbjegava dio našeg imuniteta; započeo je sezonu gripe više od mjesec dana ranije i to je vrsta gripe za koju historija sugerira da je teža, piše BBC.

Nacionalna zdravstvena služba (NHS) Velike Britanije je već izdala “SOS upozorenje na vakcinaciju protiv gripe” jer rastu strahovi da će ovo pogoršati situaciju i dovesti do brutalne zime.

Postoji mnogo nijansi i neizvjesnosti, ali vodeći stručnjaci za gripu rekli su da se ne bi šokirali da je ovo najgora sezona gripe u posljednjih deset godina.

“Nismo vidjeli ovakav virus već neko vrijeme, ovakva dinamika je neuobičajena”, kaže profesorica Nicola Lewis, direktorica Svjetskog centra za gripu na Institutu Francis Crick.

“To me apsolutno brine”, kaže ona. “Ne paničarim, ali sam zabrinuta”.

Pa šta se dešava? I šta možemo učiniti?

Naučnici prate evoluciju virusa gripe jer oni stalno mutiraju, a vakcina protiv sezonske gripe mora se ažurirati svake godine kako bi se održala evolucija.

Ova evolucija se dešava u ritmu poznatom kao “pomak i drift”.

Čak sedam mutacija virusa

Većinu vremena virus se kreće, praveći manje promjene, a onda s vremena na vrijeme dođe do iznenadne nagle promjene jer virus značajno mutira.

To se dogodilo u junu ove godine.

Sedam mutacija pojavilo se u soju sezonske gripe H3N2 i dovelo je do “brzog porasta” broja izvještaja o mutiranom virusu, kaže profesor Derek Smith, direktor Centra za evoluciju patogena na Univerzitetu u Cambridgeu.

Neobično, ovo se dogodilo izvan sezone gripe, usred ljeta na sjevernoj hemisferi.

“Gotovo sigurno će to zahvatiti cijeli svijet, tako da će se s te tačke gledišta to brzo pojaviti”, kaže profesor Smith.

Do septembra, kako su se djeca vraćala u školu, noći su se produžavale i temperature su počele padati, što je dovelo do porasta broja slučajeva.

Još se istražuje šta tačno mutacije rade, ali vjerovatno pomažu virusu da izbjegne dio imuniteta koji smo izgradili tokom godina infekcija gripom i vakcina.

Rezultat toga je da virus lakše zarazi ljude i širi se – zato je sezona gripe tako rano u Velikoj Britaniji i drugim zemljama, uključujući Japan.

Ako se virus može lakše širiti, onda ne mora čekati povoljnije zimske uvjete – kada provodimo više vremena u zatvorenom prostoru s uključenim grijanjem i zatvorenim prozorima – da bi započela sezona gripe.

Ako se sjećate svojih R brojeva iz pandemije (to je broj ljudi na koje svaka zaražena osoba prenese virus), oni sugeriraju da novi mutant ima prednost.

Sezonska gripa obično ima R-broj od oko 1,2, dok je rana procjena za ovu godinu 1,4, rekao je profesor Lewis.

Dakle, vrlo grubo, ako 100 ljudi ima gripu, u tipičnoj godini bi se zarazilo 120, a ove godine 140.

Najgora sezona gripe u posljednjoj deceniji?

“Vrlo je vjerovatno da će biti teška sezona gripe i to će se dogoditi prilično brzo, već smo uveliko u tome”, kaže profesor Christophe Fraser iz Instituta za pandemijske nauke Univerziteta u Oxfordu.

“Postoje pokazatelji da bi ovo moglo biti gore od nekih sezona gripe koje smo vidjeli u posljednjih 10 godina”, dodaje.

U tipičnoj sezoni gripe, otprilike jedan od pet nas se zarazi, ali taj broj bi ove godine mogao biti veći, upozorava on.

Ali sva ova predviđanja su i dalje obavijena neizvjesnošću.

Neki traže tragove u Australiji jer je ove godine imala najgoru sezonu gripe ikada zabilježenu, iako se nije suočila s istim mutiranim H3N2 virusom.

Znamo da se virus vrlo dobro širi među djecom u žarištu klica, a to je školsko igralište.

Ali imunitet koji je desetogodišnjak razvio bit će vrlo drugačiji od imuniteta njihovih baka i djedova čija je imunološka odbrana možda oblikovana šest puta većim brojem sezona gripe.

Dakle, stručnjaci će pažljivo pratiti kako virus počinje zaražavati starije dobne grupe u narednim sedmicama.

‘To je opasniji virus’

Historija pokazuje da je oblik gripe s kojim se suočavamo ove godine teži, posebno za starije osobe.

Postoji više vrsta gripe, a možda ste čuli neke od naziva poput svinjske gripe H1N1, koja je izazvala pandemiju 2009. godine, ili H5N1, koja je trenutna gripa koja ubija ptice širom svijeta.

Nove mutacije su se dogodile u grupi virusa influence H3N2.

“H3 je uvijek opasniji virus, to je opasniji virus, ima veći utjecaj na populaciju”, rekao je profesor Lewis.

Vrijedi zapamtiti da će neki od nas dobiti gripu i ne razviti nikakve simptome, dok će drugi dobiti iznenadnu temperaturu, bolove u tijelu i iscrpljenost, ali virus može biti smrtonosan za starije i ranjivije grupe.

Šta možemo učiniti povodom toga?

Jasan savjet je da se primi sezonska vakcina protiv gripe.

Profesor Lewis tvrdi da je ovo “apsolutno najvažnija godina” za vakcinaciju i da “ako vas je vaš ljekar opšte prakse pozvao, molimo vas da se vakcinišete protiv gripe što je prije moguće”.

Međutim, ovogodišnja vakcina ne odgovara savršeno mutiranom virusu.

Odluka o dizajnu vakcine donesena je u februaru kako bi se dalo dovoljno vremena za proizvodnju miliona potrebnih doza – a onda se novi mutant pojavio u junu.

“Bolje imati neku zaštitu nego nikakvu, ali ova godina će vjerovatno biti jedna od onih godina u kojima će količina zaštite biti manja nego u godinama kada je utakmica bolja, to nije idealna situacija”, rekao je profesor Fraser.

Vakcina će i dalje podstaći tijelo da proizvodi antitijela koja mogu prepoznati gripu i prilijepiti se za nju.

Ali očekuje se da će najveće koristi biti u smanjenju težine bolesti, a ne u sprečavanju oboljevanja ili usporavanju širenja virusa.

U međuvremenu, doktorima su poslani savjeti koji ih podsjećaju da rano započnu antivirusni tretman, vanjskismanjuje rizik od komplikacija uzrokovanih gripom.

Japan također prolazi kroz ranu sezonu gripe i zatvorio je škole kako bi se spriječilo širenje zaraze.

Ovo nisu karantini u stilu Covida, već kratkoročne mjere koje zemlja koristi kako bi spriječila širenje virusa.

Niko sa sigurnošću ne zna šta će se dogoditi u narednim mjesecima.

“Možda će sve nestati do sljedeće sedmice”, kaže profesor Lewis, “ali ne mislim da hoće”. prenosi N1.

