Ovi uređaji ne smiju biti spojeni na produžni kabal

Objavljeno prije 7 minuta

Produžni kablovi su praktični, ali ih često koristimo pogrešno.

 produžno kablo - pixabay

Umjesto da posluže kao privremeno rješenje, u mnogim domovima postanu stalni izvor napajanja za sve – od punjača do grijalica. I tu nastaje problem: nisu svi uređaji sigurni kada se priključe na produžni kabal. Neki mogu izazvati pregrijavanje, kratki spoj ili čak požar, piše nova.rs.

Grijalice i kaloriferi

Ovo je najčešća i najopasnija greška. Grijalice troše veliku količinu struje i stvaraju toplinu koja brzo može pregrijati kabel. Ako se kabel previše zagrije, izolacija se može otopiti, a iskra je dovoljna da izazove požar. Grijalice treba uvijek uključivati direktno u zidnu utičnicu.
Klima-uređaji i uljne grijalice

Slično kao i klasične grijalice, ovi uređaji imaju visoku potrošnju električne energije. Produžni kabal često ne može izdržati takvo opterećenje.
Hladnjaci i zamrzivači

Ovi uređaji rade neprekidno, a kada kompresor krene s radom, dolazi do kratkotrajnog, ali snažnog skoka potrošnje. Produžni kabal to ne podnosi dobro, a dugotrajna upotreba može oštetiti motor ili električne instalacije.
Perilice odjeće i posuđa

Tokom rada, perilice stalno mijenjaju snagu, osobito kada zagrijavaju vodu. To znači promjene napona koje produžni kabal ne može sigurno “amortizirati“. Uključivanje perilice u produžni kabel povećava rizik od pregrijavanja.
Mikrovalna pećnica i toster

Iako izgledaju bezazleno, ovi mali uređaji troše veliku količinu struje dok rade.
Pegla

Pegla kombinira toplinu i visoku potrošnju električne energije. Kada se uključi u produžni kabal, osobito slabije kvalitete, postoji rizik od pregrijavanja spojeva – posebno ako kabal nije potpuno odmotan.
Punjači za laptop i mobitel

Punjači sami po sebi ne troše mnogo, ali problem nastaje kada se više njih spoji na jedan produžni kabal zajedno s drugim uređajima. To preopterećuje sistem i može oštetiti i punjač i uređaj.


