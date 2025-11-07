Popularna influenserka o razvodu braka: Veličina polnog organa je bila najveći problem

Manekenka i influenserka Hali Kalil (Haley) i bivši NFL igrač Met Kalil (Matt) stavili su tačku na svoj brak 2022. godine, ali tek sada javnost saznaje šta je tačno dovelo do razvoda ove naizgled savršene veze.

Razlog? Neočekivan i, kako Hejli kaže, nezanemarljiv fizički izazov u njihovom intimnom životu.

“Ljubav je postojala, ali…”

U razgovoru uživo sa kreatorom sadržaja Marlonom Garsijom, Hali Kalil je ispričala da je brak sa Metom bio pun ljubavi, bliskosti i međusobne podrške, ali da je nešto što se rijetko pominje u javnosti na kraju prevagnulo – fizička nesrazmjera koja je uticala na njihov intimni odnos.

Umjesto da o tome priča naglas, Hali je detalj napisala na telefonu i pokazala Marlounu, čija je reakcija sve rekla.

– Pokušala sam sve: terapeute, doktore. Nije šala, čak sam istraživala i liposkulpturu i slične stvari. Zato mi je sve to pomalo smiješno – kao da mi život sam piše komediju.”

“Dovoljno slikovito”

Metaforički je opisala situaciju kao “dvije limenke koka-kole postavljene jedna na drugu”, dovoljno slikovito da javnost shvati o čemu je riječ, bez eksplicitnih detalja,piše Avaz

Hali i Met. Platforma X

Iako je njena izjava postala viralna, Hali je brzo reagovala kako bi naglasila da ne želi da njena ispovijest bude pogrešno shvaćena. U poruci za TMZ Sports dodala je da je namjera bila da podjeli realno iskustvo iz braka, a ne da javno posrami svog bivšeg supruga.

– Duboko mi je stalo do njegove privatnosti. Tokom našeg života zajedno postojala je ogromna količina ljubavi, rasta i povezanosti. Žao mi je što je samo jedna rečenica izdvojena i pretvorena u senzaciju.”

Podsjetimo, brak je okončan podnošenjem zahtjeva za razvod zbog “nepomirljivih razlika”, a kako tvrde izvori bliski paru, razlaz je bio sporazuman i bez javnih sukoba,piše Avaz

Novi počeci za oboje

Met Kalil se ubrzo nakon razvoda oženio modelom Kelani Asmus, dok je Hali nastavila svoj put kao influenserka i kreatorka sadržaja. Bila je i u centru tračeva zbog navodne romanse sa glumcem Ostinom Batlerom, ali je on to demantovala.

Sada, iako je otvorila dušu o jednoj od najintimnijih tema u životu, Hali i dalje ističe da se ne kaje što je voljela i živjela sa Metom, bez obzira na prepreke koje su ih na kraju razdvojile.

– Nekad ni ljubav nije dovoljna da pobjedi granice koje postavi sama priroda – zaključila je iskreno i bez imalo gorčine.

