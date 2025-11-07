2026. godina prema ruskoj astrologinji: Šta očekuje svaki horoskopski znak

Svaki horoskopski znak suočit će se sa svojim izazovima, ali i dobiti prilike – od ljubavnih preokreta i sudbonosnih susreta, do poslovnih uspjeha i finansijskog rasta, piše atma.hr, a prenosi nova.rs.

Evo šta 2026. godina donosi svakom znaku:

Ovan

Ovnovi ulaze u godinu snažnih preokreta na polju posla i karijere. Vaša energija i inicijativa bit će na vrhuncu, a ideje koje budete imali privući će pažnju okoline. Proljeće donosi ponude koje na prvi pogled djeluju iznenađujuće, ali upravo one mogu postati odskočna daska za budući uspjeh.

Ljeto otvara vrata novim poznanstvima – neka od njih prerastat će u čvrsta prijateljstva, a za pojedine Ovnove i u ljubavne veze.

Jesen donosi promjene u životnim okolnostima – od preseljenja do potpune reorganizacije doma.

Finansijski osjećat ćete se stabilno, a kraj godine naglašava mogućnost većih prihoda. Na emotivnom planu potrebna je strpljivost: Vaša impulzivnost može izazvati nesporazume, ali mudrim razgovorom sve može biti izglađeno

Bik

Bikovi 2026. godine ulaze u period dubokih unutrašnjih promjena. Bit će prisutna snažna želja za ličnim razvojem – mnogi će se odlučiti za dodatne edukacije, nova znanja ili vještine. Karijera dobiva novi zamah, a prvi mjeseci godine donose ponude koje otvaraju nova profesionalna vrata.

Ljeto donosi radost u porodičnom krugu. Moguća su proširenja porodice ili značajne kupovine koje će pojačati osjećaj sigurnosti.

Jesen ističe vašu kreativnost – sve što radite iz ljubavi ili hobija može postati izvor zadovoljstva, pa čak i zarade.

Na ljubavnom planu vlada harmonija. Bikovi u vezama osjetit će dublje razumijevanje, dok slobodni pripadnici znaka imaju priliku za nova poznanstva koja mogu prerasti u sudbonosne odnose.

Blizanci

Za Blizance 2026. godina postaje godina mreža i kontakata. U prvom dijelu godine pojavit će se poslovne ponude koje zahtijevaju brze odluke, a upravo će vaša fleksibilnost biti ključ uspjeha.

Proljeće donosi putovanja, i poslovna i privatna, a svako od njih otvara nova iskustva i mogućnosti za učenje. Tokom ljeta vaša produktivnost dostići će vrhunac, a projekti započeti ranije donijet će konkretne rezultate.

Jesen budi želju za promjenama u domu – od renoviranja do selidbe. Finansijska situacija ostaje stabilna, a dodatni prihodi mogu doći kroz saradnje ili honorarne poslove.

Ljubavni život donosi zanimljive preokrete, a neka nova poznanstva mogu vam potpuno promijeniti pogled na partnerstvo.

Rak

Rakovi ulaze u 2026. sa snažnim potencijalom za profesionalni rast. Proljeće donosi veću aktivnost i mogućnost napredovanja, dok će ljeto biti povoljno za započinjanje novih projekata.

Jesen donosi značajne događaje vezane za porodicu i dom. Moguća su pitanja vezana za nekretnine, nasljedstva ili ulaganja u stambeni prostor. Finansijska situacija jača, a kraj godine donosi sigurnost i stabilnost.

Na ljubavnom planu očekuje vas period sklada i emotivne bliskosti. Slobodni Rakovi mogu upoznati osobu koja im mijenja život – srodnu dušu sa kojom se otvara put ka budućnosti.

Lav

Lavovi će 2026. osjetiti snažan poriv da ostvare svoje ambicije. Proljeće donosi važne događaje u karijeri – od unapređenja do prelaska na novu poziciju. Ljeto je ispunjeno inspiracijom i kreativnošću, a ta energija prelit će se i na privatni život.

U jesen su moguće značajne promjene vezane za stanovanje – kupovina, renoviranje ili selidba. Finansije idu u pravcu stabilnosti, uz mogućnost štednje.

Ljubavni život donosi nova poznanstva, a postojeće veze doživljavaju obnovu i dodatnu bliskost. Samci imaju realnu priliku da upoznaju osobu koja će im potpuno promijeniti svijet.

Djevica

Djevice ulaze u 2026. godinu velikih odluka i važnih preokreta. Proljeće donosi projekte koji zahtijevaju hrabrost i reorganizaciju, što će biti ključno za profesionalni napredak.

Tokom ljeta očekuje vas visoka produktivnost – planovi koji su dugo stajali sada krenut će ka realizaciji.

Jesen donosi promjene u porodičnim odnosima, a neki pripadnici znaka mogu se odlučiti na važne životne korake.

Finansije ostaju stabilne, uz priliku za dodatnu zaradu. Ljubavni život obilježen je skladom, a za mnoge slobodne Device nova poznanstva mogla bi prerasti u ozbiljne veze i osnivanje porodice.

Vaga

Vagama 2026. donosi snažan fokus na samoizražavanje i razvoj talenata. Proljeće otvara vrata zanimljivim poslovnim projektima, a ljeto je period kada ćete uživati u plodovima svog rada.

Jesen donosi promjene u privatnom životu – moguće su odluke vezane za porodicu ili emotivne odnose.

Finansijska stabilnost prati cijelu godinu, a prilike za dodatnu zaradu neće izostati.

U ljubavi vlada sklad, a oni koji započnu nova poznanstva mogu se naći u ozbiljnim vezama koje donose trajnu sigurnost.

Škorpija

Škorpije ulaze u 2026. sa naglaskom na profesionalni rast i lično ostvarenje.

Proljeće donosi novu energiju i šanse za napredovanje. Ljeto je povoljno za pokretanje vlastitih projekata i realizaciju ideja koje su dugo čekale pravi trenutak.

Jesen donosi važne događaje u porodici, od pitanja nasljedstva do ulaganja u nekretnine. Finansijski uslovi poboljšat će se, posebno u drugom dijelu godine.

Ljubavni život donosi duboke promjene – mnogi će željeti stabilnost i ozbiljne veze. Sudbonosni susreti mogu u potpunosti promijeniti vaš životni put.

Strijelac

Strijelčevi će 2026. osjetiti snažnu potrebu da šire horizonte. Proljeće donosi daleka putovanja, nova iskustva i poslovne mogućnosti u inostranstvu ili kroz saradnje s ljudima iz drugih kultura.

Ljeto naglašava produktivnost i realizaciju planova, dok jesen donosi želju za promjenom životnog prostora ili uređenjem doma.

Finansijska situacija je povoljna, uz dodatne izvore prihoda koji će doprinijeti osjećaju sigurnosti.

Na ljubavnom planu očekuju vas pozitivni događaji, a mnogi Strijelčevi će osjetiti da im se život okreće u potpuno novom pravcu.

Jarac

Jarčeve u 2026. očekuju značajne promjene na polju posla. Proljeće donosi iznenadne ponude koje se isplati prihvatiti, jer mogu otvoriti dugoročne mogućnosti i postaviti temelje za rast.

Ljeto donosi sreću u porodici – od proširenja do važnih kupovina koje donose stabilnost. Jesen je povoljna za kreativne projekte i hobije koji vam donose radost i uspjeh.

Finansije ostaju stabilne, a mogućnost štednje raste. U ljubavi ćete osjetiti sklad i razumijevanje, dok nova poznanstva unose svježinu u svakodnevicu.

Vodolija

Vodolije u 2026. ulaze u period unutrašnjih promjena. Želja za ličnim razvojem i novim vještinama bit će izražena, a prva polovina godine donosi prilike za širenje posla i profesionalni napredak.

Ljeto donosi radost u porodici i mogućnost većih kupovina. Jesen ističe uspjehe u kreativnim aktivnostima i projektima koji se razvijaju iz hobija.

Finansijska stabilnost prati cijelu godinu, a u ljubavi dolazi razdoblje razumijevanja i sklada.

Oni u stabilnim vezama osjetit će dodatnu bliskost, dok će slobodne Vodolije biti otvorene za nova iskustva.

Ribe

Ribe 2026. dočekuje godina komunikacije, novih kontakata i važnih prilika. Početak godine donosi poslovne ponude koje zahtijevaju brzo reagovanje.

Proljeće može otvoriti put ka dužim putovanjima, a svako od njih širi vidike i donosi dragocjena iskustva. Ljeto donosi produktivnost i realizaciju planova koji su dugo bili na čekanju.

U jesen se javlja želja za promjenom životnog prostora ili renoviranjem doma.

Finansijska situacija se razvija pozitivno, a dodatni prihodi donijet će osjećaj sigurnosti i zadovoljstva.

