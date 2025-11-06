Pripadnici ovih znakova najveći su lažljivci

Istina je važna svima, ali neki znakovi imaju posebnu “vještinu” prikrivanja činjenica. Ponekad lažu iz želje da izbjegnu sukob, a ponekad kako bi zaštitili sebe ili ostavili bolji dojam. Zvijezde nam pokazuju da pojedini znakovi lakše iskrivljuju istinu jer imaju izraženu maštu, brz um ili strah od osude. Njihove su laži često uvjerljive, a osmijeh ih čini još težima za otkriti. Iako to ne znači da su loše osobe, istina kod njih ponekad ima vrlo rastezljivo značenje, piše index.

Blizanci

Blizanci su poznati po svom brbljavom karakteru i brzom razmišljanju, što ih čini vještima u prilagođavanju priča. Njihove laži često nisu zlonamjerne – više se radi o tome da žele izbjeći neugodne situacije ili dosadu. Imaju sposobnost uvjeriti svakoga jer lako pronalaze prave riječi u pravom trenutku. Međutim, njihova potreba za promjenom i uzbuđenjem može ih dovesti do kontradiktornosti. Kad ih se suoči s istinom, obično sve okrenu na šalu i tako izbjegnu sukob.

Vaga

Vage ne lažu iz zlobe, već zato što mrze sukobe i žele svima ugoditi. Ako misle da će istina nekoga povrijediti, radije će je uljepšati ili prešutjeti. Njihova diplomacija i šarm često im pomažu da prođu “nekažnjeno”, pa rijetko tko posumnja u njihove riječi. Ipak, kad se uhvate u laži, teško priznaju jer ne žele narušiti svoj skladan imidž. Njihove male neistine često su rezultat potrebe da sve ostane mirno i bez drame.

Ribe

Ribe su emotivne i sklone maštanju, pa ponekad teško razlikuju stvarnost od onoga što žele da bude istina. Njihove laži često su izrečene iz dobre namjere – da zaštite osjećaje drugih ili izbjegnu neugodu. Imaju bogatu maštu, što im pomaže da svaku priču pretvore u gotovo uvjerljivu verziju stvarnosti. Ipak, kad se istina otkrije, često se povuku u sebe i opravdavaju svojom osjetljivošću. Njihove “bijele laži” možda ne bole, ali mogu stvoriti nepovjerenje s vremenom.

