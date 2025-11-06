Stižu olakšanje i sloboda: Za tri znaka Zodijaka završava teško razdoblje

Već od petka, 7. novembra, za tri horoskopska znaka završava razdoblje puno poteškoća. Kozmička energija donosi oslobođenje i istinu, kidajući okove straha i sumnje kako bi napravila mjesta za hrabrost i jasnoću. Ovaj dan označava kraj teškog ciklusa, a olakšanje koje dolazi nije privremeno, već je nagrada za hrabro suočavanje s istinom, piše YourTango.

Djevica

Petak donosi astrološku energiju koja čisti vaš emocionalni nered i pomaže vam da se riješite stvari kojima ste pridavali previše važnosti. Ovo je dan oslobođenja, a s njim dolazi i prihvaćanje da je u vašem svijetu napokon sve dobro.

Završava se ciklus pretjeranog analiziranja i sumnje u sebe, na čemu ćete biti neizmjerno zahvalne. Konačno si možete dopustiti da odahnete, odmorite se i krenete naprijed bez osjećaja krivnje ili obveza. Do kraja dana osjetit ćete kako vam se vraća snaga, život će postati jednostavniji, a um bistriji. Borba prestaje onog trenutka kada se prestanete opirati i konačno prihvatite činjenicu da ste uistinu sjajni.

Strijelac

Astrološka energija petka vraća vam vašu prepoznatljivu vatru. Dugotrajna frustracija napokon počinje blijediti jer shvaćate da nikada niste ni bili na mjestu – samo ste čekali pravi trenutak za akciju. Taj trenutak je sada stigao.

Svemir vam pomaže da se oslobodite očekivanja koja ne odgovaraju vašem slobodnom duhu. Osjećat ćete se rasterećeno od svega što vas je sputavalo i bit ćete spremni živjeti autentično. Ta sloboda ne dolazi kao čin pobune, već kao rezultat iskrenosti prema samima sebi. Konačno razumijete što vas čini sretnima i spremni ste bez straha, krivnje ili isprike zakoračiti prema tome.

Vodenjak

Energija petka vraća vam osjećaj vlastite individualnosti. Iako je ona nepromjenjiv dio vaše prirode, primijetit ćete kako zbunjenost koju ste osjećali u posljednje vrijeme zamjenjuje istinsko samopouzdanje. Napokon ste spremni prestati se brinuti o tome kako se uklopiti i početi cijeniti ono što vas čini drugačijima.

Upravo tada najviše blistate, a svemir vam u tome pruža podršku. Unutarnja borba s izražavanjem vlastitog “ja” sada bi mogla potpuno nestati. Ostanite vjerni sebi i budite svoji, bez obzira na mišljenja drugih, piše index.

