SEDMČNI HOROSKOP od 10.11. do 16.11. – Najsretniji znakovi će biti Škorpion, Ovan, Rak

Ovan

LJUBAV: Premda emotivno nećete osjećati ono ispunjenje koje ste očekivali, vaš pozitivan stav donosit će vam neke ljubavne bodove. Partner će to cijeniti i razumjeti vašu privremenu nezainteresiranost za ljubav. Budite strpljivi i taktični.

KARIJERA: Ključ uspjeha u poslu ovih dana nalazi se u suradnji i prihvaćanju ponekog kompromisa. Ne tjerajte po svom jer glavnu riječ zasad vode drugi. Budite otvoreni i kooperativni pa će sve krenuti u dobrom pravcu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Eliminirajte frustracije kroz gimnastiku.

Bik

LJUBAV: Neke od vas mučit će čežnje. Mislit će da je ljubav daleko od njih. Ipak, ona je zapravo bliže nego što im se čini, samo što se trenutačno ne pokazuje. Budite mirni, strpljivi, uporni. Ako ste u vezi, ne forsirajte izražavanje emocija pod svaku cijenu.

KARIJERA: Vaš trud bit će nagrađen, vi ćete dobiti na cijeni. Ponekad ćete imati osjećaj da vas previše ističu. Skromnost i neka vrsta stidljivosti koji dolaze od vas bit će primjer drugima. Radit ćete predano i bez puno pitanja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Maske kad tad padnu.

Blizanci

LJUBAV: Vaša energičnost i poduzetnost u ljubavnom životu ponekad će graničiti s ludošću. Nisu isključene ni male ljubomore, ali s većim intenzitetom. No kako dođe, tako će i proći. Potrebno je malo više samokontrole da bi bili sretniji.

KARIJERA: Pogledajte bolje oko sebe i naći ćete mnogo onih koji bi željeli surađivati s vama. Potrebno je bolje se povezati i osmisliti učinkovitiji organizacijski plan. Kad to napravite, preostaje vam samo da isto slijedite. Vi to možete.

ZDRAVLJE&SAVJET: Analizirajte svoje sposobnosti.

Rak

LJUBAV: Ljubav ćete nalaziti na svakom koraku i u svakom danu. Neće biti potrebno ništa posebno da je ostvarite. Ovaj mir će vas zbunjivati, jer vi volite provokacije. Ipak, većina vas bit će zadovoljna i s najmanjom sitnicom koju će rado dijeliti.

KARIJERA: Ne navaljujte sa svojim idejama jer premda su se neka vrata malo otvorila, još nije vrijeme da krenete u akciju. Radite u tišini i prema pravilima igre. Strpljivo čekajte svojih pet minuta. One će doći. Potražite vedre ljude.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne činite ništa na silu.

Lav

LJUBAV: Ovih dana vjerojatno će mnogi od vas početi pretjerivati u hedonizmu ili obratno, u asketizmu. Ili ćete svaki tren željeti biti s voljenom osobom, ili ćete težiti potpunoj samoći. Sjetite se pravila zlatne sredine i nađite ravnotežu.

KARIJERA: Zaposleni u uslužnim djelatnostima vjerojatno će morati raditi prekovremeno. I ostali će dosta raditi, te neće imati vremena ni za razmišljanje, ni za sagledavanje svoje pozicije. Uglavnom, većina stoji dobro jer imaju dosta posla.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zaboravite na redovan odmor.

Djevica

LJUBAV: Bit ćete sigurni u svoje osjećaje i bez obzira na vanjske okolnosti, nećete dati da vas ništa skrene s vašeg ljubavnog puta. Osvajači će osvajati s velikim samopouzdanjem, a oni u vezama poticat će partnera na pozitivan stav.

KARIJERA: Na poslu ćete imati mnogo zanimljivih sadržaja. Oni čiji je karakter rada kreativan sigurno će biti u plusu. Povezivanje s mladim suradnicima također će biti naglašeno. Vi sami pripremat ćete i nove, bolje uvjete rada.

ZDRAVLJE&SAVJET: Svjesni ste vlastite ekspanzije. Razvijate se.

Vaga

LJUBAV: Nećete popustiti pred trivijalnostima ili tračevima. Vi znate što tražite i toga ćete se i držati. Pokazat će se da ste bili u pravu. Ona osoba koju sad osvojite znat će da su vaše namjere ozbiljne. Stoga ćete se zbližiti samo s onima koji isto to očekuju.

KARIJERA: Kad se čini da su sve lađe potonule, vi ste onaj koji uvjerava sve druge oko sebe da nisu. To ćete ovih dana i pokazati i dokazati. Držite se onog što ste zamislili i provedite to u djelo bez skretanja s puta. Vaše ideje su odlične i donijet će rezultate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Surađujte s drugima.

Škorpion

LJUBAV: Možda ste očekivali nešto drugo od onog što živite i osjećate, no to je samo privremena i prolazna zbrka s kojom se trebate suočiti na vješt način. Još uvijek imate dovoljno energije da sve dovedete u red. Uz malo takta, uspjet ćete.

KARIJERA: Bit će dana kad ćete se zateći u iskušenju samodopadnosti. Vaša samoprocjena treba biti realna i zrela. U svakom vašem potezu zrcali se ono što nosite u sebi. Stoga je bolje prepustiti drugima da govore o vašem radu. Tako će sve biti uvjerljivije.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bavite se finim sportovima.

Strijelac

LJUBAV: Oslobodite se prevelikih ljubavnih očekivanja, jer vam pozicija planeta u tom smislu donosi manje atrakcija i poneku provokaciju. Zato budite mudri i staloženi koliko god možete. Ako vas partner povrijedi, ne uzimajte to previše k srcu. Proći će.

KARIJERA: Vaš poslovni interes polako se preusmjerava na istraživanja. Ono što ste postigli, tu je, ali sad na dnevni red dolaze neke neispitane ili skrivene stvari. Neki će pokušati doseći svoje snove na sasvim originalan način.

ZDRAVLJE&SAVJET: Opuštat će vas umjetnički sadržaji.

Jarac

LJUBAV: Izazovna pozicija ljubavnih planeta u odnosu na vaš znaku učinit će vam ove dane zahtjevnim za ljubav. Mnogi će prepoznati svoj ideal koji su tražili ili će ga tražiti po pravim kriterijima. U svakom slučaju, nećete biti potpuno zadovoljni.

KARIJERA: Iako će vaši suradnici pokazivati određenu naklonost prema vama, teško ćete nalaziti zajednički jezik. Problem je u tome što obje strane žele dominirati, a u zajedničkom poslovanju to ne prolazi. Shvatite gdje vam je mjesto i tako se ponašajte.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bavite se sportom. On vas otvara.

Vodenjak

LJUBAV: Vaši osobni odnosi postepeno će se poboljšavati, ali ne toliko koliko možda očekujete. Bit ćete opušteniji i sretniji što je tako. Sve ono što vas je mučilo nekako će olabaviti pa će vam se činiti kao da ničega nije ni bilo.

KARIJERA: Svoj poslovni interes polako ćete prebacivati na proširivanje znanja, bilo u smislu novih sadržaja, bilo kroz suradnju s ljudima iz struke. Sad će se ostvariti neki zakonski temelji da možete zavrtjeti nešto u tom pravcu. Radite što više.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte žuriti.

Ribe

LJUBAV: Vjerojatno će vam jednako važno biti kako organizirati zajednički život, ali i to kako se dobro zabaviti. Neki će tješiti voljenu osobu i uveseljavati je eliminirajući tako njene probleme. Pokazat ćete se kao odličan i suosjećajan zabavljač.

KARIJERA: Zaigranost i vještina ophođenja s drugima bit će vaše glavne osobine koje ćete pokazivati na radnom mjestu. Ovisno o vrsti posla, ili će vas tražiti ili prokazivati kao neozbiljnog. Uglavnom, držite se svoje profesije i onog što ona traži.

ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će krenuti na dijetu, piše ehoroskop.net.

