Astrolozi poručili: Zapamtite ova 3 datuma u novembru

11. novembar
Numerološki, datum 11.11. nosi snažnu simboliku. Smatra se “portalom” za duhovno buđenje, unutrašnju harmoniju i povezivanje s višim ciljevima. Na ovaj dan se preporučuje:
Postavljanje novih namjera
Jačanje samopouzdanja
Otvaranje ka ljubavi i razumijevanju
Za one koji traže emotivnu stabilnost, ovaj datum donosi priliku da se usklade sa sobom i drugima. Parovi mogu osjetiti dublju povezanost, dok slobodni mogu dobiti jasniju sliku o svojim željama
28. novembar
Saturn, planeta discipline i strukture, završava retrogradni hod i donosi olakšanje. Nakon perioda testova, introspektivnih izazova i odlaganja, ovaj dan donosi stabilnost i konkretne rezultate. Idealno je vrijeme za:
Konsolidaciju planova
Donošenje važnih odluka
Započinjanje dugoročnih projekata
Jačanje profesionalnih odnosa
Oni koji su bili istrajni i odgovorni tokom prethodnih mjeseci sada mogu očekivati nagrade za svoj trud.
29. novembar
Završetak retrogradnog Merkura donosi jasnoću u komunikaciji, bolju organizaciju i mentalnu fokusiranost, piše Krstarica. Ovaj dan je savršen za:
Potpisivanje ugovora
Pokretanje novih ideja
Planiranje budućih koraka
Merkur u direktnom hodu podržava sve što je povezano sa govorom, pisanjem, učenjem i razmjenom informacija ,prenosi Radiosarajevo.