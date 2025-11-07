Svaštara

Astrolozi poručili: Zapamtite ova 3 datuma u novembru

Objavljeno prije 42 minute

Novembar 2025. donosi tri snažna datuma, astrološka trenutka koji mogu pokrenuti pozitivne promjene, donijeti jasnoću i otvoriti vrata ličnom razvoju.

11. novembar

Numerološki, datum 11.11. nosi snažnu simboliku. Smatra se “portalom” za duhovno buđenje, unutrašnju harmoniju i povezivanje s višim ciljevima. Na ovaj dan se preporučuje:

Postavljanje novih namjera
Jačanje samopouzdanja
Otvaranje ka ljubavi i razumijevanju

Za one koji traže emotivnu stabilnost, ovaj datum donosi priliku da se usklade sa sobom i drugima. Parovi mogu osjetiti dublju povezanost, dok slobodni mogu dobiti jasniju sliku o svojim željama

28. novembar

Saturn, planeta discipline i strukture, završava retrogradni hod i donosi olakšanje. Nakon perioda testova, introspektivnih izazova i odlaganja, ovaj dan donosi stabilnost i konkretne rezultate. Idealno je vrijeme za:

Konsolidaciju planova
Donošenje važnih odluka
Započinjanje dugoročnih projekata
Jačanje profesionalnih odnosa

Oni koji su bili istrajni i odgovorni tokom prethodnih mjeseci sada mogu očekivati nagrade za svoj trud.
29. novembar

Završetak retrogradnog Merkura donosi jasnoću u komunikaciji, bolju organizaciju i mentalnu fokusiranost, piše Krstarica. Ovaj dan je savršen za:

Potpisivanje ugovora
Pokretanje novih ideja
Planiranje budućih koraka

Merkur u direktnom hodu podržava sve što je povezano sa govorom, pisanjem, učenjem i razmjenom informacija ,prenosi Radiosarajevo.


