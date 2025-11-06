Kako Šveđani griju svoje domove tokom ledenih zima? Trikovi za izbjegavanje astronomskih računa za struju

Niže temperature su stigle, a svake godine se ponovo otvara debata o cijenama grijanja, koje stalno rastu.Pogledajmo kako se Šveđani nose s grijanjem: stanovnici jedne od najhladnijih evropskih zemalja, gdje ljudi ne dobijaju vrtoglavo visoke račune za energiju uprkos oštrim zimama.

Daljinsko grijanje: temelj švedskog sistema

Daljinsko grijanje se koristi u 55% švedskih domaćinstava i poslovnih zgrada – a u gradovima je rasprostranjeno u čak 90% zgrada. Sistem se zasniva na korištenju otpadne toplote iz industrije i kogeneracijskih postrojenja (kombinovana toplota i električna energija), što značajno smanjuje potrošnju fosilnih goriva i emisiju CO₂. Gotovo 90% toplote u ovim sistemima dolazi iz obnovljivih izvora ili “reciklirane toplote”, piše portal mondo.rs .

Šveđani ulažu u visoku energetsku efikasnost zgrada: od odlične toplotne izolacije do upotrebe toplotnih pumpi, koje su ekonomičnije . Ovim rješenjima ne samo da smanjuju potrošnju energije, već i dugoročno značajno štede. Umjesto fosilnih goriva, koriste drvene pelete, biomasu i biogas, što smanjuje ugljični otisak i jača održivost sistema.

Geotermalne toplotne pumpe

Švedska je lider u korištenju geotermalne energije. Toplotne pumpe iskorištavaju toplinu Zemlje, koja je gotovo konstantna tokom cijele godine. Iako je početna investicija u takav sistem grijanja veća, dugoročno gledano smanjuju troškove grijanja za 60-70%.

Odlična izolacija i niskoenergetske kuće

Švedske zgrade su primjer energetske efikasnosti. Novije kuće su posebno izgrađene na način koji zahtijeva vrlo malo energije za grijanje.

– Visokokvalitetna izolacija i troslojni prozori: koristite materijale s vrlo niskom toplinskom provodljivošću.

– Pametna ventilacija s povratom topline: toplina iz ispušnog zraka vraća se u prostoriju, smanjujući gubitke,piše N1

– Pametni sistemi za kontrolu grijanja: Šveđani koriste napredne tehnologije poput pametnih termostata koji automatski podešavaju temperaturu na osnovu navika stanara i vanjskih uslova. Grijanje se smanjuje kada nema nikoga kod kuće ili noću kada je niža temperatura dovoljna.

– Ciljano grijanje prostora: umjesto grijanja cijelog doma, griju samo prostorije koje se koriste.

Švedska vlada također promoviše ekološki prihvatljivo grijanje subvencijama i poreznim olakšicama. Ako stanovnici investiraju u obnovljive izvore ili poboljšaju energetsku efikasnost svojih domova, imaju pravo na ove podsticaje.

