Novembar 2025. je intenzivan mjesec za ljubav: 3 znaka horoskopa postaju magneti za strast i romansu

Ljubavni horoskop za novembar 2025. otkriva intenzivan i iskren period za ljubavni život svakog znaka horoskopa. Mjesec započinjemo hrabrom i nemirnom energijom kada Mars ulazi u Strijelca 4. novembra, što podstiče sve da preuzmu više inicijative u ljubavi.

Prije nego što pun Mjesec u Biku 5. novembra donese fokus na stabilnost i udobnost u vezama, željećete odgovore i akciju umjesto da čekate da vidite šta će se desiti. Stvari postaju emocionalno intenzivne kada Venera uđe u Škorpiju 6. novembra, a Merkur počne retrogradno kretanje 9. novembra. Merkur retrogradno ponovo ulazi u Škorpiju 18. novembra, kada ponovo preispitujemo osjetljive razgovore koje smo možda izbjegli ranije.

Nakon mladog Mjeseca u Škorpiji 20. novembra, stvari brzo postaju mnogo obećavajuće. Sunce ulazi u Strijelca 21. novembra, Saturn postaje direktan 27. novembra, Merkur direktan 29. novembra, a Venera ulazi u Strijelca 30. novembra. Nakon nedjelja dubokog emotivnog čišćenja, ljubav i povezanost postaju lakši. Do kraja mjeseca, romantika djeluje razigrano i avanturistički, a ponovo ćete se osjećati sigurno da otvorite srce.

Pogledajmo kome novembar 2025. donosi zanimljiv ljubavni period:

BIK

Ovog mjeseca mnogo radite na emocionalnoj introspekciji. Pun Mjesec u vašem znaku 5. novembra stavlja vas u fokus i pokazuje kako se zaista osjećate u ljubavi. Očekujte da vam tijelo otkrije istinu o osjećanjima prije nego mozak. Ako se pored nekoga osjećate prizemljeno i sigurno, to je znak “da”. Ako osjećate napetost, stezanje u grudima ili stalnu pripremu, to je informacija koju ne treba da ignorišete. Zaslužujete udobnost, lojalnost i sigurno mjesto za srce. Da li to zaista dobijate?

Od 6. novembra, vaša vladajuća planeta Venera ulazi u Škorpiju i veze postaju duboke i intenzivne. Ako ste u vezi, ovo je period kada dolazi do stvarne bliskosti. Možete da razgovarate o povjerenju, dugoročnim planovima ili o tome šta vam je oboma potrebno u vezi. Ako postoji tenzija, ostanite dovoljno dugo u razgovoru da razumijete umjesto da se povučete.

Ako ste slobodni, Venera u Škorpiji može da privuče nekoga intenzivnog i magnetičnog. U tom slučaju, ne žurite. Merkur je retrogradan veći dio mjeseca, što znači da je lako projektovati fantazije na ljude. Ne morate da požurujete ništa što je zaista realno.

LAV

Ulazak Marsa u Strijelca 4. novembra vraća vašu romantičnu samouvjerenost. Otvoreniji ste i manje stidljivi u traženju pažnje, što je vaš najbolji aspekt i ljudi to primijete.

Ako ste slobodni, ovo je magnetična energija za zabavljanje, pod uslovom da zapravo izlazite i radite stvari koje volite, umjesto da čekate da ljubav dođe sama. Ako ste u vezi, planirajte pravi sastanak barem jednom ovog mjeseca.

Sredinom mjeseca stvari postaju dublje. Venera u Škorpiji tokom retrogradnog Merkura stavlja fokus na dom, porodicu i emotivne korijene. Možete da imate iskrene razgovore o zajedničkom životu, preseljenju, spajanju života ili definisanju šta dom zapravo znači sada u odnosu na ono što ste mislili da želite prije godinu dana. Do kraja novembra, energija postaje opet lakša. Ulazak Venere u Strijelca 30. novembra donosi flert i društvenu, razigranu energiju.

ŠKORPIJA

Ovo je vaš mjesec za istinu, Škorpije! Nježno, ali potpuno. Venera koja ulazi u vaš znak, 6. novembra, čini vas dodatno magnetičnim.

Međutim, Merkur je retrogradan skoro cijelu sredinu mjeseca i ponovo ulazi u vaš znak 18. novembra. To znači da je vrlo lako biti pogrešno shvaćen i pogrešno razumjeti druge. Usporite i ne pretpostavljajte. Jednostavno pitajte.

Ako ste u vezi, tražićete više iskrenosti i lojalnosti. Takođe, bićete manje tolerantni prema svemu što djeluje površno ili polovično. Pokušajte da razgovarate o svojim potrebama prije nego što postavite ultimatum.

Ako ste slobodni, energija ovog mjeseca je moćna. Magnetični ste, ali i ranjivi na način koji ne pokazujete uvijek. Zaštitite svoje srce tako što ćete polako pristupati fizičkoj bliskosti dok ne vidite kako vas neko tretira kada mu nije baš sve zgodno, piše Mondo.rs.

