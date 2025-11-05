3 horoskopska znaka “dižu se iz pepela” do 15. decembra: Ništa više neće biti isto kao prije, život im se mijenja iz korijena

Marsov ulazak u Strijelca do 15. decembra donosi snažan vatreni talas energije, najviše za Strijelčeve, Lavove i Ovnove.

Ovaj tranzit budi hrabrost, avanturizam i želju za slobodom, pa mnogi upravo u ovom periodu “ustaju iz pepela” i pokreću nove faze života.

Mars u Strijelcu donosi impulsivne, ali iskrene poteze, potrebu da se šire vidici kroz putovanja, učenje, sport ili duhovne izazove.

Ljudi se teže nose sa autoritetima i ograničenjima, pa burno reaguju kada im se sužava prostor slobode.

Ovaj položaj Marsa jača potragu za smislom – energija se ne rasipa na sitnice, već se usmjerava na ono što donosi iskustvo, istinu i lični rast. U ljubavi se budi strast i direktnost, a naglasak je na odnosima koji nude slobodu, dinamiku i zajedničke avanture. Mars daje hrabrost da se rizikuje, ali i podseća da nije svaka bitka vrijedna trošenja sopstvene vatre, piše naj žena.

