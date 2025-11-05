Stiže razdoblje ostvarenja: OVIM znakovima Zodijaka se u studenom/novembru ostvaruju dugoočekivane želje!

Studeni/novembar za tri znaka Zodijaka donosi završetak jednog zahtjevnog ciklusa i početak razdoblja stabilnosti i rezultata. Kozmos ne djeluje slučajno – on se usklađuje s onima koji su spremni primiti ono za što su radili. Ova tri znaka sada dobivaju potvrdu da su svi izazovi imali smisla.

Studeni/novembar 2025. nosi energiju promjene, razrješenja i ostvarenja. Nakon mjeseci usporavanja i neizvjesnosti, mnogi će sada osjetiti da se stvari napokon slažu na svoje mjesto. Ovo je razdoblje kada svemir kao da nagrađuje one koji su ustrajali, radili na sebi i zadržali vjeru u vlastiti put.

Dok se kolektivno nalazimo između intenzivne introspektivne energije Škorpiona i otvorenog, optimističnog duha Strijelca, tri znaka Zodijaka posebno će osjetiti da im se okolnosti okreću u korist. Za njih će se, tijekom studenog/novembra, otvoriti prostor za konkretne rezultate, unutarnji mir i jasne znakove da se dugotrajni napori isplate.

Pun Mjesec u Biku 5.11, donosi završetak jedne faze i osjećaj olakšanja, dok mlad Mjesec 20.11. otvara mogućnosti za nove početke i planove koji će se pokazati iznimno važnima u mjesecima koji dolaze. Merkur, retrogradan gotovo cijeli mjesec, do 29.11. može usporiti procese i uzrokovati manja kašnjenja, ali istodobno donosi priliku da se nešto doradi, redefinira i usmjeri preciznije.

Jupiter 11.11. također kreće retrogradno, a taj trenutak usporava rast kako bi se sve moglo odvijati stabilnije i zrelije. Pred kraj mjeseca, Saturn završava svoju retrogradnost, a Venera prelazi u Strijelca, čime se u zrak unosi optimizam, toplina i spremnost na nove prilike.

Ovaj skup astroloških događaja stvara osjećaj da se jedan dugi ciklus privodi kraju, a novi započinje. Tri znaka – Blizanci, Ovnovi i Vodenjaci – sada dobivaju potvrdu da se upornost i vjera isplate. Njima studeni/novembar donosi upravo ono što su željeli, ali tek sada kada su dovoljno sazreli da to prime.

Ovan

Ovnovi u studeni/novembar ulaze s energijom koja traži pokret i akciju. Nakon mjeseci u kojima su osjećali stagnaciju i pritisak, sada napokon dobivaju priliku da naprave korak naprijed. Sve ono što su dugo željeli promijeniti, ali nisu mogli zbog vanjskih okolnosti, sada dobiva svoj trenutak.

Početak mjeseca donosi razrješenje financijskih i poslovnih pitanja – pun Mjesec u Biku zatvara krug koji je dugo bio u zastoju. Ovnovi koji su se trudili oko posla, ulaganja ili osobnog projekta sada mogu očekivati konkretnu isplatu, priznanje ili ponudu koja im vraća sigurnost i samopouzdanje. Studeni/novembar im daje osjećaj da stvari više ne stoje, nego se pomiču u željenom smjeru.

Kako mjesec odmiče, Ovnovi sve jasnije osjećaju da više nisu zarobljeni u starim obrascima. Mlad Mjesec 20.11. donosi potrebu za promjenom perspektive i otvara prostor za nove odluke. To može biti promjena posla, novi cilj, planiranje putovanja ili jednostavno osjećaj da su spremni zatvoriti jedno poglavlje i krenuti dalje.

Emocionalno, ovo je mjesec oslobađanja. Ovnovi se sve manje osvrću unatrag, a sve više gledaju prema onome što mogu izgraditi. U odnosima, ako je bilo nesporazuma ili razdvojenosti, ovaj mjesec donosi priliku za iskren razgovor i ponovno usklađivanje.

Venera koja krajem mjeseca prelazi u Strijelca unosi svježinu i spontanu radost – moguće su nove simpatije, ali i obnova postojećih veza. Ovnovi koji su željeli dublju povezanost sada mogu osjetiti da su spremni na to.

Ovo je mjesec u kojem se osjećaju snažno, usmjereno i sigurno. Nakon dugog razdoblja unutarnjeg rada i suočavanja s izazovima, sve se počinje poslagivati. Planovi dobivaju oblik, rezultati su vidljivi, a osjećaj da imaju kontrolu nad vlastitim putem vraća se s punom snagom. Studeni/novembar 2025. za Ovna znači potvrdu da su strpljenje i trud vrijedili – i da je vrijeme da ponovno preuzmu inicijativu.

Blizanci

Za Blizance, studeni/novembar predstavlja točku preokreta. Nakon duljeg razdoblja u kojem su se nosili s previše obaveza, promjenama raspoloženja i osjećajem da stalno nešto moraju „popravljati“, sada dolazi trenutak u kojem se trud počinje isplaćivati. Blizanci su se ove godine suočili s vlastitim granicama i naučili što znači izdržati do kraja – i upravo zato sada mogu dobiti ono što su priželjkivali.

U prvim danima mjeseca energija punog Mjeseca u Biku zatvara jedno poglavlje koje ih je iscrpljivalo, bilo da je riječ o poslovnoj situaciji, odnosu ili unutarnjem stanju koje ih je kočilo. Osjećaj rasterećenja omogućit će im da jasnije vide što žele i gdje žele ići dalje.

Kako mlad Mjesec 20.11. potiče nove početke, mnogi će Blizanci osjetiti potrebu da započnu nešto po vlastitim pravilima – novi projekt, dogovor ili način rada koji im donosi više ravnoteže i zadovoljstva. U profesionalnom smislu, to može značiti priznanje za trud, promaknuće ili suradnju koja se pokazuje kao korak naprijed. Ako su do sada ulagali dodatne napore bez vidljivog rezultata, sada bi se napokon mogla pojaviti konkretna potvrda da su na dobrom putu.

Na osobnoj razini, Blizanci će osjetiti da se tenzije u odnosima smiruju. Retrogradni Merkur otvara mogućnost da se razjasne nesporazumi i dovrše razgovori koji su visjeli u zraku. Do kraja mjeseca komunikacija postaje lakša, iskrenija i konstruktivnija.

Oni koji su slobodni mogli bi upoznati osobu koja unosi novi optimizam – posebno nakon što Venera krajem mjeseca uđe u Strijelca, znak koji im donosi otvorenost, spontanost i emocionalnu iskrenost. Mnogi Blizanci mogli bi se iznenaditi koliko prirodno teče nova povezanost, kao da je sve već unaprijed pripremljeno.

Studeni/novembar im, ukratko, vraća osjećaj lakoće. Nakon dugog razdoblja napetosti i preopterećenosti, Blizanci će moći napraviti predah, osjetiti mir i ponovno pronaći inspiraciju. Sve što su do sada ulagali – vrijeme, trud i strpljenje – sada se vraća kroz priznanje, nove prilike i povjerenje u vlastiti put.

Vodenjak

Za Vodenjake, studeni/novembar 2025. označava razdoblje u kojem ideje, planovi i vizije koje su dugo razvijali napokon dobivaju konkretnu formu. To je mjesec u kojem sve ono što su gradili iza kulisa postaje vidljivo i prepoznato. Vodenjaci često rade dugoročno, bez potrebe da odmah vide rezultat, ali sada se nagrade pojavljuju upravo tamo gdje su bili najuporniji.

Početak mjeseca može donijeti manju napetost u odnosima s kolegama ili unutar kruga suradnika, što će ih potaknuti da jasno odrede granice i zadrže fokus na vlastitim prioritetima. Iako će retrogradni Merkur testirati strpljenje, upravo će kroz ta manja odgađanja doći prilika da nešto važno poslože na čvršće temelje. Pun Mjesec u Biku 5.11, donosi završetak pitanja vezanih uz dom, obitelj ili privatne obaveze koje su ih do sada usporavale. Kada se te teme razriješe, energija se usmjerava prema naprijed.

Mlad Mjesec 20.11. posebno je povoljan za Vodenjake jer aktivira područje karijere i osobnih ciljeva. To može značiti novu poslovnu ponudu, suradnju, pokretanje projekta ili važan korak koji ih vodi prema dugoročnom uspjehu. Sve što sada započnu ima potencijal rasti u mjesecima koji slijede.

Kako se Sunce i Venera krajem mjeseca premještaju u Strijelca, Vodenjaci dobivaju dodatnu dozu samopouzdanja i inspiracije. Novi kontakti, podrška utjecajnih osoba ili iznenadne ponude mogu otvoriti vrata koja su im ranije bila zatvorena.

Kada Saturn 27.11. završi svoj retrogradni hod, projekti i planovi koji su stajali zbog vanjskih prepreka konačno mogu krenuti. To je trenutak kada se dugoročne namjere počinju pretvarati u stvarnost. U ljubavi, Vodenjaci će se osjećati stabilnije, sigurnije i spremnije na konkretnu povezanost. Neki će učvrstiti postojeći odnos, dok će drugi upoznati osobu koja dijeli slične ideale i vrijednosti.

Studeni/novembar za Vodenjake znači konkretizaciju, ostvarenje i napredak. Sve što su marljivo gradili sada pokazuje rezultate, a naglasak nije samo na osobnom dobitku, nego i na mogućnosti da njihovi uspjesi imaju širi utjecaj. To je vrijeme kada osjećaju da su na pravom putu i da ono što su dugo zamišljali sada postaje stvarno.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

Facebook komentari