Venera u Škorpionu (6.11. – 30.11.): Ljubav koja nas mijenja iz korijena

6.11.2025. Venera napušta uravnoteženi svijet Vage i ulazi u tamno, magnetsko područje Škorpiona, gdje će ostati sve do 30.11.. Tijekom ovog tranzita otvaraju se vrata dubokih emocionalnih procesa, strasti i unutarnje alkemije — jer Venera u Škorpionu ne poznaje površnost.

Ona nas poziva da istražimo slojeve koji se ne vide na prvi pogled: skrivena osjećanja, stare rane, potisnute želje i sve ono što se u nama bori između ljubavi i straha od gubitka kontrole.

Svaki Venerin tranzit govori o tome kako volimo, što nam je vrijedno i kako primamo ljubav. Ona upravlja našim odnosom prema užitku, ljepoti, novcu, ali i prema vlastitoj samosvijesti. U znaku Vage, kojim vlada, Venera traži ravnotežu i sklad među ljudima, uči nas kako se povezati s drugima uz poštovanje i lakoću.

No kada zakorači u Škorpiona, ta slika se mijenja. Harmonija ustupa mjesto intenzitetu, a potreba za mirnim odnosima zamjenjuje se potrebom da se dosegne suština.

Astrološki gledano, Venera se u Škorpionu nalazi u tzv. “izgonu”, jer ovdje djeluje na teritoriju kojim upravlja Mars, planet borbe i strasti. Zato ovaj položaj često otvara teme ljubomore, kontrole i moći u odnosima — ali upravo kroz te izazove Venera nas uči što znači istinska predanost. Ljubav u ovom znaku nije uglađena, već sirova i stvarna.

Dok je u Vagi tražila sklad i estetiku, u Škorpionu traži istinu – onu koja boli, ali oslobađa. To je vrijeme u kojem ne možemo više zadržavati privid mira; ono što je potisnuto izlazi na površinu i traži iscjeljenje. Ako smo spremni pogledati dublje, Venera u Škorpionu može nas naučiti kako se ljubav rađa upravo iz ranjivosti.

Alkemija koja se događa kroz povezanost

Škorpion je fiksni vodeni znak – element emocije ovdje se ne prelijeva lako, već se zadržava, produbljuje i transformira. Kad se u njemu nađe Venera, sve postaje intenzivnije. Površni odnosi gube smisao, a oni iskreni doživljavaju preobražaj.

Ovo je razdoblje kada osjećamo da želimo sve – potpuno se otvoriti ili se potpuno povući. Ne postoji sredina. Ljubav nas sada testira, ali i uzdiže.

Venera u Škorpionu traži iskrenu razmjenu energije, onu u kojoj nema skrivanja. Podsjeća nas da prava bliskost nastaje tek kad skinemo sve slojeve obrane i dopustimo sebi da budemo viđeni i u svome neredu. To je trenutak kada se događa alkemija – proces u kojem ranjivost postaje moć, a ljubav postaje sila koja nas mijenja iznutra.

Tijekom ovog tranzita mogu se pojaviti i teme kontrole, posesivnosti ili emocionalne ovisnosti. No sve to služi kao ogledalo koje pokazuje gdje još nismo slobodni. Ljubav sada traži hrabrost da pogledamo ono od čega obično bježimo – i da dopustimo odnosima da nas uče, a ne da nas definiraju.

Aspekti Venere u Škorpionu 2025.: Kvadrat s Plutonom, trigon s Jupiterom i Saturnom, opozicija s Uranom, trigon s Neptunom

Već po samom ulasku u Škorpiona, Venera stupa u kvadrat s Plutonom, njegovim vladarom, koji se nalazi u ranim stupnjevima Vodenjaka. Ovaj aspekt donosi eksplozivnu kombinaciju privlačnosti i straha od gubitka kontrole.

Podiže se intenzitet emocija, a odnosi se mogu pretvoriti u ogledala u kojima jasno vidimo vlastite sjene. Kvadrat s Plutonom razotkriva ono što je skriveno – dinamiku moći, potisnute želje i neizrečene istine.

Ovo je prilika za duboku emocionalnu iskrenost i transformaciju odnosa koji više ne mogu ostati isti.

26.11., Venera ulazi u skladan trigon s Jupiterom u Raku i Saturnom u Ribama, tvoreći Veliki vodeni trigon. Taj planetarni trokut donosi ravnotežu između emotivne dubine i stabilnosti.

Jupiter pojačava našu sposobnost da oprostimo, da volimo velikodušno i bez kalkulacije, dok Saturn unosi osjećaj zrelosti i odgovornosti u odnose. To je povoljan trenutak za pomirenja, jačanje povjerenja i stvaranje temelja za dugotrajnije veze.

Zatim, 29.11., Venera formira opoziciju s Uranom u Biku, čime se unosi element iznenađenja. Ovo može donijeti neočekivane obrate u ljubavi ili financijama. Neki odnosi mogu iznenada završiti, dok se drugi mogu otvoriti na potpuno nov način. Uran traži slobodu i autentičnost, pa sve što je postalo previše kontrolirano sada se oslobađa.

Na samom kraju tranzita, 30.11., Venera ostvaruje trigon s Neptunom na posljednjim stupnjevima Riba. Ovaj aspekt unosi poeziju i nježnost – probuđenu maštu, inspiraciju i idealizam.

Povećava empatiju i duhovnu bliskost, ali traži da ostanemo svjesni granica kako ne bismo izgubili sebe u snovima i iluzijama.

Venera u Škorpionu: Ljubav koja nas preobražava

Ovaj period donosi snažan val magnetske energije. Ljubav sada postaje proces iscjeljenja i preobrazbe. Venera u Škorpionu potiče nas da pogledamo ono što smo pokušavali ignorirati – i u odnosima i u sebi.

Ona razotkriva gdje smo sputani strahom, a gdje istinski spremni voljeti.

Kada se usudimo otvoriti, čak i kada je to neugodno, događa se prava alkemija: ljubav prestaje biti samo emocija i postaje sila transformacije.

U tjednima koji dolaze možemo osvijestiti duboke nesvjesne obrasce povezane s novcem, tijelom, užitkom i intimnošću.

Ovaj tranzit nas podsjeća da samo ranjivost vodi prema istinskoj snazi — jer tek kad prestanemo skrivati svoju istinu, postajemo sposobni za ljubav koja ne ovisi o strahu.

Venera u Škorpionu nije prolazni romantični val; to je razdoblje u kojem učimo kako ljubav može biti put prema samospoznaji. Kada dopustimo sebi da nas odnosi transformiraju, postajemo svjesni da upravo kroz povezanost dolazimo do vlastite moći.

Evo kako se ova energija može manifestirati za svaki znak:

Ovan

Za Ovnove, Venera u Škorpionu donosi introspektivniji ton. Nije vrijeme za površne odnose ni za brze odluke u ljubavi. Sada se fokus pomiče prema emocionalnim obvezama, dijeljenju resursa i iskrenosti u bliskim vezama.

Moguća je potreba da preispitate granice – koliko dajete, a koliko primate? Ako dopustite dublju ranjivost, odnosi se mogu iscijeliti i ojačati.

U poslovnom smislu, moguće su i koristi kroz zajednička ulaganja ili podršku drugih.

Bik

Kao znak kojim vlada Venera, Bik posebno snažno osjeća ovaj tranzit. Ulazak Venere u Škorpiona osvjetljava polje partnerstva i braka. Ljubavni odnosi sada postaju ogledalo osobne transformacije.

Ako postoje potisnute emocije ili neriješeni konflikti, izaći će na površinu. No ovo je i vrijeme kada se može obnoviti strast i povjerenje, pod uvjetom da ste spremni na iskrenost.

U poslovnim odnosima važno je jasno komunicirati motive i izbjeći manipulaciju.

Blizanci

Za Blizance, ovo razdoblje donosi dublje promišljanje o svakodnevnim navikama i o tome što tijelo poručuje. Moguće je da osjećate potrebu da se povučete, pročistite, regenerirate.

U ljubavi, pojavljuje se želja za emocionalnom prisutnošću, a ne samo intelektualnom povezanošću. Ovo je dobar trenutak da transformirate način na koji ulažete energiju u druge i da naučite reći „ne“ kada je to potrebno.

Fokusirajte se na zdravlje, rutinu i energetsku higijenu.

Rak

Rakovi sada osjećaju snažan val kreativne i emotivne energije. Venera u Škorpionu budi duboku strast, romantiku i želju za iskrenim izražavanjem osjećaja.

Mnogi Rakovi mogli bi osjetiti poriv da ponovno otkriju dijete u sebi, da stvaraju, pišu, plešu ili se zaljube – ali ovaj put dublje nego prije.

Za one koji su već u odnosu, ovo je prilika da unesu više iskrenosti i strasti, čak i kroz suočavanje s neizgovorenim temama.

Lav

Za Lavove, fokus Venere u Škorpionu prelazi na obiteljske odnose, korijene i osjećaj sigurnosti. Mogu se javljati teme vezane uz dom, nasljeđe ili dublje emocionalne obrasce iz djetinjstva.

Vrijeme je da se povežete s onim dijelom sebe koji traži stabilnost, ali i slobodu izražavanja.

U ljubavi, ovo može biti period u kojem tražite emocionalnu blizinu i lojalnost više nego ikada prije. Dopustite si da se otvorite – ranjivost je sada ključ.

Djevica

Djevice sada imaju snažan poriv za iskrenom komunikacijom i emotivnim razjašnjenjima. Venera u Škorpionu prolazi kroz vaše polje misli i izražavanja, pa riječi imaju posebnu težinu.

Možete osjetiti potrebu da izgovorite ono što ste dugo šutjeli – ili da prepoznate skrivene motive u riječima drugih. Ovo je povoljno vrijeme za pisanje, pregovore, kao i za otvorene razgovore o ljubavi i povjerenju.

Budite autentični – istina oslobađa.

Vaga

Za Vage, koje su pod Venerinom vlašću, ovaj tranzit donosi promjenu fokusa s odnosa na osobne vrijednosti. Sada postajete svjesni koliko dajete u odnosima i što zaista vrijedi vaš trud.

Venera u Škorpionu potiče vas da prepoznate vlastitu moć i da definirate svoje granice. Moguće su i promjene u financijama – novi izvori prihoda ili završetak onih koji više ne podržavaju vaš rast.

Ovo je razdoblje samopoštovanja i unutarnje transformacije.

Škorpion

Ovo je vaše vrijeme. Kada Venera prolazi kroz vaš znak, magnetizam i privlačnost su pojačani, ali i emotivna osjetljivost.

Možda ćete osjećati potrebu da preuzmete kontrolu, no stvarna moć sada dolazi iz otvorenosti i povjerenja. Ovo je trenutak da dopustite ljubavi da vas promijeni iznutra. Vaše prisustvo djeluje snažno na druge – koristite to s mudrošću.

Za slobodne Škorpione, moguća je neočekivana romantična povezanost koja nosi element karmičke prepoznatljivosti.

Strijelac

Za Strijelce, ovo je razdoblje introspekcije, iscjeljenja i završetaka. Venera u Škorpionu prolazi kroz vaše najdublje, često nesvjesne slojeve.

Mogu se javljati sjećanja, snovi i stari osjećaji koji traže otpuštanje. Ljubav sada ima više duhovni ton – povezanost s osobom koja vas potiče na rast.

Najvažnije je da u ovom razdoblju budete nježni prema sebi i dopustite emocijama da prođu kroz vas bez otpora.

Jarac

Za Jarce, Venera u Škorpionu aktivira polje prijateljstava, zajednica i vizija budućnosti. Odnosi s drugima sada se produbljuju, a moguće je i da netko iz kruga poznanika postane mnogo važniji.

Ovaj tranzit potiče vas da prepoznate tko zaista dijeli vaše vrijednosti, a tko samo ide paralelnim putem.

U ljubavi, ovo je vrijeme za istinsko partnerstvo temeljeno na međusobnom poštovanju i iskrenosti.

Vodenjak

Vodenjaci tijekom ovog tranzita mogu osjetiti snažan pritisak ili potrebu za promjenom na profesionalnom planu. Venera u Škorpionu prolazi kroz vaše polje karijere, pa pitanje prestiža, ugleda i priznanja može postati osjetljivo.

Istodobno, privlačite pažnju i karizmatično djelujete na druge. Ljubavne situacije mogu se ispreplesti s poslovnim.

Savjet: čuvajte granice i ostanite dosljedni svojim vrijednostima, čak i kada su iskušenja jaka.

Ribe

Za Ribe, ovaj tranzit donosi širenje vidika – i doslovno i metaforično. Venera u Škorpionu budi želju za dubljim razumijevanjem ljubavi, smisla i duhovne povezanosti.

Ovo može biti vrijeme učenja, putovanja, povezivanja s ljudima iz drugih kultura ili duhovnih sfera. Važno je samo ostati svjestan idealizacije – ljubav sada može imati čarobnu kvalitetu, ali treba je utemeljiti u stvarnosti.

Otvorite se inspiraciji, ali ostanite prizemljeni.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

