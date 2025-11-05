Kratki savjeti i astro-prognoza za narednu godinu: Ovi znakovi Zodijaka neka se pripreme za promjene

Prema astrološkim prognozama, tri znaka će se istaknuti po hrabrosti, odlučnosti i spremnosti da okrenu novi list. Njihove će se odluke pokazati ključnima, a ono što im sada izgleda kao izazov uskoro bi se moglo pretvoriti u najbolju priliku u godini koja dolazi.

Škorpija

Za Škorpije se 2026. očekuje duboka transformacija. Pred njima je mogućnost da se oslobode starih obrazaca i krenu iznova sa većim povjerenjem u sebe. U karijeri ili privatnom životu, mogući su veliki koraci naprijed – ali samo ako su spremni na promjenu. Što se tiče ljubavi i intimnih odnosa, pred njima je šansa za istinske, značajne veze koje imaju snagu i koje su više od površne romantike. Kratak savjet za Škorpije: Ako osjetite da nešto “držite” u sebi i da nešto mora “izaći”, dozvolite si promjenu. Koraci naprijed možda ne dolaze lako, ali vrijed

Strijelac

Strijelac ima sjajan “zvjezdani poredak” pored sebe za sljedeću godinu. Putovanja (fizička ili mentalna) i otkrivanje novih perspektiva su na vrhu liste za Strijelce. Što se tiče karijere, pred njima je energija za nove izazove i izlazak iz zone komfora. Za one koji su “single”, možda će baš u toj “novoj avanturi” započeti nešto značajno. Kratak savjet za Strijelce: Držite oči otvorene za prilike koje dolaze iznenada, ali ne zaboravite da i korak nazad ili pauza ponekad mogu biti sjajna “odskočna daska” za bolje.

Djevica

Djevice bi mogle imati jednu od najstabilnijih i najperspektivnijih godina ako iskoriste priliku. Harmonija između discipline i intuicije, to je, čini se, “magična formula” za Djevice u 2026. godini. Finansijske mogućnosti, posebno kad se radi o planiranju ili ulaganju, mogle bi stići zahvaljujući stvarima koje ste napravili ranije. Također, promjene koje su možda dugo odgađane sada imaju šansu da se pokrenu. Kratak savjet za Djevice: Iskoristite vaš perfekcionizam + intuitivnu stranu i nemojte čekati “da sve bude savršeno prije nego se pokrenete”. Krenite s onim što imate, a prilagođavajte usput, prenosi Radiosarajevo.

