Kako preživjeti ‘nuklearnu apokalipsu’: 5 savjeta američkog stručnjaka

Tim strahovima ne pomaže ni to što američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin u posljednje vrijeme sve otvorenije pokazuju svoje “nuklearne mišiće”, iznoseći prijetnje odmazdom jedni drugima ako neko pritisne crveno dugme. Prošle sedmice Trump je tako naredio Ministarstvu rata da prvi put u 33 godine počne testirati američko nuklearno oružje.

Nedavno je i dr. Rhys Crilley, stručnjak za međunarodne odnose sa Univerziteta u Glasgowu u Velikoj Britaniji, izjavio da rizici od nuklearnih napada više nisu “teoretski”, pri čemu bi čak i “mali” sukob sa 100 bojevih glava mogao izazvati kolaps globalnih zaliha hrane, što bi dovelo do smrti dvije milijarde ljudi samo od gladi za dvije godine.

Kako preživjeti nuklearni rat?

Dakle, ako i vi imate određenu anksioznost zbog mogućeg trećeg svjetskog rata ili nuklearne bombe koja bi donijela vječnu zimu, niste sami – vaši strahovi se, tragično, pojavljuju kod sve više ljudi.

Britanski mediji u tom su kontekstu razgovarali s jednim ekspertom, koji je naveo pet stvari koje mi možemo učiniti kako bi bili spremni u slučaju ovakve katastrofe. Sean Gold, stručnjak za upravljanje vanrednim situacijama i osnivač web stranice TruePrepper.com, rekao je za The Express da se prvi korak svodi na pakovanje torbe za evakuaciju s osnovnim potrepštinama. Inače, prepperi (eng. preppers ili survivalists) su ljudi koje najčešće definiraju kao oni koji se intenzivno pripremaju za skoru kataklizmu.

“Stavite osnovne potrepštine u torbu koju možete nositi. Prepperi je nazivaju ‘torbom za bijeg’, dizajniranom za brzu evakuaciju s osnovnim potrepštinama za preživljavanje”, rekao je.

Što se tiče vašeg kompleta za preživljavanje, Gold je predložio nekoliko stvari: “Upaljač, filter za vodu, cerada i druga oprema koja zadovoljava osnovne potrebe za preživljavanje može vam pomoći da preživite najgore situacije. Ručna baterijska lampa, prijenosni (i napunjen) power bank za uređaje poput vašeg mobilnog telefona, rezervne baterije i osnovni komplet prve pomoći, uz boce vode i hranu koja može dugo trajati, također su dobre ideje.”

Možete preživjeti

Sljedeća stvar na koju treba misliti u ovakvim slučajevima jesu kućne bašte, koje mogu postati vitalni resurs, snabdijevajući nas svježim proizvodima ako prodavnice prehrambenih proizvoda postanu nedostupne. Bačve koje skupljaju kišnicu također mogu pomoći u tom pogledu. Solarni paneli i mali generatori također mogu biti spas u slučaju nestanka struje, omogućavajući vam punjenje uređaja i pristup osnovnoj opremi.

Na kraju, kaže da je važno zapamtiti da, uprkos filmovima, možete preživjeti nuklearni događaj. “Mnogi ljudi to otpisuju kao apokaliptičnu situaciju, ali iako je izuzetno smrtonosno i razorno, većina ljudi bi to mogla preživjeti”, nastavio je, pa dodao: “Kalij jodid, zaštita disajnih puteva, Faradejeve vreće i Geigerovi brojači mogu pomoći u tim izuzetno malo vjerojatnim situacijama.”

Tablete kalij jodida mogu pomoći u sprječavanju apsorpcije štetnog radioaktivnog joda, dok Geigerovi brojači, ručni uređaji, pokazuju gdje je sigurno od opasnih nivoa zračenja; Faradejeve vreće će osigurati da vaši uređaji nastave raditi nakon elektromagnetskih impulsa, a filtrirane maske će spriječiti udisanje kontaminirane prašine ili drugih opasnih čestica.

