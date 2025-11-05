Svaštara

Za ova 4 horoskopska znaka 2026. će biti prekretnica: Konačno će doći do novca i velike sreće

Objavljeno prije 12 minuta

Ko će 2026. godine konačno ući u svoje pravo životno doba? Koji znaci će doživeti proboj, napredovanje ili ljubavnu priču koja će im promijeniti pogled na svijet?

Godina 2026. bit će godina unutrašnje transformacije. Jupiter će se prvo nalaziti u Raku, a zatim preći u Lava što znači da će se energija godine preobraziti iz potrebe za sigurnošću u period blistavosti, kreativnosti i samopouzdanja.

Saturn u Ribama poziva na introspekciju, na trenutak kada čovjek treba da pogleda u ogledalo i zapita se: “Da li zaista živim onako kako želim?”

Pluton, planeta dubokih promena, u znaku Vodolije postavlja temelje za nove početke – ovog puta ne iz nužde, već iz zrelosti. Kada se ovo nebesko orkestriranje poveže, za četiri znaka 2026. godina postaće prekretnica koju nikada neće zaboraviti, piše nova.rs.

Jarac – vrijeme priznanja i čvrstih koraka

Jarčevi će ove godine doživjeti uspjeh koji nije slučajan, već zaslužen. Od marta do juna biće njihov period moći – Saturn će nagraditi njihovu disciplinu, a Jupiter donijeti širenje utjecaja i veću vidljivost.

Ovo je vrijeme kada će njihove odluke imati težinu i jasnoću. Konačno će vidjeti rezultate dugogodišnjeg truda, bilo da je riječ o karijeri ili privatnom životu. Iako će se činiti da im se uspjeh dogodio preko noći, u stvarnosti je to plod godina strpljenja i zrelosti.

Jarčevi ulaze u novo doba samopouzdanja bez potrebe da bilo kome išta dokazuju. Njihova snaga bit će tiha, ali neosporna.
Lav – val sjaja, karizme i novih početaka

Kada Sunce bude najsnažnije, Lav će se nalaziti u svom elementu. Od jula do septembra njihov znak će biti u zenitu.

Mars i Venera će udružiti snage u Lavu, donoseći magnetizam, strast i hrabrost. Ovo je vrijeme kada se sve vrti oko njih – od poslovnih prilika do burnih emotivnih veza. Lavovi će ponovo osjetiti da svijet vidi njihovu svjetlost, ali ovoga puta ne kroz ponos, već kroz zrelu sigurnost u sebe.

Ljubavne priče koje započnu u ovom periodu bit će iskrene i duboke. Ovo je njihov trenutak da stoje u svojoj istini – s ponosom i strašću.
Ribe – unutrašnje buđenje i tiha sreća

Ribe će svoj trenutak dočekati kasnije, ali će im završni mjeseci 2026. godine donijeti pravi procvat. Od novembra do decembra njihova energija će postati mirna, jasna i duhovno snažna.

Poslije godine ispunjene emotivnim lekcijama, ponovo će osjetiti da mogu slobodno da dišu. Saturn u njihovom znaku donijeće stabilnost i jaču vjeru u sebe, dok će Jupiter u njihov život privući ljude koji znaju da prepoznaju njihovu dobrotu.

To neće biti vrijeme u kojem Ribe traže mnogo od svijeta – naprotiv, svijet će osjetiti njihovu mekoću i uzvratiti im toplinom. Ljubav, mir, stvaralaštvo – sve će se stopiti u osjećaj da su konačno “kod kuće” u svom životu.
Strijelac – godina ekspanzije i prosperiteta

Strijelci će 2026. doživjeti najmoćniji period u posljednjih nekoliko godina. Od aprila do augusta njihov svijet će eksplodirati bojama – prilike, putovanja, nova znanja i nova ljubav.

Njihov vladar, Jupiter, donijeće upravo ono što Strijelci najviše vole – širinu, hrabrost i uzbudljive promjene. Ideje će se pretvarati u djela, a mnogi će doživjeti lični preokret – ne nužno materijalni, već unutrašnji.

Prepoznaće svoj smisao, svoju misiju i svoju slobodu. Kako se godina bude bližila jeseni, znaće: “Ovo je bila godina kada sam zaista oživio”.

Godina 2026. biće posebna za četiri znaka:

Jarac – doživljava priznanje i stabilnost.
Lav – ponovo sija punim sjajem.
Strijelac – širi horizonte i ostvaruje svoje snove.
Ribe – pronalaze mir i unutrašnju cjelovitost.

Za mnoge, 2026. biće godina u kojoj se sve mijenja – ali ne izvana, već iznutra.


