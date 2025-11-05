Za ova 4 horoskopska znaka 2026. će biti prekretnica: Konačno će doći do novca i velike sreće

Godina 2026. bit će godina unutrašnje transformacije. Jupiter će se prvo nalaziti u Raku, a zatim preći u Lava što znači da će se energija godine preobraziti iz potrebe za sigurnošću u period blistavosti, kreativnosti i samopouzdanja.

Saturn u Ribama poziva na introspekciju, na trenutak kada čovjek treba da pogleda u ogledalo i zapita se: “Da li zaista živim onako kako želim?”

Pluton, planeta dubokih promena, u znaku Vodolije postavlja temelje za nove početke – ovog puta ne iz nužde, već iz zrelosti. Kada se ovo nebesko orkestriranje poveže, za četiri znaka 2026. godina postaće prekretnica koju nikada neće zaboraviti, piše nova.rs.

Jarac – vrijeme priznanja i čvrstih koraka

Jarčevi će ove godine doživjeti uspjeh koji nije slučajan, već zaslužen. Od marta do juna biće njihov period moći – Saturn će nagraditi njihovu disciplinu, a Jupiter donijeti širenje utjecaja i veću vidljivost.

Ovo je vrijeme kada će njihove odluke imati težinu i jasnoću. Konačno će vidjeti rezultate dugogodišnjeg truda, bilo da je riječ o karijeri ili privatnom životu. Iako će se činiti da im se uspjeh dogodio preko noći, u stvarnosti je to plod godina strpljenja i zrelosti.

Jarčevi ulaze u novo doba samopouzdanja bez potrebe da bilo kome išta dokazuju. Njihova snaga bit će tiha, ali neosporna.

Lav – val sjaja, karizme i novih početaka

Kada Sunce bude najsnažnije, Lav će se nalaziti u svom elementu. Od jula do septembra njihov znak će biti u zenitu.

Mars i Venera će udružiti snage u Lavu, donoseći magnetizam, strast i hrabrost. Ovo je vrijeme kada se sve vrti oko njih – od poslovnih prilika do burnih emotivnih veza. Lavovi će ponovo osjetiti da svijet vidi njihovu svjetlost, ali ovoga puta ne kroz ponos, već kroz zrelu sigurnost u sebe.

Ljubavne priče koje započnu u ovom periodu bit će iskrene i duboke. Ovo je njihov trenutak da stoje u svojoj istini – s ponosom i strašću.

Ribe – unutrašnje buđenje i tiha sreća

Ribe će svoj trenutak dočekati kasnije, ali će im završni mjeseci 2026. godine donijeti pravi procvat. Od novembra do decembra njihova energija će postati mirna, jasna i duhovno snažna.

Poslije godine ispunjene emotivnim lekcijama, ponovo će osjetiti da mogu slobodno da dišu. Saturn u njihovom znaku donijeće stabilnost i jaču vjeru u sebe, dok će Jupiter u njihov život privući ljude koji znaju da prepoznaju njihovu dobrotu.

To neće biti vrijeme u kojem Ribe traže mnogo od svijeta – naprotiv, svijet će osjetiti njihovu mekoću i uzvratiti im toplinom. Ljubav, mir, stvaralaštvo – sve će se stopiti u osjećaj da su konačno “kod kuće” u svom životu.

Strijelac – godina ekspanzije i prosperiteta

Strijelci će 2026. doživjeti najmoćniji period u posljednjih nekoliko godina. Od aprila do augusta njihov svijet će eksplodirati bojama – prilike, putovanja, nova znanja i nova ljubav.

Njihov vladar, Jupiter, donijeće upravo ono što Strijelci najviše vole – širinu, hrabrost i uzbudljive promjene. Ideje će se pretvarati u djela, a mnogi će doživjeti lični preokret – ne nužno materijalni, već unutrašnji.

Prepoznaće svoj smisao, svoju misiju i svoju slobodu. Kako se godina bude bližila jeseni, znaće: “Ovo je bila godina kada sam zaista oživio”.

Godina 2026. biće posebna za četiri znaka:

Jarac – doživljava priznanje i stabilnost.

Lav – ponovo sija punim sjajem.

Strijelac – širi horizonte i ostvaruje svoje snove.

Ribe – pronalaze mir i unutrašnju cjelovitost.

Za mnoge, 2026. biće godina u kojoj se sve mijenja – ali ne izvana, već iznutra.

