Lako ih je naljutiti: Horoskopski znakovi koji imaju kratke živce

Postoje znakovi koji i u kaosu ostaju mirni poput zen redovnika, a postoje i oni kojima je dovoljan jedan pogrešan ton, riječ ili pogled da proradi vulkan emocija. Njihova strpljivost traje kratko, a reakcije su brze, glasne i nezaboravne. Kada nešto pođe po zlu, bolje je skloniti se s puta. Donosimo četiri znaka kojima su živci često napeti poput žice gitare.

Ovan: Eksplozija bez upozorenja

Ovnovi reagiraju impulzivno i bez filtera. Ako ih nešto iznervira, to ćete znati odmah, bez odgode. Nema kod njih taktiziranja ni zadržavanja emocija: što osjete, to i pokažu. Iako njihova ljutnja kratko traje, intenzitet je legendaran. Ono što je zanimljivo, nakon pet minuta već se ponašaju kao da ništa nije bilo, dok se ostatak ekipe još oporavlja od šoka.

Lav: Kraljevski ponos ne trpi nepoštovanje

Lavovi nisu tip koji će eksplodirati bez razloga, ali ako osjete da im je ugrožen autoritet ili ponos, scena je zagarantirana. Njihov bijes nije bučan poput Ovnova, već teatralan, svaka riječ ima težinu, svaki pogled poruku. Kada Lav plane, to djeluje kao filmska scena s dramatičnom glazbom u pozadini. No čim povrati dostojanstvo, sve je zaboravljeno.

Škorpion: Tišina koja govori više od vike

Škorpioni rijetko viču, ali njihova ljutnja ima hladnoću koja se pamti. Kada ih nešto pogodi, neće odmah reagirati – promatrat će, pamtiti i čekati pravi trenutak. Njihova ljutnja nije ispad, već strategija. Najbolje je ne izazivati ih, jer jednom kada prijeđu granicu, povlače poteze koji se dugo osjećaju. Njihov miran pogled često vrijedi više od bilo kojeg izljeva bijesa.

Blizanci: Brz jezik i još brži temperament

Blizanci su šarmantni, ali kada im nešto zasmeta, njihova oštrina riječi može iznenaditi. U jednom trenutku su nasmijani, a već u sljedećem vode verbalni duel kao profesionalci. Njihov bijes je kratkotrajan, ali eksplozivan. Nakon što izreknu sve što im je na pameti, brzo se vraćaju u normalu, no, ako ste meta njihova sarkazma, trebat će vam vremena da se oporavit, piše index.

