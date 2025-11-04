Stiže posljednji retrogradni Merkur u 2025. godini: Evo kakve promjene nosi

Astrologija otkriva šta nam donosi retrogradni Merkur od 9. novembra 2025. godine!

Merkur u retrogradni hod kreće 9. novembra 2025. u bučnom Strijelcu i šalje signal za opasnost od ishitrenih izjava. Prema horoskopu, ovaj ciklus traje do 29. novembra, ali prije nego što Merkur 18. novembra uđe u Škorpiju, iskrenost može da bude posebno brutalna, rušeći odnose do temelja.

Šta retrogradni Merkur u novembru 2025. donosi svim znacima Zodijaka?

OVAN

Nemirni Merkur kreće retrogradno u Strijelcu u vašoj devetoj kući 9. novembra. Mogli biste da se probudite nostalgični za omiljenim mjestom za odmor. Pregledajte stare fotografije i cijene karata, možda budu dovoljno pristupačne da se počastite. Ako planirate putovanje prije 29. novembra, pazite na Merkur u retrogradu koji može da poremeti informacije. Rezervišite preko pouzdanih izvora i trostruko provjerite sve rezervacije. Ne možete da pobjegnete? Kada se osjećate ograničeno, idite na planinarenje ili se upišite na radionicu. Pazite i na svoje posesivne tendencije, koje mogu da izmaknu kontroli kada Merkur 18. novembra uđe u Škorpiju i vašu intenzivnu osmu kuću.

BIK

Komunikativni Merkur kreće u retrogradni hod 9. novembra, vraćajući se kroz Strijelca i vašu osmu kuću intime do 18. novembra, a zatim kroz Škorpiju i vašu sedmu kuću partnerstva do 29. novembra. Upozorenje, može da se javi ljubomora. Pazite da ne dopustite sumnjičavom umu da „poludi“. Vaši duboko ukorijenjeni strahovi mogu da budu zasnovani na nečemu, ali to može da bude dio vaše lične nesigurnosti u povjerenje i vrijednost. Ako partner ne doprinosi, insistirajte da preuzme svoj dio odgovornosti i ne trošite dodatno na njegove greške. S druge strane, možete da otkrijete pametne načine da se povežete sa ljudima koji su već u vašem životu.

BLIZANCI

Vaš vladar, sistematični Merkur, ide retrogradno u Strijelcu i vašoj sedmoj kući odnosa 9. novembra, osvjetljavajući partnere koji su već u vašem krugu. Možete da primijetite da dinamika s bliskom osobom postaje neuravnotežena. Razgovore i pregovore vodite pažljivo jer retrogradni Merkur može da vas natjera da kažete nešto zbog čega ćete kasnije zažaliti. Retrogradni Merkur često vraća prošlost, pa stara ljubav može ponovo da se pojavi. Druga šansa bi mogla da bude uspješna, ali budite oprezno optimistični. Merkur ulazi u Škorpiju 18. novembra i vašu šestu kuću. Sve što je tada „nezdravo“, od hrane do odnosa, treba da analizirate i eventualno izbjegavate.

RAK

Pedantni Merkur kreće retrogradno 9. novembra u vašoj preciznoj šestoj kući. Skraćivanje koraka da biste ispunili rok je veliko „ne“ do 29. novembra, posebno dok Merkur prolazi kroz Strijelca do 18. novembra. Drugi ljudi računaju na vas, zato izbjegavajte prečice i uradite posao kako treba. Zdravstveni problem takođe može da zahtijeva vašu pažnju. Ako vam je potreban plan liječenja ili procedura, ne brinite, ali strogo pratite uputstva ljekara i postavljajte puno pitanja. Kada Merkur 18. novembra uđe u Škorpiju i vašu petu kuću strasti, romansa može doći iz neočekivanih izvora, ali budite oprezni.

LAV

Lako možete da upadnete u fantaziju, posebno ako se osjećate izolovano. Razmislite prije nego što pošaljete poruku staroj ljubavi. Merkur je retrogradni od 9. do 29. novembra, što je samo po sebi upozorenje, a oprez je pojačan dok Merkur prolazi kroz Strijelca i vašu petu kuću romantike do 18. novembra. Stara ljubav može da se pojavi u vašem DM-u ili vas može privući neko nov. Kada Merkur 18. novembra uđe u Škorpiju i vašu četvrtu kuću doma, tražite pouzdane prijatelje i saveznike. Ne ugrožavajte stabilne veze za kratkotrajno uzbuđenje.

DJEVICA

Ljudi su često privučeni vama. Vaša dužnost je da ne dajete svima pristup odmah. Razlog za to je 9. novembar kada vaš vladar, društveni Merkur, ulazi u poslednji retrogradni hod 2025. Prvi dio retrograda je u Strijelcu i vašoj četvrtoj kući doma i porodice. Roditelji i rodbina mogu da traže dodatnu pažnju, a kada Merkur uđe u Škorpiju i vašu treću kuću komunikacije 18. novembra – i stari prijatelji. Drama u kući i komšiluku može da eskalira. Budite maksimalno transparentni dok se situacija ne razjasni poslije 29. novembra.

VAGA

Energija može da vam bude rasuta od 9. novembra. Merkur prolazi kroz Strijelca i vašu treću kuću komunikacije do 18. novembra, zatim kroz Škorpiju i vašu drugu kuću finansija do 29. novembra. Trošite novac i pažnju mudro, izražavajte se jasno da ne bi bilo nesporazuma. Možete li da odložite sastanke na nekoliko nedjelja? Ako da, premjestite ih početkom decembra kada se šarm vraća u punom sjaju. Ako želite da budete produktivni, preispitajte projekte koji su u toku. Možda će se pojaviti uspješan saradnik iz prošlosti.

ŠKORPIJA

Postavljate granice? Pretjerano uživanje ili trošenje neće biti dobro dok Merkur kreće u retrogradni hod 9. novembra. Prvi dio retrograda, do 18. novembra, u Strijelcu je i vašoj drugoj kući, što znači da traži kontrolu nad budžetom. Pozitivno? Nova poslovna prilika može da se pojavi preko kontakta iz prošlosti. Kada Merkur 18. novembra uđe u Škorpiju do 29. novembra, radite samostalno i bez kritičara.

STRIJELAC

Obratite pažnju na unutrašnji glas dok Merkur ide retrogradno od 18. do 29. novembra. Možda ćete otkriti važne ciljeve koje želite da ostvarite do kraja godine. Prvi dio retrograda, do 18. novembra, u Strijelcu je i vašoj prvoj kući identiteta. Pregledajte arhive i iskoristite kreativnost kada Merkur 18. novembra uđe u Škorpiju i vašu dvanaestu kuću introspektivnosti. Ovaj retrograd neće biti lak, mogući su nesporazumi i pogrešno shvaćene riječi.

JARAC

Pazite da ne projektujete osobine na ljude koje možda nemaju. Kada Merkur 9. novembra krene retrogradno, vaša osjetljivost može biti izgubljena u oblaku fantazije. Možda ćete se zaljubiti u nečiji potencijal. Kada Merkur 18. novembra uđe u Škorpiju i vašu jedanaestu kuću, vratićete se realnosti i ponovo se povezati sa pouzdanim saradnicima i starim prijateljima.

VODOLIJA

Merkur kreće retrogradno 9. novembra kroz Strijelca i vašu jedanaestu kuću. Prijatelji iz svih perioda života mogu ponovo da se pojave, donoseći nostalgiju i radost. Štitite svoj prostor jer pogrešne informacije ili izdaja mogu da poremete timski projekat. Od 18. do 29. novembra Merkur prolazi kroz vašu desetu kuću karijere. Sa kolegama i prijateljima živite po pravilu: „Ako nemate ništa lijepo da kažete, bolje da ne kažete ništa“.

RIBE

Planirajte prije nego što reagujete impulsivno. Merkur kreće retrogradno 9. novembra kroz Strijelca i vašu desetu kuću profesionalnih ambicija, a 18. ulazi u Škorpiju i vašu devetu kuću avantura. Preispitajte i po potrebi korigujte profesionalni plan kako ne biste rasipali energiju ili skretali s kursa. Ako ste umorni, odmorite mentalno. Pazite na konflikte sa klijentima, autoritetima i muškarcima u vašem životu. Agresivan pristup može da košta prilike, prenosi Mondo.

