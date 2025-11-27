Uštap u Biku – ono nevidljivo u nama uvijek zna istinu

Ovaj pun Mjesec u Biku pokazuje nam mjesto stabilnosti i pouzdanosti, unutar nas i u vanjskom svijetu. S njim učimo biti i ostati čvrsto na nogama, uzemljeni i prisutni, bez obzira na vanjske okolnosti. Ovdje je potraga za unutarnjim centrom iz kojeg možemo bolje vidjeti, bolje razumjeti, osjetiti. U prilici smo osvijestiti da imamo sve resurse koji su nam sada potrebni. Uvijek su tu.

Pun Mjesec u Biku, tako blizu Zemlji. Doimat će se veliko i sjajno. Ovaj, drugi po redu Supermjesec u tekućoj godini odvija se 5. studenog u 14 sati i 19 minuta.

Mjesec na 13′ Bika smješta se nasuprot Sunca u Škorpionu i ima ‘ambiciju’ rasvijetliti neke aspekte našeg života koje trebamo vidjeti i prigrliti. Dolazi do kulminacije, a na površinu izlaze potisnute emocije.

Nešto nas potiho grli ili se šulja oko nas dok mi jurimo za obavezama. Onda zastanemo i osjetimo. Udar straha. Osjećaj nemoći. Strast koja želi biti življenja. Ono što nedostaje, a želi se.

I dok Merkur ‘hoda’ sve sporije, s druge strane Merkur i Mars u Strijelcu stvaraju impulzivni poticaj za iskorak na novo mjesto. No kao da nas duhovi prošlosti još vuku unatrag. Ne možemo naprijed dok ne vidimo prošlost. Ono što treba umiriti i podmiriti.

O čemu god da je riječ, samo pogledaj. Budi tu. U sebi i za sebe.

Ovaj pun Mjesec u Biku pokazuje nam mjesto stabilnosti i pouzdanosti, unutar nas i u vanjskom svijetu. S njim učimo biti i ostati čvrsto na nogama, uzemljeni i prisutni, bez obzira na vanjske okolnosti.

Ovdje je potraga za unutarnjim centrom iz kojeg možemo bolje vidjeti, bolje razumjeti, osjetiti. U prilici smo osvijestiti da imamo sve resurse koji su nam sada potrebni. Uvijek su tu.

Zahvalnost može pomoći. Hvala na svemu što sada imam, a imam dovoljno.

Krećemo u potragu za udobnošću i onim što nam daje osjećaj sigurnosti. Iako Bik nije spreman za nagle promjene, treba mu vremena za procjenu i pripremu, s druge strane stoji Sunce u Škorpionu koje govori, vrijeme je da vidimo ono što je ispod površine.

Vrijeme je da iscijelimo i transformiramo. Vrijeme je da pustimo ono što vam otežava. Odlasci u prirodu mogu pomoći.

Teme vezane uz seksualnost, imovinu, intimnost u odnosima, novac, zajedničke resurse, dugovanja ili nove investicije mogu se aktivirati kroz ovu lunaciju.

Što je to moje, a što naše?

Vladar ovog Uštapa je Venera koja se nalazi Vagi, u izazovnom aspektu s Jupiterom u Raku i Plutonom u Vodenjaku. Vrti se priča koja obuhvaća naše odnose.

Osjećamo li se usamljeno, treba li nam podrška, pojavljuje li se trah od gubitka, ali unatoč tome jurimo prema onome što ne vidimo jasno. I tu imamo priliku za ozdravljenje, bolje shvaćanje odnosa u kojem jesmo, ali i naše uloge u njemu. Što može bolje? Što nedostaje? Što stvara probleme?

Sama suština ovog punog Mjeseca jest da se povežemo sa svojim tijelom i osluškujemo što na ono govori. Koje potrebe trebamo namiriti? Koje simptome trebamo vidjeti?

Tijelo uvijek zna istinu.

Julijana Oremović

Facebook komentari