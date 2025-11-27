Kako će pun Mjesec u Biku utjecati na vaš znak Zodijaka: Lava očekuje promjena na poslu, Škorpion čisti odnose!

Vage, pun Mjesec donosi snažnu energiju transformacije. Mogli biste osjetiti potrebu da se oslobodite svega što vas veže za prošlost – bilo da su to stari strahovi, dugovi, obrasci ili emocionalne veze koje više nemaju smisla. Ovo je vrijeme da povjerujete procesu čišćenja. Ribe, ovaj pun Mjesec donosi pojačanu komunikaciju, važne razgovore i završetke koji donose jasnoću. Neke riječi će biti izgovorene, istine otkrivene, a projekti dovršeni. Izrazite ono što osjećate, ali nježno i s razumijevanjem.

Pun Mjesec u Biku 5.11. donosi energiju smirenosti, sigurnosti i postojanosti. Nakon razdoblja neizvjesnosti i promjena, ova lunacija nas vraća korijenima – svemu što je stvarno, opipljivo i trajno.

Ovo je trenutak kada se pozivamo da usporimo i ponovno osjetimo ritam života. Bik nas uči da je stabilnost oblik snage, a zahvalnost izvor istinske radosti. Svjetlost Mjeseca sada osvjetljava ono što je vrijedno čuvanja, ali i ono što je spremno biti otpušteno.

Za mnoge će se pojaviti jasnija slika o osobnim prioritetima, odnosima, financijama i unutarnjem osjećaju sigurnosti. Ovaj Mjesec traži da prestanemo juriti i da naučimo uživati u onome što već imamo.

Svaki znak doživjet će ovu energiju na svoj način — ali svima nosi istu poruku: mir nije nešto što se traži izvana, već se gradi iznutra.

Ovan

Za vas, ovaj pun Mjesec donosi snažan fokus na osjećaj osobne vrijednosti. Moguće je da ćete poželjeti preispitati svoj odnos prema novcu, radu ili načinu na koji gradite sigurnost. Možda shvatite da neke navike više ne podržavaju vaš rast.

Umjesto impulzivnih odluka, birajte postojanost. Kada dopustite sebi da usporite, lakše ćete čuti ono što vam tijelo i intuicija pokušavaju reći.

Savjet: Ne reagirajte odmah – promatrajte. Vrijednost se ne mjeri brzinom, već stabilnošću.

Bik

Ovaj pun Mjesec u vašem znaku donosi završetak jednog važnog ciklusa i početak novog poglavlja. Emocije su snažne jer osjećate koliko ste se promijenili u posljednje vrijeme.

Vrijeme je da prihvatite sebe na nov način, s više poštovanja prema vlastitim granicama i potrebama. Ako ste dugo gradili nešto s ljubavlju i trudom – sada vidite prve jasne rezultate.

Savjet: Ne žurite dalje. Zastanite i zahvalite sebi na svemu što ste izdržali i izgradili.

Blizanci

Pun Mjesec vas poziva da se povučete i dopustite tišini da vam govori. Intuicija je pojačana, a snovi mogu nositi poruke koje će vam pomoći razumjeti što vam duša želi reći.

Umor, nemir ili potreba za samoćom nisu slučajni – vaše tijelo i um traže ravnotežu. Vrijeme je da usporite i obnovite energiju prije nego što krenete u nove planove.

Savjet: Nemojte se bojati mira. Kad se sve utiša, čujete ono što je zaista važno.

Rak

Ovaj pun Mjesec naglašava odnose s prijateljima i zajednicom. Možda ćete shvatiti tko uistinu stoji uz vas, a tko vas energetski iscrpljuje.

Neki odnosi mogu se završiti, dok drugi prelaze na dublju, iskreniju razinu. Važno je da se okružite ljudima koji podržavaju vašu autentičnost, a ne onima koji očekuju da se prilagođavate.

Savjet: Odaberite društvo koje vam donosi mir. Sve ostalo je suvišno.

Lav

Za vas, ovaj puni Mjesec donosi jasnoću u području karijere, ambicija i osobnog uspjeha. Možda dolazi priznanje za vaš trud, završetak nekog projekta ili prekretnica koja vam pokazuje jeste li na pravom putu.

Nemojte dopustiti da vas ponos ili ego odvedu u nepotrebne sukobe. Ostanite profesionalni, strpljivi i fokusirani – rezultati govore sami za sebe.

Savjet: Umjesto da tražite validaciju, budite svjesni vlastite vrijednosti. Vaš rad već govori dovoljno.

Djevica

Ovaj pun Mjesec donosi proširenje horizonta – kroz učenje, inspiraciju ili dublje razumijevanje sebe i svijeta. Možda završavate nešto što ste dugo proučavali, ili se otvarate novim uvjerenjima koja vam donose više slobode.

Sada ste spremni pustiti ograničavajuće misli i zamijeniti ih mudrošću koja proizlazi iz iskustva.

Savjet: Znanje nije samo ono što pročitate – nego ono što doživite i primijenite.

Vaga

Pun Mjesec donosi snažnu energiju transformacije. Mogli biste osjetiti potrebu da se oslobodite svega što vas veže za prošlost – bilo da su to stari strahovi, dugovi, obrasci ili emocionalne veze koje više nemaju smisla.

Ovo je vrijeme da povjerujete procesu čišćenja. Što više otpustite, to više prostora stvarate za novi životni mir.

Savjet: Nemojte se bojati završetaka. Oni su nužni da bi došlo iscjeljenje.

Škorpion

U fokusu su odnosi – ljubavni, obiteljski, poslovni ili prijateljski. Sve što je potisnuto sada izlazi na površinu. Moguće su iskrene rasprave, jasne odluke i promjene dinamike u odnosima.

Ova energija traži da budete iskreni, ali i da čujete drugu stranu. Samo tako može nastati prava bliskost.

Savjet: Ne gradite zidove – gradite mostove. Otvoren razgovor mijenja sve.

Strijelac

Pun Mjesec vas potiče da bolje brinete o sebi – kroz svakodnevne navike, organizaciju i ravnotežu između posla i odmora. Možda završavate neki zadatak ili osjećate da trebate promijeniti ritam dana.

Vaše tijelo sada jasno pokazuje što mu treba – poslušajte ga.

Savjet: Male, dosljedne promjene stvaraju velike pomake. Mir se gradi korak po korak.

Jarac

Ovaj pun Mjesec budi vašu kreativnost, romantične osjećaje i potrebu za autentičnim izražavanjem. Možda doživite ispunjenje u nekom projektu ili odnosu, ili jednostavno ponovno otkrijete radost u stvaranju.

Kad se povežete s onim što volite, energija se prirodno vraća.

Savjet: Ne bojte se pokazati svoju nježniju stranu – u njoj leži vaša snaga.

Vodenjak

Energija punog Mjeseca usmjerava vas na dom, obitelj i unutarnji mir. Možda osjećate potrebu da nešto promijenite u svom prostoru ili da zacijelite stare odnose unutar obitelji.

Ovo je trenutak da stvorite mjesto koje vas smiruje i podsjeća tko ste.

Savjet: Uredite svoj svijet iznutra i izvana – dom je odraz vašeg unutarnjeg stanja.

Ribe

Ovaj pun Mjesec donosi pojačanu komunikaciju, važne razgovore i završetke koji donose jasnoću. Neke riječi će biti izgovorene, istine otkrivene, a projekti dovršeni.

Izrazite ono što osjećate, ali nježno i s razumijevanjem. Kada govorite iz srca, vaša poruka dopire dublje nego što mislite.

Savjet: Birajte riječi koje liječe, ne one koje ranjavaju. Mir počinje u načinu na koji komunicirate.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

