Kineski horoskop za novembar: Ako ste rođeni u ovom znaku, počnite da slavite, stižu i ljubav i novac koje godinama čekate!

Pacov

U novembru ćete osjetiti potrebu za bliskošću i iskrenim razgovorima. Ako ste u vezi, posvetite se partneru i pokažite emocije koje često krijete. Slobodni Pacovi mogli bi upoznati osobu koja ih intrigira i budi davno zaboravljene osjećaje.

Na poslu vam se otvaraju nove prilike, ali budite pažljivi s obećanjima. Finansije su stabilne, no izbjegavajte impulsivne kupovine.

Vodite računa o imunitetu i snu – dovoljno odmora i šetnje biće vaš lijek protiv stresa.

Savjet: Ne tražite sigurnost napolju – već u sebi.

Bivo

Ovaj mesec donosi mir i jasnoću. U ljubavi želite sigurnost i postojanost, pa ćete se distancirati od svega što deluje neiskreno. Partner će ceniti vašu smirenost. Slobodni Bikovi mogli bi započeti vezu s nekim ko im uliva poverenje.

Na poslu vas očekuje stabilan period – trud se konačno isplaćuje. Finansije su pod kontrolom, ali nemojte rasipati energiju na nevažne detalje.

Zdravlje je dobro, ali povedite računa o ishrani i napetosti u leđima.

Savjet: Budite uporni, ali nježni prema sebi – mir je vaša najveća snaga.

Tigar

Strasti se bude – novembar vam donosi snažne emocije i želju za promenama. Ako ste u vezi, može doći do iskrenih razgovora koji sve menjaju. Slobodnim Tigrovima sledi zanimljivo poznanstvo, ali ne srljajte – pustite da se sve razvije prirodno.

Na poslu – vrijeme je za akciju! Ideje koje dugo čuvate sada mogu postati stvarnost. Ipak, pazite da ne pregorite.

Osjećat ćete nalete energije, ali i padove – balansirajte odmorom i fizičkom aktivnošću.

Savjet: Snaga nije u brzini, već u mudrosti da znate kada da stanete.

Zec

Emocije su u prvom planu. Ako ste u vezi, biće trenutaka topline, ali i potrebe da se osamite i razmislite. Slobodni Zečevi mogli bi sresti nekog iz prošlosti – samo pazite da ne otvorite stare rane.

Na poslu ste fokusirani i precizni, ali nemojte se previše opterećivati sitnicama. Finansije su stabilne ako izbjegavate nepotrebne troškove.

Zdravlje: pazite na stres i nervozu, jer će vas telo brzo upozoriti na umor.

Savjet: Ne trčite za onim što odlazi – prave stvari dolaze tiho.

Zmaj

Harizma vam je na vrhuncu! Ljubavni život postaje zanimljiv, a moguće su i nove romanse. Ako ste u vezi, partner će biti očaran vašom energijom i odlučnošću.

Na poslu ste puni ideja – iskoristite priliku da ih pokažete. Moguće su i pohvale nadređenih. Finansije rastu, ali budite oprezni s pozajmicama.

Zdravlje: vodite računa o srcu i krvnom pritisku. Ne pretjerujte s tempom.

Savjet: Vaša riječ ima težinu – koristite je da gradite, ne da rušite.

Zmija

U ljubavi vam se vraća strast. Ako ste u vezi, vreme je za iskrenost i obnavljanje poverenja. Slobodne Zmije privući će tajanstvena osoba, ali ne otvarajte srce prerano.

Na poslu se oslanjate na intuiciju – i to vam donosi uspeh. Ovo je dobar mesec za strategiju, ne za brzopletost.

Zdravlje je stabilno, ali izbegavajte izolaciju – društvo vam sada prija više nego što mislite.

Savjet: Ne povlačite se u tišinu – ponekad odgovor dolazi tek kad ga izgovorite naglas.

Konj

Novembar vam donosi vjetar u leđa. Ljubav postaje živahnija, a komunikacija sa partnerom iskrenija. Ako ste slobodni, nova simpatija može se pojaviti baš tamo gde je najmanje očekujete.

Poslovno, mreža poznanstava biće ključ vašeg uspeha. Otvorite se za saradnju. Finansije stabilne, ali čuvajte se nepotrebnih troškova.

Zdravlje: imate mnogo energije – uložite je u fizičku aktivnost, ali ne preterujte.

Savjet: Usporite kad sve ide brzo – i uživajte u trenutku, ne samo u cilju.

Koza (Ovca)

Toplina, emotivnost i intuicija prate vas tokom novembra. Ako ste u vezi, vrijeme je za romantične trenutke i otvorene razgovore. Slobodnim Kozama sledi poznanstvo koje može prerasti u nežnu priču.

Na poslu – kreativnost je vaša jača strana, ali pokušajte da budete praktični. Finansijski budite štedljivi.

Zdravlje: čuvajte nervni sistem, jer vam je energija osetljiva. Odmor i priroda čine čuda.

Savjet: Ne pokušavajte da budete svima sve – dovoljno je da budete sebi vjerni.

Majmun

Šarmantni i duhoviti, ovog meseca osvajate bez truda. Ako ste u vezi, unesite malo više zabave i spontanosti. Ako ste slobodni – flert će vam ići od ruke, ali ne zaboravite da i vi zaslužujete ozbiljnu emociju.

Na poslu – ideje vam pljušte, ali budite fokusirani na realizaciju. Finansije promenljive, pa izbjegavajte rizične odluke.

Zdravlje: energija vam skače, ali ne zapostavljajte san.

Savjet: Iskoristite humor kao oružje, ali i kao lek – sebi i drugima.

Pijetao

Osjećate potrebu za promenom, i to se vidi u svemu – izgledu, energiji, pa i ljubavi. Ako ste u vezi, partner će primijetiti da zračite novom snagom. Slobodni Pijetlovi mogli bi privući pažnju mnogih, ali budite izbirljivi.

Na poslu – red i organizacija donose rezultate. Finansije se popravljaju, ali ne rasipajte.

Zdravlje: idealan mesec za detoks i vraćanje rutini.

Savjet: Počnite od sebe – unutrašnji balans stvara spoljašnji sjaj.

Pas

U novembru vam raste potreba za sigurnošću i emotivnom stabilnošću. Ako ste u vezi, partner će vam pokazati koliko mu značite. Ako ste slobodni, neko iz vašeg kruga prijatelja mogao bi se izdvojiti.

Na poslu vas očekuje stabilnost, a moguće i priznanje za trud. Finansije su dobre, ali ne pozajmljujte novac.

Zdravlje: osetljiv stomak i umor – usporite tempo.

Savjet: Budite vjerni sebi, a sve ostalo će se složiti.

Svinja

Topao i miran mjesec je pred vama. U ljubavi vas očekuju lijepi trenuci razumevanja i nježnosti. Slobodne Svinje zrače harizmom i lako privlače pažnju.

Na poslu – stabilan napredak i mogućnost da ostvarite dugoročne planove. Finansije povoljne, ali ne trošite na sitnice koje vam ne trebaju.

Zdravlje: povoljan period za regeneraciju tela i duha.

Savjet: Uživajte u malim stvarima – u njima se krije istinska sreća, piše naj žena.

