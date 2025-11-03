Supermjesec u Biku: Kako će utjecati na svaki horoskopski znak?

Ove sedmice, tačnije u srijedu 5. studenog, očekuje nas nevjerojatno moćan supermjesec u Biku, najveći i najsjajniji u godini, koji donosi čuda, ljepotu i val optimizma u naše živote, piše YourTango.

Uoči retrogradnog Merkura, koji počinje 9. studenog, ovaj Mjesec nas uči kako unijeti red u život te biti suosjećajniji i obzirniji prema drugima. Budući da Bikom vlada Venera, bit ćemo nadahnuti za aktivnosti koje gode osjetilima, idealno u društvu voljenog partnera ili prijatelja.

Ovaj supermjesec također budi ambiciju i nudi svježu perspektivu na profesionalnom planu, što znači da bismo do kraja tjedna mogli biti znatno bliže ostvarenju svojih ciljeva.

Ovan

Ovog tjedna snažna astrološka energija pokazat će vam koliko truda trebate uložiti u svoje buduće odnose. Tu ste poruku dobili još tijekom sezone Vage, a ovaj supermjesec ponovno će je naglasiti. Ovnovi, učite zašto je važno biti dobar partner i prijatelj.

Ovaj položaj Mjeseca može potaknuti snažnu emocionalnu reakciju povezanu s vašom prošlošću, no istovremeno vam daje snagu da samouvjereno krenete naprijed bez tereta starih uspomena. Ne možete promijeniti prošlost, a nakon ovog tjedna više nećete osjećati potrebu da se na nju vraćate.

Bik

Bikovi, ovaj tjedan u fokus dolaze promjene koje trebate napraviti u svojim odnosima. Ako ste previše energije ulagali u druge, Mjesec u Biku pokazat će vam da je vrijeme da se povučete i zaštitite svoje granice.

Budući da se pun Mjesec događa upravo u vašem znaku, učite o moći ravnoteže. Ovo je izvrsna lekcija koja će se odraziti i na vašu karijeru. Učite kako postati bolji kolega kako bi se smanjili sukobi u radnom okruženju.

Blizanci

Blizanci, supermjesec u Biku donosi vam važne lekcije o odnosima. Tijekom ove lunacije počet ćete analizirati ljude u svom životu i možda ćete otkriti da je vrijeme da se udaljite od veza koje vas više ne ispunjavaju.

Ovo je vrijeme za introspekciju koja će vam omogućiti da razvijete bolji odnos s drugima i sa sobom. Postat ćete svjesniji vlastitih potreba. Riječ je o fazi planiranja koja će vam dugoročno koristiti, pogotovo ako uvedete bolje strukture za upravljanje vremenom i zadacima.

Rak

Rakovi, pred vama je prilično intenzivan tranzit koji baca svjetlo na vaša postignuća i naporan rad u posljednjih šest mjeseci. Položaj Mjeseca skrenut će vam pozornost na vaše vještine umrežavanja i napredak koji ste ostvarili otkako je Jupiter ušao u vaš znak.

Vaše liderske vještine bit će na kušnji ovog tjedna, a možda ćete morati poraditi i na odnosima s kolegama. Svakako slušajte druge i budite dobar primjer. Izbjegavajte pretjeranu kritičnost i usredotočite se na usmjeravanje. S Mjesecom u znaku kojim vlada Venera, bit ćete šarmantniji i pristupačniji onima oko vas.

Lav

Lavovi, ovo je inspirativno vrijeme za rad na ciljevima ili planiranje novih početaka nakon što se Merkur počne kretati direktno. Ako vam je karijera trenutačno prioritet, supermjesec će vam poslužiti kao svjetionik i donijeti nove vještine. Merkur u drugom vatrenom znaku također će vam dati snažnu prednost.

Ovaj lunarni tranzit pomoći će vam i da promijenite način razmišljanja i usredotočite se na optimizam. Uostalom, kako se približavamo sezoni Strijelca, bit će ključno zadržati nadu i vjeru u sebe i svoju sposobnost napredovanja.

Djevica

Djevice, pun Mjesec u Biku proširit će vaše horizonte. Ovo je dobro vrijeme da se usredotočite na usavršavanje postojećih vještina. Iako bi moglo biti primamljivo upustiti se u učenje nečeg novog, bilo bi bolje da se sada samo okušate, a potpuno se posvetite tome kada se Merkur počne kretati direktno u sljedećih nekoliko tjedana.

Mjesec će vam također skrenuti pažnju na putovanja, no budite svjesni mogućih kašnjenja jer će se Merkur 9. studenog kretati retrogradno. Možda ćete priliku za avanturu pronaći kod kuće, kroz čitanje, pisanje ili širenje svojih hobija.

Vaga

Vage, budući da je Mjesec u znaku kojim također vlada Venera, ovo je za vas razdoblje rasta. Ako ste u vezi, sezona Škorpiona potaknut će vas na razgovor o zajedničkim financijama s partnerom. Razvijanje komunikacije bit će ključno tijekom ovog tranzita jer će vam pomoći da bolje razumijete ljude oko sebe i ojačate veze s njima.

Pun Mjesec u Biku potiče vas da pobijedite iskustva koja vas sputavaju i ojačate svoj “oklop”. Saturn u Ovnu započeo je proces vaše evolucije, a sada ste spremni primijeniti naučeno. Ovaj lunarni tranzit je tu da vam pomogne preuzeti ulogu ratnika.

Škorpion

Škorpioni, ovaj lunarni tranzit potaknut će vas na razvijanje suosjećanja. Mjesec u Biku pomoći će vam da budete strpljiviji i pažljiviji u interakciji s drugima.

Ljubav je također važan dio ove energije i donosi više sklada u vaše odnose. Venera ulazi u vaš znak nakon punog Mjeseca, što će dodatno ojačati veze koje imate s drugima.

Ako ste u vezi, supermjesec bi vas mogao nadahnuti da s partnerom radite na nekom kućnom projektu ili se usredotočite na druge aktivnosti koje vas zbližavaju. Ovo je razdoblje izgradnje i stvaranja s romantičnim partnerom. Ako ste slobodni, možda ćete provoditi više vremena s dobrim prijateljem.

Strijelac

Strijelci, supermjesec u Biku uči vas o brizi za sebe te o važnosti zaštite vlastite energije i granica. Ako ste previše vremena davali drugima, fokus tijekom ove lunarne faze treba biti na vama. Morat ćete mudro rasporediti vrijeme i slušati svoje tijelo, pogotovo ako ste se osjećali preopterećeno ili iscrpljeno.

Pun Mjesec također će vas nadahnuti da istražite svoju maštovitu stranu. Možda ćete dobiti inspiraciju da doradite postojeći nacrt ili proširite stare ideje. Ovaj tranzit može vam pomoći da usavršite svoje vještine, što će vam dugoročno koristiti ako odlučite uložiti srce u novi projekt.

Jarac

Romantika će biti važan dio ovog tranzita punog Mjeseca u Biku, što ga čini savršenim vremenom da partneru pokažete ljubav i brigu. Za one koji traže ljubav, ovo je razdoblje koje će vam pomoći da upoznate istomišljenike. Naravno, pričekajte da prođe retrogradni Merkur prije ulaska u novu vezu.

Ako se bavite kreativnim poslom, ovo je sjajno vrijeme da se vratite starim idejama i dopustite im da procvjetaju. Razmislite o reviziji starog projekta i uređivanju završnih detalja prije predaje. Pod ovim supermjesecom osjećat ćete se osnaženo vlastitim izražavanjem, pogotovo ako ste u posljednje vrijeme imali kreativne blokade.

Vodenjak

Vodenjaci, tijekom ovog tranzita preuzimate ulogu vođe, a sve počinje unutar vašeg doma. Pod punim supermjesecom u Biku, preuzet ćete inicijativu kod kuće i postati svjetionik za druge. Mogući su dublji razgovori s članovima obitelji o prošlosti, što će dovesti do boljeg razumijevanja vaše povijesti i korijena.

Sadašnja energija priprema vas za darove koji stižu na profesionalnom planu kada Venera uđe u Škorpiona 6. studenog. Pun Mjesec također će vam pokazati ljude koji vas podržavaju u novom svjetlu, jer ćete u ovom trenutku od njih primiti bezuvjetnu ljubav.

Ribe

Ribe, supermjesec u Biku pokazat će vam kako izraziti svoje mišljenje, biti ponosni na svoj rad i ne sputavati se. Tijekom ovog lunarnog tranzita osjećat ćete se sigurnije u vlastite sposobnosti.

Prihvatite prekrasnu energiju ovog trenutka i oslobodite se svih ograničavajućih uvjerenja. Ne slušajte unutarnjeg kritičara, već se usredotočite na preuzimanje inicijative i vjeru u vlastite procese. Mjesec vam poručuje da ste ovdje da biste pobijedili, piše index.

