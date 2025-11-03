Drama i strast u sedmičnom horoskopu: Lavovi prekidaju vezu, Škorpije kopaju po prošlosti, a jedan znak pliva u parama

Ova sedmica donosi snažne emocionalne preokrete, duboka suočavanja i mogućnost novog početka. Pun Mjesec u Biku, koji se dešava 5. novembra, osvjetljava sve ono što je u proteklim mjesecima tinjalo ispod površine. Očekuju se razrešenja na ljubavnom, ali i materijalnom planu – sve ono što više ne pruža sigurnost, biće spremno za transformaciju. Bik uči o strpljenju, jednostavnosti i zahvalnosti, dok pun Mjesec donosi lekciju o otpustanju i povjerenju u proces promjene.

Krajem nedjelje, 7. novembra, Uran pravi napet aspekt koji donosi iznenadne preokrete, naročito na polju finansija i stabilnosti. Iako se promjene mogu činiti uznemirujuće, one su tu da vas izbace iz stagnacije i podsete da prava sigurnost dolazi iznutra, a ne spolja.

Kako se nedelja bude privodila kraju, energija se polako premešta u Strelca — vedrinu, optimizam i veru u novi početak. Posle suočavanja sa sobom, mnogi će osetiti olakšanje, jasnije želje i novu snagu da krenu dalje.

Ovan

Početkom nedelje, Mars ulazi u vaš znak prijateljstva, Strelca, i donosi vam nalet energije, motivacije i potrebe da pokrenete nove projekte. Osećaćete se odlučnije nego ranije i spremno da preuzmete inicijativu u svemu što vas inspiriše. Ako već neko vreme planirate promenu, sada je trenutak da zakoračite u nju.

Pun Mesec u Biku 5. novembra stavlja fokus na vaše finansije i samopouzdanje. Možete doći do iznenadne spoznaje o sopstvenim vrednostima ili promeniti način na koji upravljate novcem. Nemojte donositi nagle odluke – zadržite prisebnost, jer energija Meseca lako može izazvati impulsivne poteze.

Krajem nedelje, kada Venera uđe u Škorpiju, vaša pažnja se premešta na intimne odnose. Bićete emotivno dublji, ali i zahtevniji prema drugima. Ako ste u vezi, moguće je razotkrivanje skrivenih osećanja; ako ste slobodni, privući će vas neko ko ima snažnu energiju i tajanstvenost.

Bik

Ove nedelje ste u centru zbivanja – pun Mesec 5. novembra događa se baš u vašem znaku. Donosi vam trenutak lične jasnoće i završetak jednog važnog poglavlja. Možda ćete se odlučiti da promenite pravac, pustite staru rutinu ili odnos koji vas je zadržavao. Osetićete i emotivno rasterećenje – kao da ste skinuli težak teret.

Mars u Strelcu 4. novembra unosi dinamiku u vaše finansije i zajednička ulaganja. Bićete skloni većim potezima i rizicima, ali i svesniji koliko vredi vaša energija. Venera 6. novembra prelazi u Škorpiju i donosi intenzivniji odnos sa partnerom. Ljubav postaje dublja, ali i zahtevnija – sada se traži potpuna iskrenost.

Uran 7. novembra u vašem znaku može doneti iznenadni preokret, ali ne dozvolite da vas to uzdrma. U svakoj promeni krije se dar slobode. Ako ostanete smireni, ova sedmica može biti prekretnica ka većoj stabilnosti i unutrašnjem miru.

Blizanci

Početkom nedelje osećate nalet energije zahvaljujući Marsu u Strelcu koji budi vašu potrebu za akcijom i saradnjom. Bićete društveni, raspoloženi i spremni da preuzmete inicijativu u partnerstvima, bilo poslovnim ili emotivnim. Vaše reči imaju snagu da inspirišu, pa ih koristite mudro.

Pun Mesec u Biku 5. novembra donosi potrebu za mirom i povlačenjem. Možda ćete želeti da se distancirate od svakodnevne buke i pronađete svoj ritam. Uspostavite granice i poslušajte telo – ono vam sada jasno pokazuje gde vam energija curi.

Krajem nedelje, ulazak Venere u Škorpiju podiže vašu kreativnost i strast prema poslu. Moguća je i nova romantična simpatija kroz svakodnevne obaveze. Uran 7. novembra može doneti iznenadne uvide – obratite pažnju na snove i intuiciju.

Rak

Mars u Strelcu početkom nedelje donosi vam pojačanu energiju u svakodnevnim obavezama. Imaćete volju da uvedete red u posao, ishranu ili rutinu. Sve što započnete sada može vam dugoročno doneti stabilnost i bolju organizaciju.

Pun Mesec u Biku 5. novembra stavlja fokus na vaše prijatelje i krug podrške. Moguće su promene u društvenim odnosima – neki će se produbiti, dok će drugi nestati iz vašeg života. Oslonite se na one koji su dokazali lojalnost.

Venera u Škorpiji od 6. novembra budi vašu romantičnu stranu i donosi toplinu u ljubavi. Bićete privlačniji nego inače, a ako ste slobodni, postoji mogućnost da vas neko pogleda baš onako kako ste dugo priželjkivali. Uran 7. novembra podstiče promenu u načinu na koji vidite svoje želje – dopustite sebi da maštate.

Lav

Mars u Strelcu 4. novembra pokreće vašu kreativnost i donosi hrabrost da se izrazite bez straha od osude. Bićete inspirisani, strastveni i spremni da delujete u skladu sa srcem. Ovo je odličan trenutak za umetnike, javne nastupe i ljubavne avanture.

Pun Mesec u Biku 5. novembra donosi fokus na karijeru i postignuća. Moguće je priznanje, ali i nova odgovornost. Ne plašite se uspeha – ovo je samo potvrda da ste na pravom putu. Čuvajte energiju, jer može doći do naglog umora ako preterate.

Krajem nedelje, Venera u Škorpiji 6. novembra preusmerava pažnju na dom i privatni život. Potrebna vam je stabilnost i emotivna sigurnost. Uran 7. novembra može doneti neočekivane promene u planovima, ali upravo one vas vode ka nečemu boljem nego što ste zamišljali.

Djevica

Početkom nedelje, Mars u Strijelcu budi želju da se povučete i pronađete mir u sopstvenom prostoru. Moguće je da ćete imati potrebu da se distancirate od buke i usmerite na unutrašnji balans. Osjećate kako se spremate za novu fazu, i to je u redu – pustite da sve sazri svojim tempom.

Pun Mjesec u Biku 5. novembra donosi jasnoću u vezi sa planovima koji su se odužili. Bićete spremni da odlučite kuda dalje, naročito u vezi sa obrazovanjem, putovanjima ili projektima koji zahtevaju širu perspektivu.

Venera 6. novembra ulazi u Škorpiju i donosi lepe trenutke kroz komunikaciju – riječi imaju moć da izleče. Kraj nedjelje, s Uranom 7. novembra, može doneti iznenadne uvide koji menjaju vaše mišljenje o nekoj važnoj osobi. Vjerujte svojoj intuiciji.

Vaga

Početkom nedelje Mars u Strelcu podstiče vas na učenje, kontakte i pokret. Bićete otvoreni za nova iskustva, ideje i putovanja. Ako radite u komunikaciji, medijima ili obrazovanju, sada ćete zablistati.

Pun Mesec u Biku 5. novembra budi duboku potrebu za stabilnošću i sigurnošću. Moguća su pitanja vezana za zajedničke finansije ili poverenje u odnosima. Budite iskreni i ne skrivajte emocije – to vam donosi olakšanje.

Ulaskom Venere u Škorpiju 6. novembra, fokus se premešta na vaše vrednosti. Možda ćete poželeti da se nagradite ili da stvorite luksuz u malim stvarima. Uran 7. novembra donosi iznenadne prilike za zaradu ili novi pogled na samopoštovanje.

Škorpija

Ova nedelja donosi vam snažan talas transformacije. Mars u Strelcu 4. novembra podstiče vas da razmišljate o finansijskoj sigurnosti i samostalnosti. Sada je trenutak da napravite plan i postavite dugoročne ciljeve.

Pun Mesec u Biku 5. novembra osvetljava vaše odnose. Možete doći do važnog uvida – da li neko u vašem životu daje isto koliko i vi? Ako ne, vreme je da preispitate granice.

Venera 6. novembra ulazi u vaš znak i donosi vam neodoljivu privlačnost i magnetizam. Ljubavni odnosi postaju strastveniji, a vi sigurniji u sebe. Uran 7. novembra može iznenada promeniti dinamiku odnosa, ali sve što se sada dešava vodi vas ka istini.

Strijelac

Mars ulazi u vaš znak 4. novembra i donosi vam ogroman nalet snage i želje za akcijom. Osećate da se život ponovo pokreće i da imate kontrolu nad svojim putem. Vaše ideje dobijaju zamah – sve što pokrenete sada ima dugoročni potencijal.

Pun Mesec u Biku 5. novembra fokusira se na posao i zdravlje. Moguće je da ćete osetiti potrebu da promenite rutinu ili radno okruženje. Slušajte svoje telo – znakovi iscrpljenosti traže pažnju.

Venera u Škorpiji 6. novembra donosi potrebu za tišinom i introspekcijom. Ako vas prošlost još uvek emotivno vuče, sada je vreme da je otpustite. Uran 7. novembra može doneti iznenadne obrate na poslu – ostanite fleksibilni.

Jarac

Vaša transformacija koja je započela tokom prethodnih nedelja sada ulazi u novu fazu. Početkom sedmice, dok se Mars smelo kreće u znak Strelca, osetićete unutrašnji poriv da završite sve što je započeto i da u tišini gradite sledeći korak ka svom cilju. Pun Mesec u Biku 5. novembra budi vaše stvaralačke talente i želju da pokažete svetu ono što ste do sada brižljivo pripremali.

Ulaskom Venere u Škorpiju 6. novembra, vaša društvena sfera oživljava. Ljudi koji su vam važni sada vas vide u novom svetlu, a neki odnosi mogu preći iz prijateljstva u nešto dublje. Na poslu, međuljudski odnosi postaju iskreniji, a vaša reč dobija težinu.

Krajem nedelje, kada Uran pokrene promene u vašem sektoru zadovoljstva, moguća su iznenađenja koja vas teraju da razmislite o prioritetima. Neočekivane prilike otvaraju vrata većoj slobodi i vedrijem pogledu na svijet.

Vodolija

Početkom nedelje Mars u Strelcu donosi vam želju da se povežete sa ljudima koji vas inspirišu. Bićete pokretač u društvu i izvor novih ideja. Vaša energija privlači pažnju, pa iskoristite to za saradnju i timske projekte.

Pun Mesec u Biku 5. novembra fokusira vas na dom i porodične odnose. Moguće je da ćete rešiti situaciju koja vas je opterećivala. Potreba za mirom postaje prioritet – posvetite se prostoru u kome boravite i unesite u njega više topline.

Venera u Škorpiji 6. novembra osvetljava karijeru i donosi mogućnost napretka. Bićete primećeni i nagrađeni za svoj trud. Uran 7. novembra može doneti promenu planova – ne žurite, svaka neočekivana situacija vodi vas korak bliže ispunjenju, piše 24sedam.

Ribe

Ove nedjelje osjetit ćete da vas Mars u Strijelcu podstiče da preuzmete više odgovornosti. Vaša ambicija raste, a zajedno s njom i potreba da ostvarite ono o čemu ste dugo sanjali. Fokusirajte se na planove koji zahtevaju rizik.

Pun Mjesec u Biku 5. novembra donosi mir kroz iskrenu komunikaciju. Bićete otvoreniji za dijalog, ali i za učenje. Možda ćete se suočiti s važnom odlukom, ali sve što sada razjasnite dugoročno vam donosi stabilnost.

Ulaskom Venere u Škorpiju 6. novembra, ljubavni život postaje dublji i intuitivniji. Osobi do koje vam je stalo sada možete reći ono što dugo ćutite. Uran 7. novembra budi potrebu za promenom okruženja – čak i kratko putovanje može vas osvježiti, piše naj žena.

Facebook komentari