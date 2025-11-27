Horoskop za utorak, 4. novembar: Ribe spremne na promene, Raku se javlja bivša ljubav, Djevici više novca

OVAN

POSAO: Moguće je da se od vas mnogo traži na novom radnom mestu i da ulažete dosta energije u posao. Maksimalno se trudite da odgovorite postavljenim visokim standardima.

LJUBAV: Želite da priuštite neko lijepo iznenađenje voljenoj osobi i spremni ste da se maksimalno posvetite vašoj ljubavi! Možete da očekujete povoljan dan za emocije.

ZDRAVLJE: Moguća je povišena temperatura kod vas u narednom periodu. Povedite računa o zdravlju generalno jer ćete sada bii skloni brojnim smetnjama na ovom polju.

BIK

POSAO: Pred vama je mogućnost da dođete do manjeg pomaka na poslovnom polju. Sreća vas prati danas i spremni ste da prigrlite sve dobre mogućnosti koje vam se na ovom polju ukažu.

LJUBAV: Pojavila se nova osoba u vašem životu i postepeno se zbližavate sa njom. Možete da se nadate veoma pozitivnoj emotivnoj atmosferi i ostvarenju ljubavne sreće i zadovoljstva.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa nogama kod vas u narednom periodu. Očekuje vas faza u kojoj ćete biti skloni i tegobama vezanim za cirkulaciju. Povedite računa o sebi.

BLIZANCI

POSAO: Moguće je da ste napravili neke manje propuste kada je u pitanju posao koji obavljate, pa vam neko greške može zameriti. Povedite računa o svojim poslovnim odlukama.

LJUBAV: Smatrate da je vaš partner veoma tvrdoglav i nije vam lako da izađete na kraj sa njim. Vaš odnos bi vremenom mogao da dođe do tačke usijanja na neki način.

ZDRAVLJE: Skloni ste problemima sa bešikom. Očekuje vas period u kojem biste mogli da imate probleme sa upalama, infekcijama i sličnim tegobama. Javite se vašem ljekaru.

RAK

POSAO: Čvrsto verujete da ćete uspeti da ostvarite ciljeve koje ste sebi zacrtali iako još uvek niste sigurni na koji način… Možete da očekujete da će vam sudbina ukazati novu šansu.

LJUBAV: Dolazi vam osoba iz prošlosti o kojoj ste dugo maštali. Pomirenje koje ste želeli je konačno moguće. Spremni ste da se maksimalno prepustite svojim emocijama sada.

ZDRAVLJE: Naglašeni su problemi sa kapilarima kod vas. Mogli biste da imate poteškoće kada su u pitanju vene i kardiovaskularni sistem generalno. Posavjetujte se sa ljekarom.

LAV

POSAO: Možete da očekujete pozitivne okolnosti kada je u pitanju pokretanje novih poslovnih projekata. Pred vama je period u kojem ćete želeti da budete posvećeni poslu.

LJUBAV: Nalazite se u stabilnoj emotivnoj vezi koja ima mogućnost da napreduje. Moguće je da ćete uskoro razmišljati o braku sa osobom do koje vam je iskreno stalo.

ZDRAVLJE: Moguć je pad imuniteta kod vas u narednom periodu. Dolazi faza u kojoj će vas pratiti malaksalost i problemi sa umorom. Nađite više vremena da se posvetite svom zdravlju.

DJEVICA

POSAO: Očekuje vas mogućnost da poboljšate svoju zaradu kroz neki dodatni posao koji vam neće biti težak. Možete da se nadate prilici koja će vam doneti više profia.

LJUBAV: Neočekivane promene na polju ljubavi vam dolaze iako možda niste sasvim spremni na tako nešto. Sa voljenom osobom ste spremni da probate neke nove stvari.

ZDRAVLJE: Povedite računa o leđima i osetljivoj kičmi koja vam može biti problematična tačka na polju zdravlja. Izbegavajte podizanje teškog tereta i pazite na svoja leđa.

VAGA

POSAO: Svojim trudom dolazite do bolje poslovne situacije i generalno ste zadovoljni onim što ste uspeli da postignete. Možete da očekujete pozitivne okolnosti na ovom polju.

LJUBAV: Povoljan je dan za novo poznanstvo koje bi moglo da vas vodi do ljubavne veze. Zanimljive promene vam slede kada je u pitanju vaše ljubavno polje danas.

ZDRAVLJE: Povedite računa o bolovima u stomaku koji bi mogli da vas prate. Pred vama je period u kojem ćete imati probleme sa varenjem i probavom, pa pripazite na ishranu.

ŠKORPIJA

POSAO: Očekuje vas prilika da sebi osigurate bolju poslovnu poziciju. Možete da se nadate generalno dobrom stanju na poslovnom polju. Povoljan vam je dan za ostvarenje planova.

LJUBAV: Komunikacija sa voljenom osobom je sve bolja i to vam unosi dosta dobrog raspoloženja. Možete da očekujete da ćete na ovom polju ostvariti dobro stanje.

ZDRAVLJE: Povedite računa o disajnim putevima koji bi mogli da vam budu osetljivi u narednom periodu. Skloni ste problemima sa plućima. Posavjetujte se sa ljekarom.

STRIJELAC

POSAO: Sve vam ide od ruke i ne biste trebali da imate veće poteškoće danas. Možete da očekujete generalno dobar dan. Poslovna situacija vam polako ide jednim stabilnijim tokom.

LJUBAV: Pored svog partnera imate sve ono što vam je potrebno. Uspeli ste da dođete do emotivnog sklada i harmonije. Možete da očekujete da će vaš odnos ići u dobrom smeru.

ZDRAVLJE: Puni ste energije, prija vam fizička aktivnost i vežbanje. Možete da očekujete da ćete danas generalno vi biti dobrog zdravlja. Povoljan dan je pred vama.

JARAC

POSAO: Ukoliko se bavite privatnim poslom možete da očekujete priliku da povećate svoj profit. Očekuje vas period u kojem ćete imati pozitivne okolnosti.

LJUBAV: Ukoliko ste u emotivnom odnosu sa osobom koja je rođena u vatrenom znaku, pred vama je period u kojem su moguće veoma burne promene. Emotivna strana vam je naglašena.

ZDRAVLJE: Povedite računa o probavi koja bi danas mogla da vam bude više nego osjetljiva. Očekuje vas period u kojem ćete biti prilično senzitivni, pa je važno da pazite na zdravlje.

VODOLIJA

POSAO: Konačno prolazi napet tempo pod kojim ste duže vreme funkcionisali pa ćete imati šanse da se malo opustite. Možete da očekujete povoljne okolnosti na ovom polju.

LJUBAV: Nemojte da se brinete jer ćete uspeti da rešite prolazne nesuglasice koje sada imate sa voljenom osobom. Vreme je da pokažete fleksibilnost u vašem odnosu.

ZDRAVLJE: Kičma vam je osetljiva i možete da budete podložni većim problemima sa leđima u narednom periodu. Pazite na sebe i na svoje zdravlje. Posavetujte se sa nekim fizioterapuetom.

RIBE

POSAO: Ulazite u fazu u kojoj ćete morati da presječete neke odluke i da stavite tačku na određene stvari. Pred vama je period u kojem ćete biti spremni na promjene.

LJUBAV: Stabilnost vam godi i dobro se osećate kada ste posvećeni voljenoj osobi pored koje imate sve ono što vam je potrebno. Možete da očekujete dobar period za ljubav.

ZDRAVLJE: Ne biste trebali da imate probleme kada je u pitanju polje zdravlja. Očekuje vas faza u kojoj ćete biti puni energije i dobrog raspoloženja! Uživajte u lijepom danu!

