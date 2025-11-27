Svaštara

U SRIJEDU STIŽE „LUNA DABRA“ – Ovu stvar obavezno uradite!

7.6K  
Objavljeno prije 1 sat

U srijedu, 5. novembra 2025. nebo će obasjati Dabrov super Mjesec, veći i svijetliji nego inače, jer će tada Mjesec biti najbliži Zemlji.

 Canva/Ilustracija

Nekada su američka domorodačka plemena ovaj Mjesec nazivali „Luna dabra“. Naime, to je bio period kada su dabrovi marljivo pripremali svoje brloge za zimu – simbol spremnosti, istrajnosti i sklada sa ritmovima prirode.
Zašto je ovo Supermjesec?

Kada Mjesec dosegne najbližu tačku Zemlji (perigej), čini se do 14 posto veći i do 30 posto svjetliji nego inače.

Pogledajte ka istoku odmah nakon zalaska Sunca – Mjesec će biti ogroman i sijati u toplim tonovima. Najbolji pogled biće s tamnog mjesta, daleko od svjetala gradova. Ako nebo bude vedro, odraz Mjeseca na rijekama i jezerima stvoriće gotovo filmski prizor.

Magična svjetlost

Dabrov Supermjesec je posljednji ove jeseni i znak da se sjeverna hemisfera polako priprema za duže zimske noći. Zato, 5. novembra izađite vani, podignite pogled ka nebu i dopustite zlatnoj svjetlosti dabrovog Mjeseca da vas podsjeti koliko smo povezani s ritmom svemira.

Upravo zbog toga je ovaj Supermjesec tako čaroban. Njegova svjetlost nas podsjeća da priroda slijedi svoje cikluse, a mi smo dio nje. Čak i ako je zima pred vratima, može nas inspirisati da najduže noći provedemo uz malo magične svjetlosti i pozitivne energije, piše alo.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh