Pun Mjesec u Biku 5.11. – Prognoza za sve znakove Zodijaka

Pun Mjesec 5.11.2025. odvija se u znaku Bika, i to u fazi Super Mjeseca – trenutku kada je Mjesec najbliži Zemlji i njegov utjecaj na našu svijest, emocije i odluke postaje snažniji nego inače.

Energija Bika povezana je s materijalnim svijetom, stabilnošću, vrijednostima, samopoštovanjem i osjetilnim zadovoljstvom.

Zato ovo razdoblje donosi jasne spoznaje o tome što nas uistinu ispunjava i što želimo zadržati u svom životu, a što više nema temelja da ostane.

Kako će se ta energija odraziti na svaki znak Zodijaka?

Ovan

Pun Mjesec donosi vam potrebu da se usredotočite na ono što daje osjećaj sigurnosti i vrijednosti.

Možda ćete prepoznati da se neki vaši planovi ne temelje na stvarnim prioritetima, već na potrebi da dokažete nešto drugima.

Ovo je trenutak da usporite i vratite fokus na ono što je za vas stvarno važno.

Financijska pitanja, ulaganja i način na koji koristite svoju energiju sada traže reviziju.

Što god da odlučite, neka dolazi iz smirenosti, a ne iz poriva.

Stabilnost koju gradite sada, ostat će dugoročno.

Bik

Pun Mjesec u vašem znaku snažno osvjetljava vaše emocije, želje i unutarnje procese.

Osjećat ćete da se nešto u vama mijenja – kao da završavate jedno razdoblje i otvarate prostor za novi početak.

Sve što vam više ne donosi osjećaj mira i autentičnosti, sada će se prirodno rasplinuti.

Važno je poslušati svoj unutarnji glas i vjerovati intuiciji, čak i ako vam razum govori suprotno.

Ovo je moćan trenutak osobnog rasta: prepoznajte koliko ste sazreli i koliko ste sposobni birati život u skladu sa sobom.

Blizanci

Za Blizance, puni Mjesec otvara područje podsvijesti i unutarnjeg svijeta.

Emocije koje su dugo bile potisnute sada mogu isplivati, možda kroz snove, nostalgiju ili neočekivane uspomene.

Ako se pojavi potreba za samoćom, poslušajte je.

Ovo je razdoblje introspekcije i duhovnog čišćenja – prilika da otpustite sve što vam crpi energiju.

Kada to učinite, osjetit ćete jasnoću i mir kakav niste dugo imali.

Rak

Pun Mjesec vas potiče na preispitivanje odnosa i društvenih veza.

Ljudi iz vaše okoline mogli bi vam na neki način pokazati koliko ste napredovali i što vam je danas važno u prijateljstvima.

Mogući su i iznenadni obrati u odnosima – prekid s onima koji više ne dijele vašu vibraciju ili, suprotno tome, jačanje povezanosti s osobama koje vas istinski razumiju.

Sve što se sada događa ima za cilj uskladiti vas s onima koji podržavaju vaš rast.

Lav

Lavovi će tijekom ovog punog Mjeseca osjetiti snažan pritisak na polju karijere i životnih ciljeva.

Mnogi će se suočiti s pitanjem – jesam li doista na putu koji želim?

Neki će napokon dobiti priznanje za svoj rad, dok će drugi shvatiti da im sadašnji smjer više ne pruža osjećaj ispunjenja.

Nemojte se bojati promjene.

Mjesec u Biku naglašava važnost stabilnosti, ali i autentičnosti – bolje je napraviti hrabar, ali iskren zaokret, nego ustrajati u nečemu što vas iscrpljuje.

Djevica

Djevice će osjetiti duboku potrebu za proširenjem vidika.

Energija punog Mjeseca aktivira područje znanja, filozofije i duhovnog rasta.

Pojačava se želja za novim iskustvima, putovanjima, učenjem ili duhovnim istraživanjima.

Ovo je vrijeme kada možete dobiti važan uvid koji mijenja vaš pogled na život.

Ne pokušavajte sve racionalno objasniti – dopustite da vas intuicija vodi.

Ponekad su odgovori jednostavni, ali ih vidimo tek kada se prestanemo truditi razumjeti sve do kraja.

Vaga

Za Vage je ovo razdoblje dubokih unutarnjih transformacija.

Puni Mjesec osvjetljava područje zajedničkih resursa, intimnosti i emocionalne bliskosti.

Možda ćete uočiti koliko dajete drugima i što zauzvrat primate.

Odnosi koji su temeljeni na iskrenosti i povjerenju sada će se produbiti, dok će oni koji počivaju na nesigurnosti ili potisnutim frustracijama doći do točke preokreta.

Moguće su i promjene u zajedničkim financijama ili u načinu na koji dijelite energiju s partnerom.

Škorpion

Škorpionima ovaj puni Mjesec donosi snažnu dinamiku u odnosima.

Sve što je bilo potisnuto u partnerskim odnosima sada izlazi na površinu.

Može doći do otvorenih razgovora, suočavanja, ali i važnih odluka koje vode prema iskrenijoj povezanosti.

Ovo je razdoblje u kojem trebate postaviti jasne granice, ali i prepoznati kada je vrijeme za oprost.

Neki Škorpioni mogu započeti novi odnos koji nosi karmičku dimenziju, dok drugi napokon zatvaraju staro poglavlje i osjećaju olakšanje.

Strijelac

Strijelci će pod utjecajem punog Mjeseca preispitati svakodnevne navike, posao i odnos prema tijelu.

Ako osjećate umor ili zasićenje, to je znak da je vrijeme za promjenu ritma.

Ovo je idealan trenutak da se posvetite zdravijem načinu života i organizaciji vremena.

Mnogima će se javiti potreba za većom disciplinom, ali i za mirom u svakodnevici.

Djelujte promišljeno, ne brzajte – Mjesec vas uči kako ravnoteža između aktivnosti i odmora donosi najtrajnije rezultate.

Jarac

Jarci će osjetiti potrebu da izraze ono što su dugo potiskivali.

Puni Mjesec naglašava polje kreativnosti, romantike i osobnog izražavanja.

U vama se budi želja da ponovno osjetite radost, spontanost i inspiraciju.

Ako ste dugo bili usmjereni samo na obveze, sada je trenutak da dopustite sebi više lakoće i igre.

Mnogi Jarci mogu se zaljubiti, obnoviti strast u postojećoj vezi ili pronaći novu inspiraciju kroz umjetnost i stvaranje.

Vodenjak

Za Vodenjake, energija punog Mjeseca usmjerena je na dom, obitelj i unutarnju stabilnost.

Moguće je da će se pojaviti situacije koje traže vašu emocionalnu prisutnost kod kuće – razgovori s članovima obitelji, obnavljanje odnosa ili fizičke promjene u prostoru u kojem živite.

Ovo je dobar trenutak za vraćanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života.

Kada vaš dom postane izvor mira – i vanjski svijet reagira skladnije.

Ribe

Ribe će tijekom punog Mjeseca osjetiti snažnu potrebu za komunikacijom, učenjem i dijeljenjem ideja.

Mogući su važni razgovori, nova poznanstva ili prilike za izražavanje kroz pisanje, podučavanje ili umjetnički rad.

Vaše riječi sada imaju težinu, ali i iscjeljujuću moć.

Pazite samo da govorite iz srca, a ne iz emocija koje prolaze.

Ovo je razdoblje kada možete stvoriti nove mostove – kako s drugima, tako i sa samima sobom.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

