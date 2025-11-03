Šta se dešava s tijelom kada pacijent umire: Medicinska sestra objasnila postepeno “gašenje”

Sarah Holmes, glavna medicinska sestra u bolnici Marie Curie u Velikoj Britaniji, navodi da kako se tijelo usporava, ljudi postaju umorniji i više spavaju. Jedu i piju manje jer probavni sistem počinje da se “isključuje”.

Tokom ovog perioda, koji se ponekad naziva i prelaznom fazom, pacijentima može biti potrebna veća pomoć pri obavljanju svakodnevnih zadataka i mogu imati poteškoća s govorom. Ova faza možda nije toliko očigledna kod pacijenata koji pate od degenerativnih bolesti poput demencije ili Parkinsonove bolesti, jer ovi simptomi odražavaju simptome njihove bolesti, prenosi Klix.

Zbog smanjenog apetita, nije neuobičajeno da pacijenti uđu u stanje ketoze, pri čemu tijelo sagorijeva masti za energiju umjesto glukoze, što rezultira značajnim gubitkom težine.

Svi ovi simptomi će se postepeno pogoršavati sve do posljednjih trenutaka pacijenta – kada će mu disanje postati nepravilno, cirkulacija usporiti, a otkucaji srca usporavati.

Kod otprilike trećine pacijenata, tada se događa “prividni” poravak i oni će doživjeti iznenadni nalet mentalne jasnoće prije smrti. Na nekoliko minuta, sati, a ponekad i dana, pacijenti će se vratiti u “normalno” stanje. U nekim slučajevima će čak pokazati znakove oporavka.

Istraživanja su pokazala da ljudski mozak funkcioniše normalno funkcioniše veoma kratko nakon što srce prestane kucati. Zbog toga neki ljekari pozivaju na mijenjanje standardne prakse koja propisuje da se ljudi proglašavaju mrtvima nakon tri do pet minuta nedostatka kisika u mozgu, budući da bi ovi pacijenti teoretski još uvijek mogli biti reanimirani.

Posljednja stvar koja se događa prije smrti je vrlo primjetna promjena u disanju, nazvana Cheyne-Stokesovo disanje. Pacijent će napraviti niz brzih udaha nakon kojih slijede dugi periodi bez disanja.

“Naposljetku, disanje i otkucaji srca prestaju s radom, a nakon toga i mozak. Obično je to vrlo miran proces u kojem se, u većini slučajeva, ljudi jednostavno ‘ugase’. Često podsjećam porodice na to da se palijativna odnosi na život, a ne na smrt. Samo umiranje je kratko. Baš kao i rođenje, čin napuštanja svijeta je kratak, kao i dolazak na njega”, kazala je Sarah Holmes za Ladbible.

Facebook komentari