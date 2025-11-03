Kolač koji osvaja i bez kapi maslaca – mek, kremast i neobično ukusan!

Ako volite kremaste kolače koji se lako pripremaju, a izgledaju i imaju ukus kao iz slastičarne, ovaj recept će vas oduševiti.

Pravi se od jednostavnih sastojaka koje već imate kod kuće, a rezultat je mekan, čvrst i savršeno izbalansiran kolač.

Sastojci:

Za biskvit:

6 bjelanaca

prstohvat soli

50 g šećera

sok od 1/2 limuna

80 g brašna

50 g šećera u prahu

Za kremu:

6 žumanaca

150 g šećera

800 ml mlijeka

2 kesice pudinga od Vanilije

100 g mljevenih badema

Za glazuru:

300 ml vode

3 supene kašike šećera

1 supena kašika instant kafe

1 supena kašika kakao praha

2 supene kašike brašna

Priprema:

Biskvit: Umutite bjelanca sa prstohvatom soli, dodajte šećer i limunov sok, pa lagano umiješajte brašno i šećer u prahu. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 175°C oko 30–35 minuta. Ohladite.

Krema: U 200 ml hladnog mlijeka razmutite puding, šećer, vanilin šećer i žumanca. Ostatak mlijeka (600 ml) zagrijte do vrenja, pa sipajte smjesu uz stalno miješanje. Kuhajte dok se ne zgusne i postane čvrsta. U vruću kremu dodajte mljevene bademe, promiješajte i ostavite da se ohladi.

Glazura: U šerpi pomiješajte vodu, šećer, instant kafu i brašno. Kuhajte dok se ne zgusne, zatim ohladite.

Slaganje: Na ohlađen biskvit nanesite kremu, zatim ravnomjerno rasporedite glazuru od kafe. Po želji pospite naribanim kokosom ili bijelom čokoladom. Kolač je lagan, kremast i aromatičan, a ono što ga čini posebnim jeste to što u kremi nema maslaca — ipak je čvrsta, bogata i predivnog okusa. Savršen izbor kad želite nešto što izgleda luksuzno, a priprema se jednostavno.

