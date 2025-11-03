Kolač koji osvaja i bez kapi maslaca – mek, kremast i neobično ukusan!

Ako volite kremaste kolače koji se lako pripremaju, a izgledaju i imaju ukus kao iz slastičarne, ovaj recept će vas oduševiti.
Pravi se od jednostavnih sastojaka koje već imate kod kuće, a rezultat je mekan, čvrst i savršeno izbalansiran kolač.
Sastojci:
Za biskvit:
6 bjelanaca
prstohvat soli
50 g šećera
sok od 1/2 limuna
80 g brašna
50 g šećera u prahu
Za kremu:
6 žumanaca
150 g šećera
800 ml mlijeka
2 kesice pudinga od Vanilije
100 g mljevenih badema
Za glazuru:
300 ml vode
3 supene kašike šećera
1 supena kašika instant kafe
1 supena kašika kakao praha
2 supene kašike brašna
CIJELU PRIPREMU KOLAČA POGLEDAJTE U VIDEU ISPOD:
Priprema:
Biskvit: Umutite bjelanca sa prstohvatom soli, dodajte šećer i limunov sok, pa lagano umiješajte brašno i šećer u prahu. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 175°C oko 30–35 minuta. Ohladite.
Krema: U 200 ml hladnog mlijeka razmutite puding, šećer, vanilin šećer i žumanca. Ostatak mlijeka (600 ml) zagrijte do vrenja, pa sipajte smjesu uz stalno miješanje. Kuhajte dok se ne zgusne i postane čvrsta. U vruću kremu dodajte mljevene bademe, promiješajte i ostavite da se ohladi.
Glazura: U šerpi pomiješajte vodu, šećer, instant kafu i brašno. Kuhajte dok se ne zgusne, zatim ohladite.
Slaganje: Na ohlađen biskvit nanesite kremu, zatim ravnomjerno rasporedite glazuru od kafe. Po želji pospite naribanim kokosom ili bijelom čokoladom. Kolač je lagan, kremast i aromatičan, a ono što ga čini posebnim jeste to što u kremi nema maslaca — ipak je čvrsta, bogata i predivnog okusa. Savršen izbor kad želite nešto što izgleda luksuzno, a priprema se jednostavno.