Super Mjesec u Biku 5. novembra ISTINSKA PROMJENA UVIJEK POČINJE IZNUTRA…

5.11.2025, Mjesec doseže puninu u znaku Bika i pritom se nalazi na svojoj najbližoj tački Zemlji – što ovu lunaciju čini Super Mjesecom i jednim od najupečatljivijih događaja godine.

Njegova svjetlost neće samo obasjati nebo, već i naša unutarnja stanja, osjećaje i odnose. Sve ono što nam pruža sigurnost, ali i ono čega se još ne možemo odreći, izlazi na površinu.

Ova lunacija čini drugu u nizu tri uzastopne faze Super Mjeseca koje obilježavaju kraj godine. Svaki od njih donosi pojačane emocije i ubrzane unutrašnje promjene, ali upravo ovaj u Biku naglašava potrebu da se vratimo jednostavnosti, tijelu i sadašnjem trenutku.

Uzemljenje usred promjena

U astrologiji se kaže da je Mjesec u Biku uzvišen – jer u ovom znaku lunarni principi poput mekoće, saosjećanja i emocionalne stabilnosti dolaze do svog punog izražaja. To je arhetip topline, brige i podrške.

Kada je Mjesec u Biku, naglašava se važnost udobnosti, sigurnosti i senzualnog uživanja u životu. Ova energija nas uči kako se vratiti jednostavnim stvarima – hrani, odmoru, tišini i dodiru – svemu što tijelo doživljava kao dom.

Pun Mjesec u Biku poziva nas da zastanemo i osjetimo tlo pod nogama. Da prepoznamo što nas uistinu podržava, a što nas troši. Da njegujemo vlastite resurse i zahvalimo na onome što već imamo.

Aktivacija osi Bik–Škorpion ističe i paradoks: želju za stabilnošću i istovremeno potrebu za promjenom. Upravo sada možemo naučiti da razlikujemo kad je potrebno čuvati ono što smo izgradili – a kad pustiti da se stara forma raspadne kako bi nastala nova.

Ova lunacija donosi i važan aspekt – opoziciju između Mjeseca i Lilith, koja se nalazi u konjunkciji sa Suncem u Škorpionu.

Lilith je točka na Mjesečevoj orbiti najudaljenija od Zemlje i simbolizira neukroćeni, instinktivni, sirovi ženski princip – arhetip slobodne energije koja ne pristaje na potiskivanje i traži autentičnost iznad svega.

Lilith nas podsjeća da prihvatimo ono što je divlje, neuredno, neudobno. Da osvijetlimo ljutnju, seksualnost, strast i snagu koje su često bile potisnute zbog društvenih normi.

U ovom aspektu susreću se dvije strane ženstvenosti – Mjesec u Biku koji predstavlja brižnost, sigurnost i mekoću i Lilith u Škorpionu, koja donosi strast, moć i instinktivnu slobodu.

Zajedno nas uče da istinska cjelovitost nastaje tek kada prigrlimo oba pola – i svjetlo i sjenu, i nježnost i snagu.

Venerini aspekti – Transformacija kroz odnose

Vladar ovog punog Mjeseca je Venera, koja se u trenutku lunacije nalazi u kasnim stupnjevima Vage, u napetom kvadratu s Jupiterom u Raku i Plutonom u Vodenjaku.

Zanimljivo, prethodni mladi Mjesec u Vagi (21.10.) odvijao se gotovo na istom stepenu na kojem je Venera sada, što sugeriše da se teme započete tada sada razotkrivaju i dolaze do vrhunca.

Kvadrat Venere i Plutona pojačava emocionalnu dubinu i intenzitet u odnosima. Na površinu mogu isplivati potisnute želje, strahovi od gubitka ili potrebe za kontrolom. Ovo je trenutak kada nas odnosi mogu transformirati – ako dopustimo istini da izađe na vidjelo.

S druge strane, kvadrat s Jupiterom može donijeti pretjerivanja – u davanju, trošenju ili očekivanjima. Ključ je u ravnoteži: davati s otvorenim srcem, ali bez vezivanja za ishod.

Ovi aspekti nas uče da ljubav i obilje ne dolaze kroz kontrolu, već kroz povjerenje, autentičnost i spremnost da budemo ranjivi.

Venera se dodatno povezuje s Neptunom u Ribama i Uranom u Blizancima putem inkonjunkcija, te s Hironom u Ovnu kroz opoziciju, tvoreći takozvani Bumerang Jod.

Ova konfiguracija produbljuje teme iscjeljenja koje su započele još za vrijeme prethodnog mladog Mjeseca. Posebno naglašava rane koje nosimo u sferi odnosa – osjećaj da moramo davati više nego što primamo, da moramo biti „dovoljni“ da bismo zaslužili ljubav.

Opozicija Venere i Hirona otvara prostor za nježnije odnose prema sebi – za brigu o dijelovima nas koji su naučili poistovjećivati ljubav s boli.

Istovremeno, veze Venere s Neptunom i Uranom podsjećaju nas koliko lako možemo izgubiti granice kada želimo spasiti druge. Ako osjetite iscrpljenost, to je znak da je vrijeme vratiti energiju sebi i otpustiti ono što nije vaše.

Snaga trenutka – Svjetlost koja dolazi iznutra

Dok Mjesec u Biku doseže svoj vrhunac, Mars i Merkur u Strijelcu te opozicija s Uranom unose dinamiku i poticaj na promjenu. Neki će osjetiti potrebu za važnim razgovorima, jasnim odlukama ili hrabrim koracima naprijed.

No, istovremeno nas ovaj Super Mjesec podsjeća da istinska promjena uvijek počinje iznutra – u trenutku kada pronađemo mir usred pokreta, i kada se povežemo s dijelom sebe koji je stabilan, bez obzira na vanjske okolnosti.

Transformacija ne mora uvijek biti borba. Ponekad je dovoljno – dopustiti da se dogodi.

Ključna poruka Super punog Mjeseca u Biku

Usporite, osluškujte tijelo i poštujte svoje granice. Njegujte ono što vam daje snagu, otpustite ono što vas troši.

Svjetlost koja vas vodi nije samo na nebu – ona je već u vama

