Na dane oko punog Mjeseca OTVOREN JE ZVJEZDANI PORTAL za ulazak u novu dimenziju svjesnosti!

Smatra se da je zvjezdani portal za ulazak u novu dimenziju svjesnosti otvoren tri dana prije i tri dana poslije dana punog Mjeseca.

Mjesec tradicionalno predstavlja ženski aspekt koji je u vezi s plodnošću, oplodnjom, rastom i razvojem. Kako puni Mjesec uvijek obasja i dijelove skrivenoga, nesvjesnoga, tako je za punog Mjeseca lakše izraziti potisnute emocije s razine nesvjesnog.

Možemo reći da je način izražavanja tradicionalno podijeljen na tipično muški i tipično ženski. Takvo energetsko stanje povezano je s dubokim uvidima ili pak s intenzivnim osjećajima, tenzijama.

Naučiti prepoznavati i ponašati se u skladu s Mjesečevim fazama tradicionalno se smatra temeljem mudrosti, zbog mogućnosti sagledavanja, gradnje i doživljavanja iskustva kojeg nazivamo život na planetu Zemlja.

Puni Mjesec, također, predstavlja prijemnik frekvencija sa Zemlje i u punom krugu je odašilje svemiru. Narodni običaj da se punom Mjesecu pokazuje novčanica u lijevoj, visoko uzdignutoj ruci proizlazi iz iskonskog vjerovanja da puni Mjesec oplođuje naše želje. Magijska je uputa vezana uz važnost shvaćanja da će Mjesec doslovno odaslati vašu poruku. To znači da će on upravo ono vaše najistinskije, najiskonskije stanje prepoznati i odaslati kao vašu želju.

Pokažite punom Mjesecu ono što želite. Ako postoji strah u srcu, slabost u tijelu ili neodlučnost u umu, sada je trenutak da učinite ono najbolje – a to je da podržite komunikacijske odnose unutar sebe. Odlučite početi surađivati sa samim sobom.

Nakon što smo prošli doba matrijarhata i patrijarhata, ulazimo u doba djeteta. U svim ovim strahotama modernog doba, možda je vrijeme da pogledamo oko sebe dječjim očima. Iskreno, spontano, kreativno i s puno ljubavi, i uvijek „k meni" – govori Božica neba.

Nakon što smo prošli doba matrijarhata i patrijarhata, ulazimo u doba djeteta. U svim ovim strahotama modernog doba, možda je vrijeme da pogledamo oko sebe dječjim očima. Iskreno, spontano, kreativno i s puno ljubavi, i uvijek „k meni“ – govori Božica neba.

Obred štovanju triju temeljnih aspekata osobnosti

Licem se okrenite prema Istoku, smjeru novog početka, i neka je Rafael s vama. Ispred sebe, u obliku istostraničnog trokuta, složite devet lučica, tako da na svaki vrh trokuta stavite po tri. Obred se temelji na štovanju triju temeljnih aspekata osobnosti, a to su: unutarnje dijete, unutarnja žena i unutarnji muškarac.

Budite svjesni svojeg tijela od stopala do tjemena. Ako je moguće, budite bosi, i u laganoj odjeći od prirodnih materijala. Sebe i mjesto na kojem vršite obred proglasite svetim.

Paleći prvu lučicu na vrhu trokuta, izgovorite: „Svjesno podupirem i ljubim dijete u sebi. Vjerna sam djetetu u sebi.“

Paleći drugu lučicu na donjem desnom vrhu trokuta, izgovorite: „Svjesno podupirem i ljubim ženu u sebi. Vjerna sam ženi u sebi.“

Paleći treću lučicu na donjem lijevom vrhu trokuta, izgovorite: „Svjesno podupirem i ljubim muškarca u sebi. Vjerna sam muškarcu u sebi.“

Taj postupak ponovite još dva puta, tako da upalite svih devet lučica.

Meditacija uz svjetlost koju ste upalili neka je samo vaša.

