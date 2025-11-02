Koliko često trebate mijenjati jastuk? Stručnjaci objašnjavaju zašto je to važno

Stručnjaci za san objašnjavaju koliko često treba menjati jastuk i zašto je to zapravo važno.

Kada je vrijeme za promjenu jastuka?

Preporučuje se zamjena jastuka svake jedne do dvije godine, iako ćete ga u nekim slučajevima morati mijenjati češće ili rjeđe, objasnila je za Well+Good Čelsi Roršajb, stručnjakinja za san i neuronaučnica u Vesperu, prenosi Miss7.

Koliko će vaš jastuk trajati zavisi od toga od čega je napravljen. Kvalitetni jastuci od memorijske pjene mogu trajati i do tri godine prije nego što ih treba zamijeniti. Jastuci od perja, s druge strane, imaju kraći vijek trajanja i trebalo bi ih zamijeniti nakon godinu dana. Međutim, jastuci od lateksa su izuzetno izdržljivi, prema riječima Dereka Hejlsa, osnivača i direktora kompanije NapLab. Oni mogu trajati i do pet godina, dok jastuci od poliestera ili perja obično traju do tri godine.

Ipak, taj vijek trajanja zavisi i od toga koliko dobro brinete o svom jastuku, objašnjava Hejls. Ako redovno perete jastuke, koristite zaštitne navlake i čistite ih po potrebi, vjerovatno ćete produžiti njihov vijek. Ali postoje i situacije kada ćete ih morati češće mijenjati – na primjer, ako vaši kućni ljubimci spavaju na vašem jastuku, ako se mnogo znojite ili ako ga rijetko perete. Masna koža, znoj i svakodnevna upotreba mogu značiti da vaš jastuk neće trajati onoliko koliko bi trebao.

Možda vam se čini da je prerano da zamijenite jastuk, pogotovo ako spolja još izgleda dobro. Ali evo jednostavnog testa:

„Ako presavijete jastuk na pola i on ostane presavijen, više ne pruža odgovarajuću potporu“, kaže Den Kafri, stručnjak za san u Slipopolisu. A ono što se dešava unutar tog pahuljastog pravougaonika često je važnije od onoga što se vidi izvana – i evo kako to može uticati na vas.

Mogu li stari jastuci izazvati zdravstvene probleme?

Da – i neki problemi mogu biti ozbiljni. Evo šta trebate znati o mogućim zdravstvenim rizicima:

Bol i promjene držanja

Kada vam jastuk postane spljošten ili grudvast, više ne pruža dovoljnu potporu vratu tokom spavanja, kaže dr. Roršajb. To može dovesti do istezanja mišića i zglobova, pa i do bolova u vratu i ramenima. Ali to nije sve.

„Vaša kičma može izgubiti ravnotežu, što dovodi do neprirodnog položaja tijela dok spavate“, dodaje ona. Takav položaj može povećati napetost u leđima, vratu i ramenima, što s vremenom može uzrokovati hronične bolove i loše držanje.

Glavobolje

Napetost koja se nakuplja u vratu i ramenima zbog neadekvatne potpore može kod nekih ljudi izazvati tenzione glavobolje ili čak migrene, objašnjava dr. Roršajb. Dakle, ako se budite s glavoboljom iako ste se naspavali, vaš jastuk bi mogao biti uzrok.

Otežano disanje

Zdravlje vaših disajnih organa također može biti ugroženo. Jastuci mogu postati leglo grinja, mrtvih ćelija kože, buđi i bakterija – čak i ako izgledaju čisto. Dr. Roršajb kaže da ovo mikroskopsko nakupljanje može izazvati alergijske reakcije ili pogoršati stanja poput astme, što dovodi do otežanog disanja i lošijeg sna.

Smanjen kvalitet sna

Ako spavate na neudobnom jastuku, vjerovatno ćete se prevrtati cijelu noć. Ti mali prekidi sna mogu vas spriječiti da uđete u fazu dubokog odmora, iako ste fizički u krevetu osam sati.

„Jastuk koji je previše ravan ili ne podržava dobro vaš vrat može uzrokovati djelimično blokiranje disajnih puteva tokom sna“, napominje dr. Roršajb. To može dovesti do učestalijeg hrkanja, a ako već imate opstruktivnu apneju, simptomi se mogu pogoršati.

Iritacija kože

Na kraju, tu je i vaša koža. Stari jastuk koji je izgubio oblik zapravo je poput sunđera koji upija ulje, prljavštinu i bakterije. Drugim riječima, može izazvati iritaciju kože i pojavu akni. Dakle, ako vodite računa o njezi lica, a i dalje imate probleme s kožom, možda je upravo jastuk krivac.

Novi jastuk – bolji san

Možda izgleda kao sitnica, ali jastuk ima veliku ulogu u kvalitetu vašeg sna. Bacanje jastuka koji „izgleda u redu“ može se činiti nepotrebnim, ali stručnjaci za san tvrde da se redovna zamjena isplati. Vremenom, jastuk koji ne pruža dovoljno potpore, zajedno s grinjama i nakupljenim bakterijama, može neprimjetno uticati na vaše zdravlje i san.

Jastuk bi trebalo mijenjati svake jedne do dvije godine. Ako niste sigurni kada je vrijeme za zamjenu, uradite test savijanja večeras. Ako ostane savijen, grudvast ili ravan – vrijeme je za novi. Pronađite jastuk koji odgovara vašem načinu spavanja i probudit ćete se odmorniji nego prije, prenose Vijesti.

