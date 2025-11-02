Ljubav će ih posjetiti: Novembar sprema najljepša iznenađenja za 5 znakova, zaljubit će se do ušiju

Novembar 2025. simbolizuje transformaciju. Umjesto da se fokusirate na ono što je spolja, posmatrajte ono što je unutar vas. Ovo nije vrijeme da se plašite promjena, već da ih prihvatite. Ne plašite se onoga kroz šta morate proći da biste izgradili vezu koja traje.

Naredne nedjelje donose mnogo retrogradne energije: Merkur je u retrogradu u Strijelcu od 9. do 18. novembra, Uran se kreće retrogradno u Biku od 7. novembra, Jupiter ulazi u retrograd u Raku od 11. novembra, a Saturn i asteroid Ceres ponovo kreću direktno. Ovo je vrijeme za introspektivno promišljanje i priliku da veza dobije novu dimenziju.

Blizanci

Za Blizance, ljubav u novembru dolazi na pravi način. Dajte sebi vremena da sagledate svoje želje i pravac kretanja. Kao vazdušni znak, ne volite stagnaciju, ali važno je pažljivo birati svoj put i biti svjestan posljedica svojih odluka.

Mars ulazi u Strijelca 4. novembra, donoseći inicijativu u ljubavnom životu. Ipak, sa retrogradnim Merkurom od 9. do 18. novembra, najbolje je uzeti pauzu i razmisliti pre nego što donesete konačne odluke.

Bik

Bikovi treba da pristupe novim počecima strpljivo. Mlad Mjesec u Škorpiji 20. novembra donosi mogućnost zanimljivih poznanstava, ali važno je ne žuriti i ne stvarati lažan osećaj sigurnosti.

Venera ulazi u Škorpiju 6. novembra i pojačava strasti, dok retrogradni Merkur od 18. do 29. novembra može doneti susrete sa prošlošću ili bivšim partnerima. Posmatrajte ponašanje partnera i razmislite da li biste želeli da vam bude blizak prijatelj i podrška, bez pritiska na definisanje veze.

Djevica

Djevice treba da daju sebi prostor da razumiju dublje značenje svog ljubavnog života. Saturn u Ribama donosi karmičke lekcije, ali može biti zbunjujući dok se ne završi njegova retrogradna faza.

Saturn ponovo staje direktno 27. novembra, što omogućava Devicama da uđu u fazu donošenja odluka koje podržavaju lični rast i život kakav žele da žive. Ovo ne znači nužno prekid veze, već procjenu da li ista zaista doprinosi vašem razvoju.

Škorpija

Škorpije su u fazi promene u ljubavnom životu od 2018. godine, od kada je Uran u Biku. Raniji periodi Urana razotkrivali su ono što ne funkcioniše, dok sada imate priliku da izaberete ono što je u skladu sa vašom dušom.

Uran u retrogradnom hodu od 7. novembra pruža posljednju priliku da donesete važne odluke prije nego što Uran trajno pređe u Blizance 25. aprila 2026. Venera u Škorpiji od 6. novembra pomaže da se fokusirate na ljubav prema sebi i na odnose koji zaista imaju smisla za vaše srce.

Jarac

Jarčevi treba da obrate pažnju na detalje u vezi. Jupiter u Raku donosi šanse za sreću, ali tokom retrograda od 11. novembra do 10. marta 2026. važno je fokusirati se na lične vrijednosti, uvjerenja i želje za budućnost.

Budite iskreni prema sebi i partneru o svojim potrebama, granicama i planovima, uključujući brak i finansije. Ljubav može biti prisutna, ali samo iskrenost i jasnoća grade trajne veze, navodi Elle.

