Financijski horoskop od 3.11. do 9.11.: Škorpioni ostvaruju ciljeve, Ribama raste zarada!

Vage bi trebale iskoristiti prvu polovicu tjedna da riješe administrativne poslove i financijske obaveze. Trošenje novca zahtijeva oprez – sve što nije nužno, treba pričekati. Vodenjaci, planetarni utjecaji pozivaju na oprez i racionalnost. Moguće su i provokacije u poslovnom okruženju. Najmudrije je ne ulaziti u sukobe i zadržati profesionalnost.

Početak studenog/novembra donosi pojačanu napetost u području financija, karijere i svakodnevnih obaveza. Planetarni raspored u ovom tjednu potiče nas da preispitamo način na koji zarađujemo, trošimo i koristimo svoju energiju.

Ovo je razdoblje u kojem mnogi mogu osjetiti umor, zasićenje ili sumnju u vlastite planove, no upravo to može postati povod za dublju promjenu.

Glavni izvor nestabilnosti bit će Merkur, koji se već nalazi u znaku Strijelca i djeluje raspršeno, a 9.11. ulazi i u retrogradno kretanje. Zbog toga se mogu pojaviti odgode, nesporazumi i krivi zaključci u poslovnim dogovorima.

Uz to, Venera u Škorpionu od 6.11. ulazi u zahtjevnu fazu koja crpi snagu i unosi tenzije u odnose i emotivna ulaganja.

Najpametnije je važne poslove, pregovore i financijske odluke završiti do 5.11., jer kasnije tjedan postaje energetski težak.

Kao dodatni izazov, Uran 8.11, postaje napet i nepredvidiv, što donosi zbunjenost i osjećaj da se gubi smjer. Oni koji prebrzo mijenjaju planove ili pokušavaju forsirati stvari mogli bi se susresti s otporom.

Ovan

Ovnovi će ući u tjedan u kojem se traži strpljenje i smirenost. Premda žele djelovati i ostvariti više, okolnosti će biti takve da se neke situacije ne mogu ubrzati.

Pod utjecajem Urana, intuicija im može biti zamućena pa bi bilo dobro da ne riskiraju s novim poslovima ili ulaganjima.

Kupnje i transakcije najbolje je obaviti prije srijede, jer kasnije raste vjerojatnost impulzivnog trošenja ili nezadovoljstva zbog donesenih odluka.

U drugom dijelu tjedna bolje je povući se i sagledati širu sliku.

Bik

Za Bikove ovaj tjedan otvara priliku da vide koliko su napredovali. Možda će im se činiti da su nadomak ostvarenja nečega važnog, no važno je ne forsirati i ne ubrzavati događaje.

Astrolozi preporučuju da Bikovi učvrste pozicije na poslu i budu oprezni pri donošenju odluka, jer pretjerana aktivnost sada može dati suprotan rezultat.

Analiza poslovne situacije i planiranje budućih koraka donijet će više koristi nego nova ulaganja. Postoji mogućnost otkrivanja dodatnih izvora zarade, ali važno je ostati realan i ne upuštati se u riskantne projekte.

Energija riječi i misli sada je izrazito jaka – ono na što se Bik usredotoči ima potencijal da se manifestira u stvarnosti.

Blizanci

Blizanci bi mogli osjetiti manjak volje i motivacije. Merkur, njihov vladajući planet, trenutno ih usporava i stvara osjećaj zastoja.

Umjesto da se bore protiv umora, bilo bi bolje da sebi dopuste sporiji ritam i potraže podršku drugih.

Ovo je idealan trenutak za stvaranje partnerstava i timskog rada. Saveznici i suradnici mogu nadoknaditi ono što Blizancima sada nedostaje – energiju i fokus.

S financijama treba postupati pažljivo, jer bi brzoplete odluke ili pokušaji rješavanja problema “na brzinu” mogli dovesti do gubitaka.

Rak

Rakovi će ovog tjedna imati potrebu da se oslanjaju isključivo na sebe. Financijski uspjesi neće dolaziti lako, ali će trud uložen sada donijeti stabilnost u idućim tjednima.

Savjetuje se rješavanje postojećih dugova, poreznih pitanja i obaveza koje su ostale neriješene.

Oni koji uspiju urediti svoje financije i izbjeći nepotrebne troškove moći će lakše disati.

Prva polovica tjedna pogodna je za poslovna putovanja i kraće zadatke izvan rutine, koji mogu donijeti nove uvide i korisne kontakte.

Lav

Lavovima se ovog tjedna preporučuje da ne prepuštaju uspjeh slučaju. Energetski su dovoljno snažni da sve odrade sami, ali je ključno da svoje planove prilagode novim okolnostima.

Planetarne energije potiču ih da preispitaju ciljeve i uoče što više ne donosi rezultate.

Financijska sreća nije na vrhuncu, no ako odluče promijeniti pristup i odvaže se na nove oblike djelovanja, mogu stabilizirati situaciju.

Pasivnost i čekanje da se problemi riješe sami od sebe sada nisu opcija – svjesno djelovanje i jasna strategija donijet će im najviše koristi.

Djevica

Djevice prolaze kroz zahtjevan period kada je riječ o poslu i zaradi. Njihov vladar Merkur slabi pa im nedostaje koncentracije i jasnoće.

Zato je važno izbjegavati preveliko opterećenje i raditi ono što je najvažnije. Prioriteti su sada ključ uspjeha – pokušaj da se obavi sve odjednom doveo bi do rasipanja energije.

Bolje je usmjeriti se na projekte koji već postoje i koje je moguće dovršiti.

Financijski rast dolazi kroz stabilnost i disciplinu, ne kroz rizik i promjene.

Vaga

Vage bi trebale iskoristiti prvu polovicu tjedna da riješe administrativne poslove i financijske obaveze.

Oni koji teže većem uspjehu mogli bi u tom razdoblju krenuti s novim edukacijama, obukama ili učenjem – jer upravo to sada otvara vrata budućim prilikama.

Trošenje novca zahtijeva oprez – sve što nije nužno, treba pričekati. Impulzivne kupnje i nepotrebni troškovi mogli bi se pokazati kao izvor nezadovoljstva.

Prije nego što donesu važnu odluku, Vage bi trebale uzeti vrijeme za razmišljanje i provjeru činjenica.

Škorpion

Škorpioni ulaze u tjedan u kojem mogu ostvariti vidljive rezultate. Njihova izdržljivost i fokus bit će prednost u vremenu kada mnogi drugi osjećaju pad energije.

Ipak, od četvrtka, kada Merkur krene retrogradno, savjetuje se povući energiju iz novih planova i posvetiti se onome što već traje.

Ovo nije povoljno vrijeme za analize i donošenje važnih odluka. Umjesto toga, korisno je obratiti pažnju na skrivene uzroke problema s novcem.

U nekim slučajevima to mogu biti iscrpljujući odnosi ili ljudi koji crpe energiju, što posredno utječe i na financije.

Strijelac

Strijelci bi trebali usporiti tempo i pažljivo pratiti svoje troškove. Planetarne energije ukazuju na mogućnost gubitaka ako djeluju brzopleto.

Sada je važno izbjegavati nagle odluke, posebno one koje uključuju potpisivanje ugovora ili obaveze s dugoročnim posljedicama.

Od četvrtka, dodatna pažnja potrebna je pri rukovanju novcem. Pretjerana emocionalnost i nestrpljenje mogu zasjeniti racionalnost pa bi bilo mudro fokusirati se samo na ono što je uistinu važno i ne rasipati energiju.

Dovršite započeto i odgodite sve što nije hitno.

Jarac

Jarci će i dalje održavati dobru produktivnost, ali moraju znati gdje su granice. Ako preuzmu previše, mogli bi osjetiti iscrpljenost koja se odražava i na kvalitetu posla.

Najbolje bi bilo usmjeriti vrijeme i energiju na osobni razvoj, edukaciju i učenje novih vještina.

Kratka stanka ili kraći odmor može im pomoći da osvježe energiju i zadrže stabilnost.

Jarci bi trebali raščistiti misli i osloboditi se suvišnih briga – samo tako mogu vidjeti što je zaista bitno i gdje trebaju ulagati snagu.

Vodenjak

Za Vodenjake, ovo je tjedan kada bi svaka financijska avantura mogla biti riskantna.

Planetarni utjecaji pozivaju na oprez i racionalnost. Važno je vjerovati samo provjerenim izvorima i čuvati se lažnih obećanja.

Moguće su i provokacije u poslovnom okruženju – netko bi ih mogao pokušati izbaciti iz ravnoteže. Najmudrije je ne ulaziti u sukobe i zadržati profesionalnost.

Svaka nagla promjena smjera sada bi mogla imati nepredvidive posljedice, stoga je najbolje držati se planiranog puta i podsjetiti se vlastitih prioriteta.

Ribe

Ribe bi trebale poslušati savjete osoba kojima vjeruju, jer u njima leži važna poruka. Početak tjedna donosi šansu za napredak i financijski uspjeh, posebno dok Venera još uvijek djeluje poticajno – sve do 5.11…

Novac i priznanja sada dolaze onima koji su spremni uložiti dodatni trud. Od 6.11., energija se polako smiruje i postaje zahtjevnija.

Vrijeme je za oprez i štednju – mogu se pojaviti neplanirani izdaci koji će tražiti brzu reakciju.

Astrolozi savjetuju Ribama da koriste duhovne tehnike, afirmacije ili meditaciju kako bi održale unutarnju stabilnost i jasnoću u odlučivanju.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

Facebook komentari