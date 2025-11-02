NAJSRETNIJI DANI U STUDENOM/NOVEMBRU 2025. PREMA ASTROLOZIMA: Obratite pažnju na ova 4 datuma!

Astrolozi su otkrili koji dani u mjesecu studenom/novembru za nas mogu biti najuspješniji i zašto! Pokušajte se sjetiti ovih datuma ili ih zapišite kako biste znali kada biste trebali biti najaktivniji.

Astrolozi ističu da iako studeni/novembar 2025. neće biti jednostavan mjesec, on ipak donosi nekoliko iznimno moćnih datuma koji mogu preokrenuti okolnosti u Vašu korist.

To su dani snažnih energetskih tokova, kada se otvaraju vrata novih prilika i kada se aktiviraju unutarnji resursi koji inače miruju.

Iako će mjesec biti obilježen izazovima, ovi dani predstavljaju svojevrsne točke preokreta. Svaki od njih nosi specifičnu energiju planeta koja može pomoći u osobnom napretku, razumijevanju sebe i svijeta, kao i u oslobađanju blokirane energije.

4. studeni/novembar – Mars u opoziciji s Uranom

Ova dinamična kombinacija planeta donosi eksploziju motivacije, intelektualne snage i hrabrosti.

Mars potiče akciju, odlučnost i inicijativu, dok Uran unosi svježinu ideja i intuiciju. Dan je idealan za učenje, poslovne pothvate, pokretanje novih projekata, ali i za intervjue i pregovore.

Sve što zahtijeva kombinaciju energije i razmišljanja sada ima šansu za uspjeh.

11. studeni/novembar – zrcalni datum 11.11.

Numerološki, ovaj zrcalni datum nosi vibraciju broja Dva (1 + 1 = 2), simbola ravnoteže, suradnje i unutarnje harmonije.

Za samce, ovaj dan može donijeti osjećaj veće neovisnosti i samopouzdanja, dok će drugima pomoći u ostvarivanju važnih ciljeva. Energija dana podržava osobni rast i otvaranje novih poglavlja – u poslu, odnosima i unutarnjem svijetu.

28. studeni/novembar – Saturn završava retrogradni hod

Nakon mjeseci introspekcije i lekcija o odgovornosti, Saturn ponovno kreće direktno.

Ovaj pomak donosi olakšanje i osjećaj napretka, posebno onima koji su se trudili prevladati teške okolnosti. Na kolektivnoj razini, to je trenutak obnove povjerenja i stabilnosti.

Ljudi će se lakše udruživati radi zajedničkog cilja, a mnogi će osjetiti kako se stvari konačno pomiču s mjesta.

29. studeni/novembar – Merkur završava retrogradni hod

Dan kada komunikacija, tehnologija i misli ponovno postaju jasne. Merkur u direktnom hodu vraća mentalnu bistrinu, energiju i pozitivnost.

To je idealan trenutak za nove početke, donošenje važnih odluka i izražavanje svojih ideja. Energija ovog dana podržava hrabre korake prema naprijed i ostvarenje želja koje su do sada bile na čekanju.

Savjet za kraj

Astrolozi podsjećaju da svaki dan može postati povoljan ako svjesno birate kako usmjeravate svoju energiju. Odricanjem od navika koje Vas iscrpljuju i fokusiranjem na ono što Vas nadahnjuje, moguće je transformirati čak i izazovne dane u trenutke rasta.

Studeni/novembar 2025. traži od nas prisutnost, disciplinu i vjeru u proces.

Ako naučite upravljati svojom unutarnjom snagom, tada će svaki od ova 4 datuma postati snažan alat za promjenu i osobni uspjeh.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

