Pripadnici ovih znakova često vole glumiti žrtve

Svi se ponekad osjećamo neshvaćeno ili povrijeđeno, no neki ljudi imaju tendenciju vidjeti sebe kao žrtve čak i kada za to nema stvarnog razloga. Umjesto da preuzmu odgovornost, oni radije zauzmu ulogu onih kojima je nepravda učinjena. Takav pristup često služi kao obrambeni mehanizam – način da izbjegnu suočavanje s vlastitim pogreškama ili odlukama.

Rak

Rakovi su izrazito emotivni i osjetljivi, pa im je teško razdvojiti stvarne povrede od onih koje proizlaze iz pretjerane empatije. Kada ih netko povrijedi, često se povlače u sebe i dugo preispituju tuđe ponašanje, ali rijetko sagledaju vlastiti doprinos situaciji. Ponekad im je lakše zauzeti ulogu žrtve nego otvoreno reći što osjećaju, jer se boje da će njihove emocije biti odbačene ili pogrešno shvaćene.

Djevica

Djevice često imaju osjećaj da daju više nego što dobivaju zauzvrat. Kada stvari ne idu prema planu, sklone su preuzeti ulogu onih koji su najviše truda uložili, a najmanje dobili priznanja. Iako to proizlazi iz njihove želje za redom i pravdom, takav stav ih često čini ogorčenima. Umjesto da priznaju da su i same ponekad prezahtjevne, radije vjeruju da ih drugi ne cijene dovoljno.

Ribe

Ribe su poznate po svojoj osjetljivosti i dubokoj emotivnosti, ali upravo ih to ponekad navodi da se izgube u ulozi žrtve. Kada ih život povrijedi, lako se povuku i prepuste osjećaju tuge, uvjerene da ih nitko ne razumije. Njihova sklonost dramatiziranju proizlazi iz potrebe za pažnjom i suosjećanjem, pa se ponekad nehotice nađu u krugu samosažaljenja iz kojeg teško izlaze, piše index.

Facebook komentari