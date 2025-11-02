Sedmični horoskop: Neočekivani preokreti, iskreni razgovori i promjene u odnosima

Donosimo sedmičnu astrološku prognozu za razdoblje od 3. do 9. novembra 2025. godine.

Ovan

Posao: Ovnovi preuzimaju inicijativu i konačno pokreću projekte koje su dugo odgađali.

Ljubav: Emocionalna iskrenost donosi olakšanje u odnosima, ali i mogući sukob ako izbjegavate razgovor.

Zdravlje: Više odmora i manje impulzivnih reakcija pomaže u očuvanju energije.

Bik

Posao: Mnogi Bikovi osjećaju potrebu za stabilnošću i traže dugoročnija rješenja u karijeri.

Ljubav: U odnosima prevladava mir, no sitne nesigurnosti mogu izazvati povlačenje ako ih ne izrazite.

Zdravlje: Obratite pažnju na prehranu i kvalitetan san, jer tijelo traži ravnotežu.

Blizanci

Posao: Puno novih ideja, ali i neodlučnosti. Ključno je usmjeriti energiju na jedan cilj umjesto na sve odjednom.

Ljubav: Moguće su promjene u dinamici odnosa – od iznenadnih priznanja do neočekivanih zahlađenja.

Zdravlje: Mentalni umor se smanjuje kada se odvojite od stalne komunikacije i uzmete trenutak tišine.

Rak

Posao: Rakovi osjećaju pritisak odgovornosti, ali i priliku da pokažu svoju pouzdanost.

Ljubav: Osjećaji su intenzivni i mogu donijeti obnovu veze ili potrebu za većim prostorom.

Zdravlje: Emocionalno pražnjenje kroz razgovor ili mirne šetnje donosi olakšanje.

Lav

Posao: Lavovi imaju priliku zablistati pred kolegama, no ponos može izazvati napetost ako ne prihvate tuđe mišljenje.

Ljubav: Strast se vraća, ali i potreba za kontrolom – pronađite ravnotežu između izražavanja i slušanja.

Zdravlje: Energija je visoka, ali iscrpljenost prijeti ako se previše trošite na druge.

Djevica

Posao: Djevice osjećaju rast i priznanje, ali moraju izbjeći perfekcionizam koji ih može zakočiti.

Ljubav: Ljubavni odnosi postaju topliji, posebno ako pokažete više razumijevanja i manje kritike.

Zdravlje: Vrijeme je idealno za detoksikaciju i vraćanje jednostavnijim navikama.

Vaga

Posao: Vagama se vraća motivacija, a kreativne ideje konačno dobivaju podršku drugih.

Ljubav: Harmonija se postiže iskrenim razgovorom i kompromisom, čak i ako je to izazovno.

Zdravlje: Uvođenje male promjene u rutinu donosi veći osjećaj unutarnjeg mira.

Škorpion

Posao: Škorpioni preuzimaju kontrolu nad situacijama koje su dugo bile nejasne.

Ljubav: Duboke emocije izlaze na površinu i traže iskrenost – ovo je sedmica za istinu.

Zdravlje: Potrebno je rasteretiti um i dopustiti si više sna i tišine.

Strijelac

Posao: Nova inspiracija pokreće projekte koji su dugo stagnirali. Sada se sve čini moguće.

Ljubav: Entuzijazam donosi romantiku, ali ne zaboravite održati obećanja.

Zdravlje: Pokret i boravak na svježem zraku pomažu u održavanju dobre energije.

Jarac

Posao: Jarci napokon osjećaju napredak nakon dugog razdoblja zastoja.

Ljubav: Stabilnost dolazi kroz male geste pažnje i međusobno poštovanje.

Zdravlje: Moguća je napetost u vratu i leđima – vrijeme je za opuštanje.

Vodenjak

Posao: Vodenjaci razmišljaju o promjenama, ali još nisu spremni na konkretan potez.

Ljubav: Emocije su pomiješane, no iskren razgovor može otkloniti nesporazume.

Zdravlje: Potrebna je bolja ravnoteža između obaveza i odmora.

Ribe

Posao: Ribe se vraćaju svojoj kreativnosti i pronalaze načine da spoje inspiraciju s praktičnošću.

Ljubav: Romantični trenuci vraćaju vjeru u ljubav i unose nježnost u svakodnevicu.

Zdravlje: Osjetljivost je pojačana, pa su mir i introspekcija najbolji lijek, piše index.

