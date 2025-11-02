Sedmični horoskop: Neočekivani preokreti, iskreni razgovori i promjene u odnosima

Donosimo sedmičnu astrološku prognozu za razdoblje od 3. do 9. novembra 2025. godine.
Ovan
Posao: Ovnovi preuzimaju inicijativu i konačno pokreću projekte koje su dugo odgađali.
Ljubav: Emocionalna iskrenost donosi olakšanje u odnosima, ali i mogući sukob ako izbjegavate razgovor.
Zdravlje: Više odmora i manje impulzivnih reakcija pomaže u očuvanju energije.
Bik
Posao: Mnogi Bikovi osjećaju potrebu za stabilnošću i traže dugoročnija rješenja u karijeri.
Ljubav: U odnosima prevladava mir, no sitne nesigurnosti mogu izazvati povlačenje ako ih ne izrazite.
Zdravlje: Obratite pažnju na prehranu i kvalitetan san, jer tijelo traži ravnotežu.
Blizanci
Posao: Puno novih ideja, ali i neodlučnosti. Ključno je usmjeriti energiju na jedan cilj umjesto na sve odjednom.
Ljubav: Moguće su promjene u dinamici odnosa – od iznenadnih priznanja do neočekivanih zahlađenja.
Zdravlje: Mentalni umor se smanjuje kada se odvojite od stalne komunikacije i uzmete trenutak tišine.
Rak
Posao: Rakovi osjećaju pritisak odgovornosti, ali i priliku da pokažu svoju pouzdanost.
Ljubav: Osjećaji su intenzivni i mogu donijeti obnovu veze ili potrebu za većim prostorom.
Zdravlje: Emocionalno pražnjenje kroz razgovor ili mirne šetnje donosi olakšanje.
Lav
Posao: Lavovi imaju priliku zablistati pred kolegama, no ponos može izazvati napetost ako ne prihvate tuđe mišljenje.
Ljubav: Strast se vraća, ali i potreba za kontrolom – pronađite ravnotežu između izražavanja i slušanja.
Zdravlje: Energija je visoka, ali iscrpljenost prijeti ako se previše trošite na druge.
Djevica
Posao: Djevice osjećaju rast i priznanje, ali moraju izbjeći perfekcionizam koji ih može zakočiti.
Ljubav: Ljubavni odnosi postaju topliji, posebno ako pokažete više razumijevanja i manje kritike.
Zdravlje: Vrijeme je idealno za detoksikaciju i vraćanje jednostavnijim navikama.
Vaga
Posao: Vagama se vraća motivacija, a kreativne ideje konačno dobivaju podršku drugih.
Ljubav: Harmonija se postiže iskrenim razgovorom i kompromisom, čak i ako je to izazovno.
Zdravlje: Uvođenje male promjene u rutinu donosi veći osjećaj unutarnjeg mira.
Škorpion
Posao: Škorpioni preuzimaju kontrolu nad situacijama koje su dugo bile nejasne.
Ljubav: Duboke emocije izlaze na površinu i traže iskrenost – ovo je sedmica za istinu.
Zdravlje: Potrebno je rasteretiti um i dopustiti si više sna i tišine.
Strijelac
Posao: Nova inspiracija pokreće projekte koji su dugo stagnirali. Sada se sve čini moguće.
Ljubav: Entuzijazam donosi romantiku, ali ne zaboravite održati obećanja.
Zdravlje: Pokret i boravak na svježem zraku pomažu u održavanju dobre energije.
Jarac
Posao: Jarci napokon osjećaju napredak nakon dugog razdoblja zastoja.
Ljubav: Stabilnost dolazi kroz male geste pažnje i međusobno poštovanje.
Zdravlje: Moguća je napetost u vratu i leđima – vrijeme je za opuštanje.
Vodenjak
Posao: Vodenjaci razmišljaju o promjenama, ali još nisu spremni na konkretan potez.
Ljubav: Emocije su pomiješane, no iskren razgovor može otkloniti nesporazume.
Zdravlje: Potrebna je bolja ravnoteža između obaveza i odmora.
Ribe
Posao: Ribe se vraćaju svojoj kreativnosti i pronalaze načine da spoje inspiraciju s praktičnošću.
Ljubav: Romantični trenuci vraćaju vjeru u ljubav i unose nježnost u svakodnevicu.
Zdravlje: Osjetljivost je pojačana, pa su mir i introspekcija najbolji lijek, piše index.