Lako ih je povrijediti: Tri najnježnija horoskopska znaka

Nekim ljudima agresija nikad nije prva reakcija. Ne ulaze u sukob bez potrebe, ne provociraju, ne žele dominirati i ne nameću se pod svaku cijenu. Ta nježnost i emotivna osjetljivost posebno je naglašena kod nekih horoskopskih znakova. Takve osobe mogu djelovati tiho i povučeno, ali u njima je mnogo dubine i mnogo unutarnjih procesa koje okolina ne primjećuje. Upravo zato ih je lako povrijediti, ponekad i nesvjesno.

Rak

Rakovi su poznati kao ljudi koji se sporo otvaraju, ali kada to učine – otvaraju se potpuno. Njihova emotivna ranjivost nije slabost, nego način na koji se zbližavaju s drugima. Svaka riječ, gesta ili promjena tona govora može snažno utjecati na njihovu unutarnju ravnotežu.

Povlačenje u tišinu njihov je osnovni obrambeni mehanizam. Ako se osjete ugroženo ili razočarano, vjerojatnije je da će se zatvoriti u sebe, nego reagirati direktno. Upravo zbog toga, odnosi s njima zahtijevaju strpljenje i toplinu. Kada su okruženi ljudima koji ih razumiju, mogu biti iznimno brižne i odane osobe.

Ribe

Ribe su jedan od najjačih primjera suptilnosti u astrologiji. Njihova empatija često nadilazi racionalno razmišljanje pa vrlo lako apsorbiraju tuđe raspoloženje i emocije. Kada osjete da ih netko doživljava površno ili neiskreno, automatski se povlače i zatvaraju. Ne traže konflikt, nego mir i sigurnost.

Često imaju razvijenu maštu i bogat unutarnji svijet, koji za njih predstavlja sigurnu luku. Ipak, upravo ta sposobnost intenzivnog osjećanja može ih lako povrijediti, jer svaki negativni impuls doživljavaju puno jače od većine drugih znakova. U odnosima su im potrebni ljudi koji ne omalovažavaju ranjivost, nego je poštuju.

Vaga

Vage često ne žele nikoga povrijediti i ulažu dodatni napor u izgradnju harmoničnih odnosa. Grubost, povišen ton ili očito ignoriranje djeluju na njih vrlo snažno. Njihov sustav vrijednosti temelji se na međusobnom poštovanju, a od odnosa očekuju nježnost, taktičnost i uzajamno uvažavanje.

Zbog toga ih je moguće raniti naglim promjenama raspoloženja ili impulzivnim reakcijama. Vage se nikada ne snalaze u okruženju koje funkcionira na grubosti i taktičkom nadmudrivanju; njima odgovaraju razgovori, suradnja i jasna komunikacija, piše index.

