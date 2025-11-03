Sedmični horoskop od 3. do 10. novembra: Neke znakove čekaju ljubavna iznenađenja, a neke…

Ovan

POSAO – Stižu dani poslovnog napretka pa ćete uživati podršku velikog kruga istomišljenika. Naime, od 5. 11. bit ćete jaki na riječima i imati harizmatičan utjecaj na ljude. Obrazovni djelatnici bit će posebno uspješni.

LJUBAV – Bliskosti vam neće nedostajati, osjećaji će bujati i sve više ćete shvatati koliko vam znači voljena osoba. Neki će pogledati i u zabranjenom smjeru, no više ćete tako htjeti potvrditi svoj šarm i privlačnost nego se zaista upustiti u avanturu.

ZDRAVLJE – U nastojanju da što duže očuvate dobro zdravlje, posvećivat ćete mnogo pažnje pravilnoj i kvalitetnoj prehrani. Većih zdravstvenih tegoba nećete imati jer vas od 5. 11. ojačava Mars u Strijelcu.

Bik

POSAO – Očekujte podršku utjecajnih ljudi, a poslujete li s bankama, sređujete li dokumente, sva će vam vrata biti otvorena. Mnogi od vas ići će na poslovni put ili potpisati poslovni ugovor od velike važnosti.

LJUBAV – Planete vam daju zamah osjećajnosti i seksualnosti. Budite pokretač događaja, što hrabriji i direktniji. Zauzmite čvrst stav, pokažite šta hoćete od partnera – to će pridonijeti opuštenijoj atmosferi. Zbližit će vas zajednička planiranja budućnosti.

ZDRAVLJE – Sport i rekreacija predstavljat će vam veliki užitak. Povoljno je vrijeme za borbu sa suvišnim kilogramima. Ali oni koji su psihički osjetljiviji, mogli bi patiti od nesanice i tjeskobe pa nađite vremena za kvalitetan odmor.

Blizanci

POSAO – Naredne sedmice se suzdržite od suvišnih izjava i kritika, ne prepričavajte kancelarijske tračeve, pazite šta i kome nešto govorite. Dobro se psihički odmorite, nemojte insistirati na brzom ostvarenju ambicija.

LJUBAV – Ljubavni sklad bit će poljuljan zbog vašeg nepovjerenja u voljenu osobu. Sami sebe nećete moći prepoznati. Bit će vam teško udovoljiti, vidjet ćete samo loše strane svoga braka ili veze, a ono što je lijepo i dobro nećete se ni truditi primijetiti.

ZDRAVLJE – Od 5. 11. bit ćete vrlo osjetljivi pa pripazite na probavu, kosti i zglobove. Ali dobro raspoloženje neće vas napuštati pa ćete voditi intenzivan društveni život. Najbolje ćete se opustiti među prijateljima.

Rak

POSAO – Iscrpljivat će vas međuljudski odnosi. Nemojte sve shvatati ozbiljno, razvijajte osobine kao što su opraštanje i toleriranje tuđih mana. Pokušajte rutinski odraditi poslove i ne preuzimati nove.

LJUBAV – Od 7.11. očekuje vas bolje razumijevanje s partnerom. Raspravljat ćete o nekim starim problemima, ali do svađa neće dolaziti. Samcima će za oko zapeti komunikativna osoba koja će osvajati svojim britkim umom, inteligencijom i dosjetkama.

ZDRAVLJE – Mogli biste patiti od nesanice pa provjerite udobnost svog ležaja i mjesto spavanja. Sedmica je odlična za sve koji se pripremaju na zahtjevnije medicinske zahvate – sve će proteći u najboljem redu!

Lav

POSAO – Merkur u Strijelcu otklonit će vam poslovne zapreke i otvariti širom vrata u svijet uspjeha. Dakle, imate li ambicija napredovati, tražiti drugi posao ili želite razgovarati sa šefom oko povišice, učinite to sada.

LJUBAV – Izvjesna su blokade u usmjeravanju ljubavne energije. Partner će biti tvrdoglav i sklon tome da vas provocira i tako štiti vlastite greške i neodgovornost. Samci, veliku ugodu proživljavat ćete družeći se s osobom iz vašeg poslovnog okruženja.

ZDRAVLJE – Ulazak Marsa u Strijelca od 5. 11. podići će nivo vaše energije pa nećete biti toliko umorni. Ipak, još će vas jedno vrijeme mučiti loša koncentracija i zaboravljivost, ali ne više u istoj mjeri kao prije.

Djevica

POSAO – Nepovoljni Mars i Merkur bit će krivci za većinu odgoda, administrativnih zavrzlama, spletki i neslaganja unutar radne sredine. Pazite da se zbog svoje jezičavosti ne zamjerite šefu.

LJUBAV – Bit ćete koketni i zavodljivi pa će mnoge osobe suprotnog spola primjećivati vašu privlačnost i šarm. Ako ste u potrazi za srodnom dušom, u jednom većem društvu mogao bi se dogoditi sudbonosni susret. Prepustite drugoj strani prvi korak.

ZDRAVLJE – Svaka će vam tjelesna aktivnost predstavljati napor. Bit ćete iscrpljeni poslovnim zbivanjima, ali i onima u kući. Zbog preosjetljivosti lako ćete planuti i posvađati se. Mogli biste imati problema s pritiskom.

Vaga

POSAO – Puni ste ideja koje ćete znati prezentirati i realizirati. Mogli biste biti unaprijeđeni, a vaše će vrijednosti biti uočene i priznate. Dani stresa bit će rijetkost, ali ako i budu, znat ćete se nositi sa svim izazovima.

LJUBAV – Sve će biti u ozračju odluka koje će imati dugotrajne posljedice. Dajte simpatiji šansu da dokaže svoja obećanja i dobre namjere. Ljubavni odnosi su osjetljivi, ali međusobno povjerenje pomoći će vam oprostite i razumijete partnerove greške.

ZDRAVLJE – Vaše zdravlje će se naglo popraviti pa ćete osjetiti da imate više energije nego inače. To vas može motivirati da se više bavite sportom ili da uvedete zdrave navike poput prestanka pušenja.

Škorpija

POSAO – Za neke od vas ovo će biti naporna sedmica zbog čestih putovanja i druženja s partnerima koji vam nisu simpatični, a bit će nužno da ostavite dobar dojam. Ali briljirat ćete i u otežanim okolnostima, pa čak i napredovati.

LJUBAV – Društveni život bit će istaknut, više ćete izlaziti i zabavljati se, a i prijatelji će vas češće pozivati. Venera 5.11. ulazi u vaš znak pa ćete postati popularni, a i oni sramežljiviji među vama bit će otvoreniji. Novu ljubav ćete upoznati u društvu u kojem se najviše krećete.

ZDRAVLJE – Živite što urednije, ne izlažite se stresnim situacijama i izbjegavajte blizinu ljudi koji vam dosađuju i iscrpljuju vas. Uredite život po svojim mjerilima i ne dopustite da vas iko umara. Nađite svoj tihi kutak za mir.

Strijelac

POSAO – Ako do sada niste dobili pohvalu ili potvrdu za svoj rad, sada bi se i to moglo dogoditi. Mogli biste privesti kraju rad na zahtjevnom projektu, pa će porasti vaš ugled u poslovnim krugovima.

LJUBAV – Potrudite se pridobiti bivšu simpatiju, naročito ako je niste preboljeli ili ste nedavno prekinuli odnos. Ispravite stare greške i dajte sebi novu priliku. U tome će vam od 5. 11. pomoći Mars u vašem znaku koji će se pridružiti komunikativnom Merkuru.

ZDRAVLJE – Bit ćete u svom elementu, puni energije i dobrog raspoloženja. Odgovarat će vam plesne i dinamične aktivnosti. Ali pazite kako se krećete u saobraćaju, bilo da ste vozač ili pješak.

Jarac

POSAO – Veliku važnost u vašem poslovanju imat će tajne veze, posjedovanje važnih informacija ili tajna podrška ljudi iz sjene. Možda ćete skrivati od javnosti svoje ambicije ili biti uvučeni u nečije spletke.

LJUBAV – Ponekad ćete vidjeti problem ondje gdje ga nema, povlačiti se u sebe i onemogućavati partnera da vam se približi. Sumnjat ćete, a tvrdoglavo ćete to čuvati u sebi, očekujući od suprotne strane da pogađa vaše želje i otkriva strahove koji vas muče.

ZDRAVLJE – Iako ćete biti manje pod stresom, zdravlje vam je i dalje osjetljivo. Mnogo energije trošit ćete na porodična zbivanja, a nekog od ukućana mogli biste njegovati i brinuti se za njega.

Vodolija

POSAO – Plijenit ćete šarmom i ljubaznošću. Iskoristite svoju zavidnu koncentraciju i psihičku oštrinu. Od 5.11. ne posustajte u realizaciji novih ideja i akcija, čak i ako vidite da vas neki ljudi namjerno usporavaju.

LJUBAV – Nedostajat će vam objektivnosti, preuveličavat ćete probleme i s manje strasti uživati u pozitivnim situacijama. Ne gnjavite partnera, odustanite od prigovaranja i izazivanja. Ako ste u braku, druga strana pokazat će osobine koje vam se neće svidjeti.

ZDRAVLJE – Naklonjeni Mars daje vam obilje energije, ali je trebate pravilno usmjeriti. Ne pretjerujte u fizičkom naprezanju, porocima i noćnom životu. Čuvajte se povećanih napora koji vas itekako mogu iscrpiti.

Ribe

POSAO – Sumnjat ćete u sposobnost svojih kolega i shvatiti da se ne možete uvijek osloniti na njihovo znanje i stručnost, nego da većinu problema morate rješavati sami. Ali dobro ćete se snalaziti u stresnim situacijama.

LJUBAV – Bit ćete okrenuti društvenom životu pa ćete lakše upoznati nekog novog. Ako ste tek ušli u ljubavnu vezu, nemojte se istrčavati i prerano govoriti o prošlosti i bivšoj ljubavi jer ćete ostaviti loš dojam na simpatiju. Budite jednostavni i spontani.

ZDRAVLJE – Ulazak Marsa u znak Strijelca od 5.11. utjecat će na smanjenje energije, a ponekad i bezvoljnosti. Čuvajte se infekcija i viroza, ali i poslovnog stresa. Nastojte ponekad odspavati u popodnevnim satima, prenosi Novi.

