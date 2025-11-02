Otkriven dan u godini kad najmanje ljudi vodi ljubav

Prema klinikama za seksualno zdravlje, upravo se 16. decembra bilježi najmanja potražnja za kontracepcijskim pilulama i testovima na polno prenosive bolesti, što upućuje na to da se dan ranije – 15. decembra – događa najmanje seksualnih odnosa u godini.

Zimski fenomen i “zimska vagina”

Stručnjak za seksualno zdravlje, dr Babak Ašrafi iz Superdrug Online Doctora, objašnjava da razlog leži u kombinaciji fizioloških i psiholoških faktora koji se javljaju zimi.

“Iako bi se moglo pomisliti da hladniji mjeseci podstiču više zajedničkih večeri pod ćebencetom, stvarnost je često suprotna”, kaže dr Ašrafi i dodaje:

“Pad temperature isušuje kožu i kosu, ali i vaginu. Vazduh s manje vlage i grijanje u zatvorenom prostoru mogu izazvati suvoću i iritaciju, što seks čini manje ugodnim.”

Ovaj medicinski fenomen poznat je kao “zimska vagina” – i očigledno ima veći uticaj nego što bi iko pomislio.

Stres, manjak sunca i praznična ludnica

Naravno, fiziologija nije jedini krivac. Nedjelja prije Nove godine donosi stres, gužvu i iscrpljenost – kombinaciju koja nije baš idealna za romantične trenutke.

“Manjak dnevnog svjetla zimi utiče na naš cirkadijalni ritam, hormone i energiju”, objašnjava dr Ašrafi i dodaje:

“Manje sunca znači i manje vitamina D, zbog čega smo umorniji i s nižim libidom”.

Uz to, većina ljudi sredinom decembra žonglira između posla, kupovine poklona i novogodišnjih i božićnih priprema.

“Stres i brige mogu uticati na vaš seksualni nagon jednako kao i na bilo koji drugi aspekt života”, zaključuje Ašrafi, savjetujući da je ključno naučiti da upravljate stresom, prenosi b92

