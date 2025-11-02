Najtačniji SEDMIČNI HOROSKOP: Pred OVANOM dani puni strasti, STRELAC dobija energiju koja može da savlada sve prepreke, Pun Mjesec u Biku mijenja život 4 znaka

OVAN

Posao -Na poslu vas očekuju dinamični dani i mogući novi kontakti sa inostranstvom. Mars i Merkur u Strelcu mogu čak da donesu preseljenje radi posla. Pun Mjesec u Biku predstavlja veliki novčani trošak.

Ljubav – Venera ulazi u Škopriju u drugom delu nedelje, tako da su pred vama dani puni strasti ali i ljubomore. Partner će biti pojačano ljubomoran.

Zdravlje – Poboljšanje.

BIK

Posao – Konačno izlazite iz krize 4. novembra. Mars ulazi u Strelca, pa vam donosi olakšanje na poslu. Pun Mesec 5. novembra najviše će uticati na vas, tako da zatvarate jednu staro životno poglavlje.

Ljubav – Venera menja znak iz Vage u Škorpiju, tako da postajete posesivniji u odnosima koji su vam važni. Partner će želeti slobodu i putovanja, a više bliskosti.

Zdravlje – Bolje.

BLIZANCI

Posao – Na poslu vas čeka pojačan tempo i potreba da se organizujete bolje. Ulazak Marsa u Strelca donosi vam stresniju nedelju na poslu.

Ljubav – Blizanci koji su u braku trpeće partnerove ispade. Zapravo, sve ono negativno što se skupljalo u odnosu, sada dolazi na naplatu. Moguća je velika bračna kriza.

Zdravlje – Lošije.

RAK

Posao – Ulazak Marsa u Strelca donosi vam više obaveza ali i stresa na radnom mestu. Mnogo toga će vas nervirati, jer nećete imati strpljenja. Očekuje vas više nesporazuma sa kolegama jer se bliži retrogradni Merkur.

Ljubav – Venerin ulazak u Škorpiju donosi vam više ljubavnih susreta. Za razliku od posla, emotivna situacija će biti daleko stabilnija. Slobodni Rakovi ostvariće novo poznanstvo na mestu za zabavu.

Zdravlje – Osetljivo.

LAV

Posao – Poslovno okruženje će biti zahtevno, naročito oko 5. novembra kada bude pun Mjesec u Biku. Od 4. novembra kada Mars uđe u Strelca ćete imati više energije i biti kreativniji na poslu.

Ljubav – Lavovi će biti magnetični, strasti su jake, ali pazite da ne dominirate previše u odnosu. Mars ulazi u Strelca i donosi vam poznanstvo sa osobom iz drugog grada.

Zdravlje – Dobro.

DEVICA

Posao – Na poslu dolazi do promena koje će zahtevati brze odluke. Sve bitne odluke i papirologiju treba da završavate do 10. novembra jer iza toga retrogradni Merkur pokvariće sve vaše planove.

Ljubav – Mars u četvrtom polju donosi vam porodične tenzije. Porodični problemi će uticati na vaše emotivno stanje, tako da ćete partnera opterećivati svojim dešavanjima.

Zdravlje – Lošije.

VAGA

Posao – U poslovnom smislu, fokusirajte se na timski rad. Mars i Merkur u trećem polju ukazuju na kraće putovanje, pojačanu komunikaciju i nove pregovore.

Ljubav – Venera ulazi u Škopriju, tako da ćete zbog posla i finansija lako zapostaviti partnera. Ako ste u braku, ne bi bilo loše da napravite bolju raspodelu budžeta.

Zdravlje – Odlično.

ŠKORPIJA

Posao – Na poslu vam predstoje odluke koje mogu da promene pravac karijere. Ulazak Mars i Merkura u Strelca ukazuju na poboljšanje finansijske situacije ili dobijanje bonusa.

Ljubav – Pun Mesec će boraviti u polju vašeg partnerstva, tako da vas očekuje kriza. Probajte da ne ulazite u rasprave sa partnerom oko 5 novembra.

Zdravlje – Dobro.

STRELAC

Posao – Mars gazi u vaš znak i donosi vam energiju koja može da savlada sve prepreke. To neće proći bez stresa, ali ćete itekako pokazati svoju dominaciju na poslu.

Ljubav – Merkur u vašem znaku donosi vam otvorene emocije, ali ćete sve više razmišljati o prošlosti. Uskoro vas očekuje poziv od osobe koju ste nekada voleli.

Zdravlje – Osjeljivo.

JARAC

Posao – Radna nedelja biće naporna, ali rezultati će opravdati trud. Ne odustajte ako se pojave prepreke, jer pod uticajem Marsa u Strelcu više sumnjate u sebe nego inače.

Ljubav – U ljubavi, Jarčevi će se otvoriti više nego inače, a partner će to ceniti. Slobodni Jarčevi mogu da uđu u vezu sa osobom s posla.

Zdravlje – Dobro.

VODOLIJA

Posao – 4. novembra stiže veliko olakšanje. Mars ulazi u Strelca i opasne igre na radnom mestu prestaju. Imaćete veću podršku prijatelja. a tenzija će da se smanji.

Ljubav – U ljubavi, moguća su prijatna iznenađenja, poruka ili susret koji vam vraća osmeh na lice. Planete u Strelcu donose vam više druženja i iskrena prijateljstva.

Zdravlje – Bolje.

RIBE

Posao – Poslovno okruženje više neće biti mirno, zbog ulaska Marsa u Strelca, tako da se pripremite za neočekivane događaje. Pun Mesec u Biku nagoveštava težak razgovor ali ujedno i olakšanje jer ćete konačno rešiti nešto što vas opterećuje mesecima.

Ljubav – U ljubavi, emocije su naglašene, naročito jer posao doživljavate stresnije, pa ćete nesvesno kriviti partnera za svoje stanje. Venera ulazi u Škorpiju, što znači da je odlična nedelja za planiranje putovanje.

Zdravlje – Lošije.

