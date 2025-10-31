Svaštara

Psihologinja otkriva: Ovo je mogući razlog zašto neki ljudi ostaju vječno sami

Objavljeno prije 28 minuta

Mnogi ljudi ne shvataju da njihova nemogućnost da održe stabilnu vezu često ima dublji uzrok od samog izbora partnera, tvrdi psihologinja i savjetnica dr. Pat Williams.

Prema njenim riječima, problem nije uvijek u nedostatku ljubavi, sreće ili lošem tajmingu, nego u – emocionalnoj zatvorenosti.

„Iz straha od odbacivanja ili povrede, mnogi ljudi podižu nevidljive zidove oko sebe i time onemogućavaju stvarnu bliskost“, objašnjava dr. Williams za YourTango.

Dodaje da postoji jedna stvar koju takozvani „vječni samci“ gotovo uvijek zanemaruju – emotivnu ranjivost.

„Prirodno je da se ljudi štite od emocionalnog rizika, ali upravo ta zaštita često udaljava zdrave i prisutne partnere. Osoba koja se ne otvara i ne pokazuje svoju autentičnost teško može zadržati kvalitetnu vezu“, ističe ona.

Biti ranjiv, dodaje, ne znači biti slab, već dopustiti drugima da nas vide onakvima kakvi zaista jesmo – bez maski, kontrole i pretvaranja.

„Kada potiskujemo osjećaje, želje ili strahove, zapravo sami sebi gradimo emocionalni zatvor. Jung je vjerovao da do istinskog ispunjenja dolazimo tek kada prihvatimo i svijetlu i tamnu stranu svoje ličnosti – a to počinje spremnošću na ranjivost“, navodi psihologinja.

Preporučuje stvaranje tzv. ‘mjesta moći’ – ličnog prostora mira i sigurnosti. To može biti svakodnevna šetnja, meditacija, joga ili bilo koja rutina koja donosi osjećaj smirenosti i povezanosti sa sobom,pišu Vijesti

„Takve navike pomažu da razvijemo unutrašnje povjerenje i samopouzdanje – a to je osnovni preduslov za otvorenost u odnosima. Samo kad se osjećamo sigurno u sebi, možemo biti iskreni i prisutni u vezi“, pojašnjava dr. Williams.

Na kraju, ističe da ranjivost zahtijeva povjerenje, ali ne prema svima, već prema nekolicini pouzdanih ljudi.

„Pronađite osobu kojoj možete povjeriti svoje misli i osjećaje – to može biti prijatelj, partner ili terapeut. Zapišite svoje priče, podijelite ih s nekim ko ih može čuti i prihvatiti bez osuđivanja“, zaključuje psihologinja.


