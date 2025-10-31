Psihologinja otkriva: Ovo je mogući razlog zašto neki ljudi ostaju vječno sami

Prema njenim riječima, problem nije uvijek u nedostatku ljubavi, sreće ili lošem tajmingu, nego u – emocionalnoj zatvorenosti.

„Iz straha od odbacivanja ili povrede, mnogi ljudi podižu nevidljive zidove oko sebe i time onemogućavaju stvarnu bliskost“, objašnjava dr. Williams za YourTango.

Dodaje da postoji jedna stvar koju takozvani „vječni samci“ gotovo uvijek zanemaruju – emotivnu ranjivost.

„Prirodno je da se ljudi štite od emocionalnog rizika, ali upravo ta zaštita često udaljava zdrave i prisutne partnere. Osoba koja se ne otvara i ne pokazuje svoju autentičnost teško može zadržati kvalitetnu vezu“, ističe ona.

Biti ranjiv, dodaje, ne znači biti slab, već dopustiti drugima da nas vide onakvima kakvi zaista jesmo – bez maski, kontrole i pretvaranja.

„Kada potiskujemo osjećaje, želje ili strahove, zapravo sami sebi gradimo emocionalni zatvor. Jung je vjerovao da do istinskog ispunjenja dolazimo tek kada prihvatimo i svijetlu i tamnu stranu svoje ličnosti – a to počinje spremnošću na ranjivost“, navodi psihologinja.

Preporučuje stvaranje tzv. ‘mjesta moći’ – ličnog prostora mira i sigurnosti. To može biti svakodnevna šetnja, meditacija, joga ili bilo koja rutina koja donosi osjećaj smirenosti i povezanosti sa sobom,pišu Vijesti

„Takve navike pomažu da razvijemo unutrašnje povjerenje i samopouzdanje – a to je osnovni preduslov za otvorenost u odnosima. Samo kad se osjećamo sigurno u sebi, možemo biti iskreni i prisutni u vezi“, pojašnjava dr. Williams.

Na kraju, ističe da ranjivost zahtijeva povjerenje, ali ne prema svima, već prema nekolicini pouzdanih ljudi.

„Pronađite osobu kojoj možete povjeriti svoje misli i osjećaje – to može biti prijatelj, partner ili terapeut. Zapišite svoje priče, podijelite ih s nekim ko ih može čuti i prihvatiti bez osuđivanja“, zaključuje psihologinja.

Facebook komentari