3 horoskopska znaka koji će u novembru privlačiti novac kao magnet

Na početku mjeseca posvetite se sređivanju svojih finansija.

Sagledajte gdje se trenutno nalazite i razmislite o tome kako možete povećati prihode ili smanjiti nepotrebne troškove. Prođite kroz svoj budžet i ulaganja.

Imate priliku da potpuno transformišete svoj finansijski život ako budete otvoreni za nove investicije i poslovne prilike.

Ključ je u tome da razmislite o svojoj trenutnoj finansijskoj situaciji i da se zauzmete za ono što vam je potrebno.

Kada se fokusirate na svoje potrebe, nije u pitanju samo povećanje prihoda već i osjećaj da ste zbrinuti i da imate stabilnost.

Ova energija stvara osjećaj sigurnosti i uspjeha koji ne dolazi samo od iznenadnog dobitka već od prave transformacije vašeg finansijskog stanja i kvaliteta života koji možete da živite.

1. Škorpija

Škorpije, u novembru privlačite finansijski uspjeh. Ne plašite se da krenete za onim što želite.

Finansije će vam biti glavni fokus tokom novembra 2025, ali ćete u isto vrijeme napraviti i značajne korake ka povećanju svog bogatstva.

U vaš život počinje da ulazi snažna energija Strijelca, koji vlada vašim sektorom bogatstva i finansijskih pitanja, piše Your Tango.

Mars će prvi ući u znak Strijelca 4. novembra, donoseći vam fokus na konkretne akcije koje možete preduzeti da povećate prihode.

Mars u Strijelcu simbolizuje postupke i odluke koje vam finansijski koriste, bilo da je riječ o ulaganjima, nekretninama ili aspektima vaše karijere.

Ipak, Mars u Strijelcu predstavlja tek prvi korak – djeluje kao buđenje koje vas podstiče da preuzmete kontrolu nad svojim finansijama, prije nego što Merkur krene retrogradno u Strijelcu 9. novembra.

Merkur će biti retrogradan do 18. novembra, što vam daje vrijeme da razmislite o svojim dosadašnjim odlukama i propuštenim prilikama.

Sve to vodi ka početku sezone Strijelca 21. novembra, kada ćete konačno moći da se pokrenete i preduzmete konkretne korake.

Ovo nije trenutak da se oslanjate na pasivne izvore prihoda ili samo da maštate o onome što želite. Naprotiv, sada je vrijeme da preuzmete kontrolu nad svojim finansijskim uspehom i da ga zaista ostvarite.

2. Vaga

Vage, vaš horoskopski znak u novembru privlači finansijski uspjeh, zato vodite računa da ulažete u ono što je zaista u vašem najboljem interesu.

Vi ste znak poznat po svojoj ljubaznosti i velikodušnosti, pa se često nađete u situaciji da se brinete o drugima, čak i kada to nije bio vaš prvobitni plan.

Velikodušnost i spremnost da pomažete drugima mogu biti snažan magnet za obilje u vaš život, ali je važno da pazite da neko ne iskoristi vašu dobrotu.

Venera prelazi u znak Škorpije 6. novembra, donoseći dodatno obilje u vaše finansije.

Ovo može biti vrijeme kada dobijate neočekivane novčane poklone, bonuse ili prilike jer vam se vraća ono što ste nesebično slali u svijet.

Ipak, ovaj period može donijeti i manjak opreza u trošenju, pa budite pažljivi s finansijskim odlukama.

Kada Merkur krene retrogradno kroz Škorpiju od 18. novembra do 29. novembra, dobićete priliku da preispitate svoje troškove.

Ovaj tranzit će vam pomoći da se uvjerite da vas niko ne iskorišćava i da su vaša ulaganja zaista u skladu s vašim dugoročnim finansijskim interesima.

3. Vodolija

Vodolije, za vas se završava jedno poglavlje i s tim dolazi finansijski uspjeh tokom novembra.

Kraj jedne ere obično se doživljava kao težak period, ali za vas to predstavlja pozitivan i trajan preokret u vašem finansijskom položaju.

Još od 2023. godine Saturn se sporo kreće kroz znak Riba, koji upravlja vašim finansijama i osjećajem lične vrijednosti.

Iako je Saturn ranije ove godine nakratko prešao u znak Ovna, tokom retrogradnog kretanja se u septembru vratio u Ribe.

Sada, kada Saturn prelazi u direktan hod u Ribama 27. novembra i tu ostaje sve do 13. februara 2026. godine, ulazite u posljednju fazu Saturnovog boravka u ovom znaku.

Upravo ona će vam pomoći da konačno postignete finansijsku stabilnost i nezavisnost ka kojoj težite.

Saturn zna da bude zahtjevan učitelj jer nagrađuje tek na kraju svog ciklusa u jednom znaku.

Od 2023. od vas se očekivalo da radite, istrajete i ostanete posvećeni, iako rezultati nisu odmah bili vidljivi.

Sada se to mijenja – kako Saturn prelazi u direktan hod, videćete prve nagrade svog truda i dobićete prilike koje mogu trajno promijeniti vaš finansijski status.

Ova energija biće dodatno podržana tranzitom asteroida Cerere, koji kreće direktno kroz Ovna 21. novembra.

To će vas podstaći da se izborite za svoje potrebe i da konačno preuzmete potpunu finansijsku samostalnost, prenosi zadovoljna.rs.

